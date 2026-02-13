Роженицу не довезли до роддома в Калужской области: всё случилось прямо на трассе. Новости 13 февраля

Младенца и роженицу отвезли в больницу

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 февраля.

Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 15,5%, снизив ее на 0,5 п. п. Такое решение принял совет директоров банка на сегодняшнем заседании.

«Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 15,50% годовых. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году», — сказано в сообщении ЦБ по итогам заседания.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что ипотека станет массово доступной после снижения инфляции.

«Действительно, доступность ипотеки — важнейший фактор. Это очень важно. Но, на наш взгляд, ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится. И, что не менее важно, когда люди убедятся, что низкая инфляция — это всерьез и надолго», — заявила она.

При этом снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно. Глава ЦБ считает, что потребуется более плавная траектория снижения ставки.

Кроме того, в этом году у заемщиков, оформивших кредиты в период рекордно высокой ключевой ставки, есть шанс снизить долговую нагрузку. Только рефинансирование имеет смысл далеко не для всех. Подробнее о том, когда обращаться в банк за пересмотром условий, а когда лучше этого не делать, можно узнать здесь.

Вторичные квартиры станут дешевле

В марте в России подешевеют вторичные квартиры на 0,5–1,5% по сравнению с февралем. Однушки 33–37 кв. м будут стоить до 5,5 миллиона рублей в среднем, двушки 45–52 кв. м — до 7,5 миллиона рублей, трешки 60–75 кв. м — до 10,5 миллиона рублей в среднем. С таким прогнозом выступил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В то время как цены в объявлениях могут оставаться на уровне февраля, реальные цены сделок будут демонстрировать коррекцию. Это связано с тем, что весенний всплеск активности, характерный для прошлых лет, в 2026 году будет подавлен заградительными ставками по рыночной ипотеке, что сделает покупку готового жилья доступной преимущественно для тех, кто располагает „живыми“ деньгами или выходит из альтернативных сделок», — отметил эксперт.

Основной причиной давления на цены остается стоимость ипотечного плеча. Ежемесячный платеж по ипотеке на вторичном рынке остается неподъемным для большинства семей при сохранении ключевой ставки на высоком уровне.

В марте продавцы, которым нужна срочная продажа, начнут осознавать, что период высоких ставок затянулся, и будут готовы на дисконт в размере 5–7% от рыночной цены прямо «у капота». Вторым фактором будет конкуренция с «новой вторичкой», считает финансист.

Трепольский пояснил, что в следующем месяце на рынок выйдет значительный объем инвестиционных квартир в домах, которые недавно сдали. Эти объекты, зачастую продающиеся без отделки, но по ценам ниже, чем у застройщиков, будут оттягивать на себя наиболее качественный спрос. Владельцам старого жилого фонда (панельные дома 70–90-х годов) придется снижать цены еще активнее, чтобы конкурировать за покупателя, предупредил Трепольский.

В Москве вторичный рынок продемонстрирует максимальную устойчивость, но продавцы здесь также будут вынуждены идти на уступки. По оценке эксперта, вторичная однокомнатная квартира в Москве (типовой комфорт-класс) обойдется в среднем в 11,5–13,5 миллиона рублей. В сегменте «старой панели» можно найти варианты от 9,5 миллиона рублей, но такие лоты требуют значительных вложений в ремонт.

Финансист допускает, что двушки в столице обойдутся в среднем в 16–19 миллионов рублей: в марте спрос в этом сегменте будет сосредоточен на квартирах, расположенных в пешей доступности от станций метро и МЦК, так как транспортная доступность в условиях дорогого жилья становится критическим фактором ликвидности.

Трешки будут стоить 22–27 миллионов рублей, заключил Трепольский в разговоре с «Газетой.Ru».

Минпросвещения изменило сроки введения новых предметов в школьную программу

Урок «Духовно-нравственной культуры России» (ДНКР) будут вводить в школах поэтапно в течение нескольких лет. Согласно обновленному решению министерства, в следующем учебном году «Духовно-нравственная культура России» будет изучаться только в 5-м классе, а в 6 и 7 классах предмет появится с 2027/28 учебного года.

Еще с 1 сентября 2026 года пятиклассники будут изучать иностранный язык два часа в неделю вместо трех. А с 1 сентября 2027 года до двух часов в неделю сократится изучение иностранного языка и в 6–7-х классах, передает РИА Новости.

Для сервисов рассрочки введут единые правила

С апреля 2026 года в России начнут действовать единые правила для сервисов рассрочки. Теперь цена договора рассрочки будет равна стоимости товара. Компании не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи и устанавливать разную цену на покупку в рассрочку и за наличные деньги.

Вместе с этим ограничат размер штрафов за просрочку выплат: не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Пользователь сможет досрочно погасить задолженность (полностью или частично), а взимать за это комиссию запрещено.

Нововведения коснутся только специальных сервисов рассрочки, они не затронут прямые договоры между покупателем и продавцом об оплате товара поэтапно, передает ТАСС.

Многодетных родителей хотят отправить на удаленку, но есть нюанс

Многодетным хотят позволить работать удаленно или чтобы они получили право на гибкий график. Речь идет о родителях, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 14 лет, родителях-одиночках, а также родителях детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

«Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей 263.2, закрепляющей право отдельных категорий работников, в том числе работников, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет, работников, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноких матерей, отцов, воспитывающих ребенка без матери, а также работников, осуществляющих уход за членами семьи или иными родственниками, являющимися инвалидами I группы, по их письменному заявлению выполнять трудовые обязанности дистанционно и (или) в режиме гибкого рабочего времени один раз в неделю при условии, что специфика выполняемой работы допускает подобный формат организации труда», — сказано в пояснительной записке.

Как отметил автор инициативы, сегодня право на дистанционную работу или гибкий график фактически зависит от доброй воли работодателя. При этом люди оказываются перед выбором: сохранить доход и карьерный рост или выполнить свой человеческий долг. Слуцкий считает, что так быть не должно.

Депутат в разговоре с ТАСС отметил, что законопроект также вводит прямой запрет для работодателей уменьшать зарплату, менять должностные обязанности или ухудшать условия труда для сотрудников, работающих удаленно.

«В то же время отказ компаний предоставлять право на дистант должен быть мотивированным и оформленным письменно. Это взвешенное решение, которое сохраняет баланс интересов бизнеса и работника, но поставит во главу угла семью. Государство обязано помочь тем, кто несет двойную нагрузку», — заключил Слуцкий.

Новые правила начнут действовать при регистрации в отелях

С 1 апреля в гостиницах начнут действовать новые правила. Теперь в отелях можно будет регистрироваться не только по паспорту, рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Помимо паспорта, с 1 апреля 2026 года для заселения во все классифицированные средства размещения можно будет использовать водительское удостоверение, биометрию или сервисы госуслуг», — сказал депутат.

Такой порядок заселения будет действовать до марта 2032 года. Эксперимент призван способствовать повышению качества услуг, росту доверия к российскому гостиничному сектору и снижению количества конфликтных ситуаций, считает Кривоносов.

Вместе с этим заселение в места размещения также упростили и для детей:

для граждан России до 14 лет — при предъявлении свидетельства о рождении и документов родителей или сопровождающего лица с нотариальным согласием от родителей;

подростки от 14 до 18 лет смогут заселяться самостоятельно по личным документам, в том числе с использованием цифровых сервисов — биометрии или портала «Госуслуги» при наличии нотариального согласия от родителей.

Запрет на рост тарифов ЖКХ предложили ввести в России

В Госдуме выступили с инициативой приостановить бесконечный рост цен на коммунальные услуги. Ввести временный мораторий предложил депутат Валерий Гартунг. Он подчеркнул: в нынешней экономической ситуации ресурсоснабжающим организациям стоит воздержаться от повышения тарифов.

«Мы такие предложения с Сергеем Михайловичем Мироновым вносили — на законодательном уровне на какой-то период заморозить рост тарифов. Причем не только на ЖКУ… И делали это неоднократно. Недавно как раз один из законопроектов отклонили», — отметил Гартунг.

Известно, что это не новая инициатива. Депутаты уже не раз пытались добиться временной «заморозки» цен на коммунальные услуги. Однако пока законопроекты не находят поддержки.

Правила утильсбора вновь ужесточат

В России рассматривают возможность ужесточения правил уплаты утильсбора на автомобили с 1 апреля 2026 года. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг. Документ уже внесен на рассмотрение в правительство.

Речь идет о пересмотре порядка начисления утильсбора при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нововведения коснутся машин, которые поставляют из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии.

Сегодня машины, ввозимые из стран ЕАЭС, освобождаются от уплаты утильсбора, если они оформлены физическим лицом по таможенному приходному ордеру (ТПО) для личного пользования. Но если гражданин ввозит машину как товар с подачей таможенной декларации вместо ТПО, то утильсбор начисляется в полном объеме.

В Минпромторге предлагают уравнять автомобили, ввозимые для личного пользования, и машины, предназначенные для продажи. В случае принятия таких поправок утильсбор будет взиматься независимо от способа оформления.

В настоящее время автобизнес находится в сложном положении. Эксперты рынка отмечают, что изменения утильсбора неизбежно вызовут рост цен на автомобили.

Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе

Следующая встреча по вопросу урегулирования украинского конфликта планируется на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть договоренность, что он (раунд переговоров. — Прим. ред.) действительно состоится на следующей неделе», — сказал представитель Кремля во время брифинга.

Он отметил, что представители России, США и Украины встретятся в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Предполагается, что обсуждения могут быть посвящены предложениям по планированию действий после окончания конфликта и более подробному рассмотрению экономических вопросов. Об этом ранее заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.

Астрономы обнаружили солнечную систему, существование которой невозможно

Экзопланетную систему на расстоянии около 116 световых лет от Земли обнаружили ученые с помощью телескопов НАСА и Европейского космического агентства. По мнению астрономов, эта находка может изменить представление о том, как формируются планеты, потому как существование подобной солнечной системы невозможно, пишет телеканал CNN.

Речь идет о четырех планетах, которые вращаются вокруг LHS 1903 — красного карлика, самого распространенного типа звезд во Вселенной. При этом расположены планеты в необычной последовательности. Самая внутренняя планета — каменистая, две следующие — газообразные, а самая внешняя, как ни странно, тоже каменистая.

Ученые отмечают, что такое расположение противоречит закономерности, характерной для всей галактики и нашей Солнечной системы, согласно которой каменистые планеты (Меркурий, Венера, Земля и Марс) вращаются ближе к Солнцу, а газообразные (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) — дальше.

«Согласно теории формирования планет, каменистые внутренние планеты находятся очень близко к звездам, как в нашей Солнечной системе. Это первый случай, когда каменистая планета находится так далеко от своей звезды, да еще и после таких богатых газом планет», — отметил Томас Уилсон, доцент кафедры физики в Уорикском университете в Англии.

Вместе с тем стало известно, что к Земле приближается космический гость: астероид 162882 (2001 FD58). Слишком близко к планете он будет уже 14 февраля. Это самый крупный объект, который приблизится к Земле за последний год.

У берегов Японии случился пожар на судне с 30 россиянами

На борту рыболовецкого судна Arina в Японском море случился пожар. Подробности сообщили в японском Управлении безопасности на море.

«Нам поступило сообщение с российского рыболовного судна Arina о том, что произошел пожар», — сообщил представитель ведомства в разговоре с ТАСС, уточнив, что управление отреагировало на поступивший запрос.

На борту было 30 россиян. Однако всё закончилось благополучно. Возгорание быстро потушили, и никто не пострадал.

Судно Arina, построенное в 1988 году, зарегистрировано в порту Владивостока и принадлежит компании «Дальневосточный рыбак». Это рыболовецкое судно, специализирующееся на добыче краба. Согласно информации с сайта Marine Traffic, Arina следовало в порт Токио.

В Калужской области женщина родила прямо на трассе

На 137-м километре трассы в Калужской области мужчина стал звать на помощь — у жены его брата начались роды по пути из Малоярославца в Калугу. Роженице помогла кассир офиса продажи транспондеров.

Она позвонила врачам, которые дали ей подробную инструкцию, как правильно принять роды. Ребенок появился на свет прямо в машине.

«Ирина аккуратно перерезала пуповину и следила за состоянием мамы и малышки до приезда бригады скорой помощи», — рассказали в «Автодоре» в своем Telegram-канале.

Источник: Автодор / Telegram