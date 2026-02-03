«Уходящая эпоха». Коллекционер рассказал, как открыл винтажную лавку и почему молодежь скупает советский хрусталь и фарфор

«Уходящая эпоха, которой больше не будет». Иркутянин открыл в центре города винтажную лавку — там много любопытного Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

В конце декабря 2025 года в центре Иркутска открылась винтажная посудная лавка. В ней нет дорогущих коллекционных раритетов вроде сервизов Императорского фарфорового завода или немецкого бренда Meissen. Зато есть хрустальные салатницы, в которых мама ставила на новогодний стол оливье или селедку под шубой, или фарфоровые чашки, из которых вы наверняка пили чай у бабушки в гостях.

Обстановка в лавке очень приятная и даже домашняя Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Магазинчик открыл иркутский коллекционер и блогер Александр Агафонов. Несколько лет назад он стал покупать советскую посуду для себя. Но со временем коллекция так сильно разрослась, что хранить ее стало негде, поэтому лишние и повторяющиеся чашки, блюдца и чайнички он стал продавать. О своем увлечении и моде на советский винтаж Александр рассказал журналисту «ИрСити».

Прямо при мне Александр разглядывает свежий «улов» — советскую лампу в очень хорошем качестве и рабочем состоянии Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

— Вообще коллекционирование у меня началось с того, что однажды я приехал в Музей на свалке (сейчас Военно-исторический музей Александра Расторгуева. — Прим. ред.). Мне внезапно понравились старые вещи и то, что они там все в одном месте, рядышком. Особенно меня удивила такая простая, казалось бы, вещь — коллекция керамических кружек, — делится Александр.

Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Они рядком висели на стеллажах в ангаре, оборудованном под музей ретропредметов, и заворожили мужчину.

— По одиночке они, может, ничего особенного из себя и не представляли бы. А так, когда я увидел их вместе — а они все разной формы, с разным декором, рисунками, — мне показалось это интересным. Повеяло от всего этого какой-то теплотой. Я разглядел в этом свою красоту, — добавляет собеседник.

В винтажной лавке есть не только посуда Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Александр решил, что ему хочется иметь у себя дома подобную коллекцию, и он начал собирать пивные кружки времен СССР. Оказалось, в это время их выпускали довольно много, причем на разных заводах страны. Какие-то были приурочены к определенным датам, на других были гербы советских городов, на третьих — просто любопытный декор.

— Я выписывал эти кружки через интернет, покупал на «Авито» и в антикварных магазинах. За некоторыми экземплярами прямо охотился. Мне кажется, я скупил все более-менее интересные кружки и от них перешел к фарфору, — продолжает историю иркутянин.

На полках представлен далеко не весь ассортимент, который есть у Александра, но покупателей так много, что товары постоянно обновляются Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Сначала сама по себе фарфоровая посуда совершенно не интересовала Александра. А потом он стал разбираться в теме, выяснил, что фарфор фарфору — рознь и среди продукции разных заводов и мастеров есть любопытные экземпляры. После этого коллекционер стал искать интересные ему изделия.

— Особенно хорош фарфор, расписанный вручную, потому что никогда не будет двух одинаковых чашек. То есть они максимально похожи, но не идентичны, даже если рисунок наносил один и тот же мастер. Всегда будет чуть другой наклон листочка или толщина линии. Именно так ручную роспись всегда можно отличить от деколя или аэрографии, — объясняет Александр.

Я стал очень четко отличать высококачественный фарфор от фарфора народного потребления. Понял, что особенно ценится костяной фарфор, который тонок настолько, что просвечивает на солнце. Александр Агафонов коллекционер, блогер

Поскольку люди частенько продают в интернете целые наборы посуды, не особенно разбирая их содержимое, со временем у Александра накопилось много всякой всячины. Иногда с одного адреса иркутянин привозил по три здоровенных коробки с вещами и посудой.

— Интересные для коллекции вещи я оставлял, а остальная посуда у меня просто копилась до того момента, пока не набралась некая критическая масса. Я хоть и живу в частном доме, но однажды ее стало некуда складывать. Даже сарай был полон, — признается собеседник.

Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Тогда Александр стал по выходным ездить на ту же барахолку на Рабочего Штаба, где покупал свои первые керамические кружки, и начал продавать посуду, которая самому ему была не нужна. В первый же день мужчина сбыл почти половину всего, что у него было, а выручка к концу дня достигла примерно 20 тысяч рублей.

— Такого ажиотажа и живого интереса я вообще не ожидал. Хотя тогда, четыре года назад, у нас были более чем демократичные цены, потому что мы почти еще ни в чем не разбирались. Выставляли всё по дешевке, — признается Александр.

Практически всё, что продается в этой лавке, есть и в личной коллекции Александра Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Каждые выходные иркутянин возил туда товар, продавал ненужное, а на вырученные деньги пополнял и свою коллекцию, и ассортимент своей лавочки. Чуть позже он снял крытый павильон на той же барахолке, чтобы не мерзнуть на улице. Там он и торговал последние полтора года, пока не нашлось здание в аренду в центре Иркутска.

— Мы открылись здесь в двадцатых числах декабря. И, знаете, ажиотаж какой-то совершенно невероятный, — удивляется коллекционер.

А здесь — сторона стекла и фарфора Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Интерьер винтажной лавки напоминает (пока фрагментарно) обстановку ретроквартиры. Это сходство намеренное, но пока не доведенное до идеала, поскольку у Александра еще нет необходимого комплекта мебели. Например, фарфор и хрусталь красуются на современных стеллажах, а не в советских «стенках», как хотел бы владелец лавки. Зато в магазинчике уже есть старинный комод, пузатый холодильник «Зил», типичные советские кресла и даже радиола «Ригонда».

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— В перспективе я хочу сделать из этой лавки мини-версию советской квартиры. На входе поставить трюмо с винтажной бижутерией, парфюмерией, вешалку с винтажной одеждой. Дальше — зона кухни с холодильником, плитой, кухонным столом и посудой. Гостиная, где будут эти кресла, столик, полка с книгами, советская «стенка» с хрусталем и разными мелочами. Хочу, чтобы люди могли открыть любой ящик или тот же холодильник, а внутри — предметы советского быта, — делится планами Александр.

По его задумке, лавка должна стать местом, где люди как будто попадают в прошлое и оказываются в типичной советской квартире.

Как будто тебя пригласили в гости, но разрешили чувствовать себя как дома. Чтобы ты мог куда угодно заглянуть и найти что-то интересное. Александр Агафонов коллекционер, блогер

Александр Агафонов замечает, что наибольшей популярностью винтажная лавка пользуется именно у молодежи, хотя и люди старшего поколения не редкие гости. Но если более взрослые покупатели чаще спрашивают посуду «на добор», то есть хотят пополнить имеющиеся у них дома сервизы, то молодые люди с восторгом берут как отдельные блюдца или чашки, так и целые комплекты.

Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

— Советская посуда сейчас переживает новый виток популярности. Я связываю это с тем, что молодежь, которая родилась в конце девяностых — начале двухтысячных, выросла уже с современной посудой. Примерно тогда люди начали менять свои советские наборы на что-то более современное, был популярен, например, «Люминарк». Ретропосуду эти дети видели, если повезет, у бабушек и дедушек, поэтому они хотят ко всему этому прикоснуться еще раз, — рассуждает иркутянин.

В винтажной лавке много стеклянных стаканов, фужеров и кружечек Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» И разный фарфор на любой вкус и цвет Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Поэтому молодые люди с удовольствием покупают продукцию Хайтинского фарфорового завода. Ее в винтажной лавке представлено много. Александр говорит, что хайтинская глина — одна из чистейших, в ней не было вредных примесей, солей и металлов. Поэтому она считается безопасной и экологичной. Изюминку придает и то, что Хайтинского завода уже не существует, поэтому запас такой посуды, по сути, ограничен.

Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

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Также на полках представлена посуда, изготовленная на Тулунском стекольном заводе. Это разные салатницы, фруктовницы, вазы и стаканы. Они интересны тем, что стекло — цветное. Даже сейчас такие вещицы выглядят достойно и современно.

Продукция Тулунского стекольного завода Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» Цены на салатники очень даже приемлемые Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Еще в лавке можно найти немногочисленный чехословацкий хрусталь. Цена на него выше, потому что такие находки встречаются реже и владельцы часто продают их гораздо дороже.

— Помимо, собственно, посуды у нас есть еще сопутствующий винтажный товар, потому что многие интересуются и им тоже. Мужчины приходят, спрашивают про аппаратуру. Кому-то интересны книги и всякие безделушки: марки, значки, открытки. У нас даже для инсталляции есть продукты, например пачка крупы, перец-горошек, белый мясной соус. Имеется солдатское мыло, сухой шампунь, вата и много всего интересного, — рассказывает Александр.

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Ценность всех предметов в лавке, по мнению иркутянина, не в том, что вещи имеют какое-то особое качество или сильно редкие. Нет, многое из ассортимента выпускалось большими партиями, так как это товары широкого потребления. Настоящая ценность в другом.

Это уходящая эпоха. Ничего из этого уже никогда больше не произведут. Да, пока у многих на чердаках и в чуланах валяются старые советские сервизы или кухонная утварь. Но посуда ломается, бьется, скоро она будет настоящим раритетом, потому что больше такого уже не будет. Александр Агафонов Коллекционер, блогер

Александр говорит, что винтаж отлично интегрируется в современный интерьер. У него дома из современного — только техника. Практически вся мебель и посуда — это отреставрированное и приведенное в порядок ретро.