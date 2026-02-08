«Раскрыла перед жюри костюм с флагом РФ»: как россиянка победила на конкурсе «Мисс Европа — 2026». Новости 8 февраля

В конкурсах красоты Ксения участвует с детства Источник: Ксения Гнедина / личный архив

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 февраля.

Умер певец Брэд Арнольд

Вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался. Он был бессменным фронтменом коллектива. Музыканту в сентябре исполнилось 46 лет.

Вокалист считается одним из основателей 3 Doors Down. В прошлом году ему диагностировали светлоклеточный почечно-клеточный рак. Об этом сообщает Rolling Stone.

Арнольд, узнав о диагнозе, начал лечение. Он наблюдался у лучших врачей. Однако ни один специалист не дал никаких положительных прогнозов. Солист при этом был настроен оптимистично. Группе пришлось также отменить запланированный на лето 2026 года тур.

Источник: Rick Diamond / Getty Images

Расширен список льготников по налогам

В России расширили список льготников по налогам. Изменения вступили в силу с этого года. Адвокат Елена Кудерко рассказала, каких категорий граждан коснутся новые правила.

В первую очередь от уплаты транспортного налога за одно техническое средство освобождены Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Однако послабление не распространяется на легковушки, за которые надо платить по повышенному коэффициенту.

Налог на имущество снизился для многодетных семей. Они получили право на дополнительный вычет за пять квадратных метров для квартиры и за семь квадратных метров для дома на каждого ребенка. Он будет действовать до достижения старшим 18 лет или 23 лет при очной форме обучения, передает «Прайм».

Власти хотят изменить правила для покупки и продажи недвижимости

В Госдуму планируют внести законопроект об обязательном безналичном расчете при сделках с недвижимостью. Это должно повысить прозрачность и безопасность сделок. Законопроект подготовлен и может вступить в силу со второй половины года, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть предложение, связанное со случаем Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме», — сказал депутат в разговоре с РИА Новости.

Однако есть и минусы: продавцы могут столкнуться с необходимостью указывать полную сумму сделки в договоре, а банки могут блокировать операции для проверки, что создает неудобства. Также это может рассматриваться как ущемление прав покупателей, которые вправе выбирать способ расчета, считает эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Все домовые чаты переведут в MAX

С 1 сентября 2026 года управляющие компании (УК), ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями», — сказал он.

Парламентарий пояснил, что правительство внесло изменения в правила управления многоквартирными домами. По его словам, речь идет о дополнительном канале связи. Личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохраняются.

«Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан», — заключил депутат в разговоре с РИА Новости.

Водителям напомнили о наказании за просроченные права и об изменениях в ПДД

Управлять автомобилем с просроченными правами запрещено, даже если срок истек один день назад. Водительские удостоверения, продленные в 2023 году, действуют до 2026 года. Замена требуется в указанную дату на удостоверении.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева напомнила, что экзамены при замене документа сдавать не нужно. Чтобы получить новое удостоверение, потребуются:

паспорт;

старые водительские права;

медицинская справка;

оплата госпошлины в 4 тысячи рублей.

«В случае, если водитель продолжает использовать права после наступления срока их обязательной замены, это приравнивается к управлению с просроченным удостоверением. За это предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — предупредила юрист.

Еще в России планируют упростить сдачу экзаменов на водительские права. Речь о том, что будущим водителям разрешат не предъявлять один из важных документов перед самим экзаменом. Подробнее об изменениях мы рассказали в этом материале.

Праздник День святого Валентина решили изменить

В России предложили изменить название праздника День святого Валентина. К примеру, 14 февраля люди могут отмечать «День любви» или «День плюшевой игрушки» как символа доброты. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

В этот день предлагают «не вспоминать Валентина». Буцкая напомнила его «неоднозначную историю». 14 февраля может быть праздником для тех, кто считает самыми главными слова «любовь», «семья» и «дети», добавила депутат.

«Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать», — подытожила парламентарий в разговоре с ТАСС.

Названы самые нерабочие дни в 2026 году

Самым нерабочим днем из будних в этом году оказался понедельник. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря, утвержденного российским правительством.

Всего до конца года будет три нерабочих понедельника:

23 февраля;

9 марта;

11 мая.

На втором месте по нерабочим будним дням оказалась пятница — в этот день недели россияне будут отдыхать дважды, 1 мая и 12 июня. Также днями отдыха станут одна среда (4 ноября) и один четверг (31 декабря).

Индонезийский врач предупредила российских туристов о жутких жуках на Бали

Российским туристам следует осторожно относиться к возможным укусам насекомых на балийском острове, а именно к укусам водяных жуков-плавунцов. Они появляются в бассейнах в сезон дождей. Подробности рассказала индонезийский врач Аиша Путри.

Недавно в Telegram-каналах появилась информация о госпитализированной на острове российской туристке. По предварительной информации, ее укусил тот самый жук-плавунец.

По словам доктора, жуком-плавунцом в Индонезии называют достаточно большую группу насекомых, укусы которых обладают схожими эффектами.

«В сезон дождей на Бали в бассейнах, искусственных водоемах и открытых резервуарах с водой могут появляться водяные жуки-плавунцы. Это хищные насекомые, которые не являются ядовитыми, однако при контакте могут укусить, особенно если их попытаться взять руками», — сказала медик.

Путри отметила, что укус такого жука может сопровождаться резкой болью, покраснением кожи, местным отеком и жжением.

«У людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям возможно более выраженное воспаление. В редких случаях может потребоваться медицинская помощь», — отметила врач.

Медик рекомендовала туристам не трогать насекомых руками и внимательно осматривать бассейны перед купанием и при появлении симптомов после укуса промыть место чистой водой, обработать антисептиком и обратиться в медучреждение при усилении боли или отека.

«Это не опасные насекомые, но игнорировать укусы не стоит, особенно в тропическом климате», — заключила медик в разговоре с РИА Новости.

Россиянка победила на конкурсе «Мисс Европа — 2026»

Жительница Омска Ксения Гнедина победила в конкурсе «Мисс Европа — 2026». Соревнования проходили в Ливане, говорится на сайте мероприятия.

Девушка обошла 40 конкурсанток из европейских стран. На жюри и зрителей произвел сильное впечатление выход Ксении в национальном костюме «Держава России», который отражал силу, богатство истории и культурное наследие.

Платье вышито вручную Источник: Ксения Гнедина

По словам Гнединой, все элементы платья — ручная работа, на подоле вышиты достопримечательности России, среди которых Кремль и Большой театр. Об этом победительница рассказала порталу NGS55.RU.

Сначала девушка вышла в «закрытом виде», а после распахнула накидку, расшитую изнутри триколором, под которой скрывалась утонченная юбка с узорами.

«Раскрыла перед жюри костюм с флагом Российской Федерации, и все были в восторге. Костюм и правда очень эффектный», — поделилась Ксения Гнедина.

Наряд омички поразил жюри Источник: Ксения Гнедина

Национальный образ отлично дополнил кокошник, расшитый камнями и украшенный тонкой белой вуалью.

Другие новости

Помимо ежедневного дайджеста, мы подводим итоги уходящей недели. Узнать о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди, можно в этом материале.

Также мы собираем события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.