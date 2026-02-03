«Уходящая эпоха». Коллекционер рассказал, как открыл винтажную лавку и почему молодежь скупает советский хрусталь и фарфор

В конце декабря 2025 года в центре Иркутска открылась винтажная посудная лавка. В ней нет дорогущих коллекционных раритетов вроде сервизов Императорского фарфорового завода или немецкого бренда Meissen. Зато есть хрустальные салатницы, в которых мама ставила на новогодний стол оливье или селедку под шубой, или фарфоровые чашки, из которых вы наверняка пили чай у бабушки в гостях.
Магазинчик открыл иркутский коллекционер и блогер Александр Агафонов. Несколько лет назад он стал покупать советскую посуду для себя. Но со временем коллекция так сильно разрослась, что хранить ее стало негде, поэтому лишние и повторяющиеся чашки, блюдца и чайнички он стал продавать. О своем увлечении и моде на советский винтаж Александр рассказал журналисту «ИрСити».
— Вообще коллекционирование у меня началось с того, что однажды я приехал в Музей на свалке (сейчас Военно-исторический музей Александра Расторгуева. — Прим. ред.). Мне внезапно понравились старые вещи и то, что они там все в одном месте, рядышком. Особенно меня удивила такая простая, казалось бы, вещь — коллекция керамических кружек, — делится Александр.
Они рядком висели на стеллажах в ангаре, оборудованном под музей ретропредметов, и заворожили мужчину.
— По одиночке они, может, ничего особенного из себя и не представляли бы. А так, когда я увидел их вместе — а они все разной формы, с разным декором, рисунками, — мне показалось это интересным. Повеяло от всего этого какой-то теплотой. Я разглядел в этом свою красоту, — добавляет собеседник.
Александр решил, что ему хочется иметь у себя дома подобную коллекцию, и он начал собирать пивные кружки времен СССР. Оказалось, в это время их выпускали довольно много, причем на разных заводах страны. Какие-то были приурочены к определенным датам, на других были гербы советских городов, на третьих — просто любопытный декор.
— Я выписывал эти кружки через интернет, покупал на «Авито» и в антикварных магазинах. За некоторыми экземплярами прямо охотился. Мне кажется, я скупил все более-менее интересные кружки и от них перешел к фарфору, — продолжает историю иркутянин.
Сначала сама по себе фарфоровая посуда совершенно не интересовала Александра. А потом он стал разбираться в теме, выяснил, что фарфор фарфору — рознь и среди продукции разных заводов и мастеров есть любопытные экземпляры. После этого коллекционер стал искать интересные ему изделия.
— Особенно хорош фарфор, расписанный вручную, потому что никогда не будет двух одинаковых чашек. То есть они максимально похожи, но не идентичны, даже если рисунок наносил один и тот же мастер. Всегда будет чуть другой наклон листочка или толщина линии. Именно так ручную роспись всегда можно отличить от деколя или аэрографии, — объясняет Александр.
Я стал очень четко отличать высококачественный фарфор от фарфора народного потребления. Понял, что особенно ценится костяной фарфор, который тонок настолько, что просвечивает на солнце.
Поскольку люди частенько продают в интернете целые наборы посуды, не особенно разбирая их содержимое, со временем у Александра накопилось много всякой всячины. Иногда с одного адреса иркутянин привозил по три здоровенных коробки с вещами и посудой.
— Интересные для коллекции вещи я оставлял, а остальная посуда у меня просто копилась до того момента, пока не набралась некая критическая масса. Я хоть и живу в частном доме, но однажды ее стало некуда складывать. Даже сарай был полон, — признается собеседник.
Тогда Александр стал по выходным ездить на ту же барахолку на Рабочего Штаба, где покупал свои первые керамические кружки, и начал продавать посуду, которая самому ему была не нужна. В первый же день мужчина сбыл почти половину всего, что у него было, а выручка к концу дня достигла примерно 20 тысяч рублей.
— Такого ажиотажа и живого интереса я вообще не ожидал. Хотя тогда, четыре года назад, у нас были более чем демократичные цены, потому что мы почти еще ни в чем не разбирались. Выставляли всё по дешевке, — признается Александр.
Каждые выходные иркутянин возил туда товар, продавал ненужное, а на вырученные деньги пополнял и свою коллекцию, и ассортимент своей лавочки. Чуть позже он снял крытый павильон на той же барахолке, чтобы не мерзнуть на улице. Там он и торговал последние полтора года, пока не нашлось здание в аренду в центре Иркутска.
— Мы открылись здесь в двадцатых числах декабря. И, знаете, ажиотаж какой-то совершенно невероятный, — удивляется коллекционер.
Интерьер винтажной лавки напоминает (пока фрагментарно) обстановку ретроквартиры. Это сходство намеренное, но пока не доведенное до идеала, поскольку у Александра еще нет необходимого комплекта мебели. Например, фарфор и хрусталь красуются на современных стеллажах, а не в советских «стенках», как хотел бы владелец лавки. Зато в магазинчике уже есть старинный комод, пузатый холодильник «Зил», типичные советские кресла и даже радиола «Ригонда».
— В перспективе я хочу сделать из этой лавки мини-версию советской квартиры. На входе поставить трюмо с винтажной бижутерией, парфюмерией, вешалку с винтажной одеждой. Дальше — зона кухни с холодильником, плитой, кухонным столом и посудой. Гостиная, где будут эти кресла, столик, полка с книгами, советская «стенка» с хрусталем и разными мелочами. Хочу, чтобы люди могли открыть любой ящик или тот же холодильник, а внутри — предметы советского быта, — делится планами Александр.
По его задумке, лавка должна стать местом, где люди как будто попадают в прошлое и оказываются в типичной советской квартире.
Как будто тебя пригласили в гости, но разрешили чувствовать себя как дома. Чтобы ты мог куда угодно заглянуть и найти что-то интересное.
Александр Агафонов замечает, что наибольшей популярностью винтажная лавка пользуется именно у молодежи, хотя и люди старшего поколения не редкие гости. Но если более взрослые покупатели чаще спрашивают посуду «на добор», то есть хотят пополнить имеющиеся у них дома сервизы, то молодые люди с восторгом берут как отдельные блюдца или чашки, так и целые комплекты.
— Советская посуда сейчас переживает новый виток популярности. Я связываю это с тем, что молодежь, которая родилась в конце девяностых — начале двухтысячных, выросла уже с современной посудой. Примерно тогда люди начали менять свои советские наборы на что-то более современное, был популярен, например, «Люминарк». Ретропосуду эти дети видели, если повезет, у бабушек и дедушек, поэтому они хотят ко всему этому прикоснуться еще раз, — рассуждает иркутянин.
Поэтому молодые люди с удовольствием покупают продукцию Хайтинского фарфорового завода. Ее в винтажной лавке представлено много. Александр говорит, что хайтинская глина — одна из чистейших, в ней не было вредных примесей, солей и металлов. Поэтому она считается безопасной и экологичной. Изюминку придает и то, что Хайтинского завода уже не существует, поэтому запас такой посуды, по сути, ограничен.
Также на полках представлена посуда, изготовленная на Тулунском стекольном заводе. Это разные салатницы, фруктовницы, вазы и стаканы. Они интересны тем, что стекло — цветное. Даже сейчас такие вещицы выглядят достойно и современно.
Еще в лавке можно найти немногочисленный чехословацкий хрусталь. Цена на него выше, потому что такие находки встречаются реже и владельцы часто продают их гораздо дороже.
— Помимо, собственно, посуды у нас есть еще сопутствующий винтажный товар, потому что многие интересуются и им тоже. Мужчины приходят, спрашивают про аппаратуру. Кому-то интересны книги и всякие безделушки: марки, значки, открытки. У нас даже для инсталляции есть продукты, например пачка крупы, перец-горошек, белый мясной соус. Имеется солдатское мыло, сухой шампунь, вата и много всего интересного, — рассказывает Александр.
Ценность всех предметов в лавке, по мнению иркутянина, не в том, что вещи имеют какое-то особое качество или сильно редкие. Нет, многое из ассортимента выпускалось большими партиями, так как это товары широкого потребления. Настоящая ценность в другом.
Это уходящая эпоха. Ничего из этого уже никогда больше не произведут. Да, пока у многих на чердаках и в чуланах валяются старые советские сервизы или кухонная утварь. Но посуда ломается, бьется, скоро она будет настоящим раритетом, потому что больше такого уже не будет.
Александр говорит, что винтаж отлично интегрируется в современный интерьер. У него дома из современного — только техника. Практически вся мебель и посуда — это отреставрированное и приведенное в порядок ретро.
— Во всём этом есть какая-то теплота и душа, — считает Александр.