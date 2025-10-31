Дешево, душевно и без загранника. Почему стоит обязательно посетить Армению — советы путешественникам

По храмам Армении можно путешествовать отдельно, все они действующие Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Впереди у россиян длинные выходные, и многие думают, куда бы на них отправиться так, чтобы недалеко и недорого. Для таких путешествий идеально подходит Армения. Тем более осень — самое время для поездки. Летом сильно жарко и пыльно. В начале ноября — +18 °C. Корреспондент SOCHI1.RU Анна Грицевич провела в стране незабываемую неделю и поделилась впечатлениями.

Перелет

В Ереван мы летели из Сочи армянской авиакомпанией Flyone. На тот момент у нее были самые дешевые билеты. Но, как оказалось, платная регистрация. Если ее оформлять онлайн при покупке билета, выходит всего 650 рублей, в аэропорту придется выложить больше 2 тысяч рублей. На двоих в одну сторону вышло около 14 тысяч рублей с регистрацией и страховкой.

Билеты покупали по внутреннему российскому паспорту, загранник не нужен. То есть ты вроде летишь за границу, а вроде и нет. Даже таможенный контроль пассажиры рейсов в Армению проходят там, откуда вылетают внутренние рейсы. Поэтому магазины Duty Free пассажирам недоступны. Даже если вы пройдете регистрацию на рейс онлайн, в аэропорту все равно придется постоять в очереди на регистрацию. Там внимательно изучают твою ручную кладь, вдруг она превышает установленную норму, и выдают посадочный талон. Время в полете — всего один час. Кстати, перед праздником авиакомпании задрали цены. Стоимость билета на 1 ноября — почти 15 тысяч рублей, российскими авиакомпаниями — почти 23 тысячи. Это из Сочи. Из Москвы в Ереван в эту же дату перелет обойдется почти в 20 тысяч рублей с человека. Но уже после 4 ноября улететь можно за 8–10 тысяч рублей. Из Сочи — за 7–8 тысяч.

Ереван — очень красивый и ухоженный город Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Такси

В Армении работает Яндекс Такси, поэтому вызвать машину в аэропорт можно без проблем. Оплатить российской картой не получится, только наличные. Вполне принимают любую валюту, в том числе рубли по курсу. Поэтому бегать по аэропорту и искать обменник не стоит. Аэропорт «Звартноц» находится в 12 километрах от Еревана, если нет пробок, можно доехать за 20 минут. Поездки недорогие. Стоимость такси до центра города в среднем 2 тысячи драм — чуть больше 400 рублей. Стоимость рубля — 4,81 армянского драма. Про деньги напишу отдельно.

Жилье

Жилье искали во всех возможных приложениях: «Букинг», Яндекс Путешествия и других, но в результате подходящий вариант нашелся на «Суточно.ру». Квартира в самом центре Еревана на улице Сурб Григора Лусаворича очень чистая и просторная. Шикарная локация. Рядом практически все популярные достопримечательности, музеи, театры, а также магазины, рестораны, кафе и крупный супермаркет «Ереван Сити». За неделю проживания в квартире отдали 30 тысяч рублей. В ней было все необходимое — от посуды до фена. А дом старинный с высокими потолками и тихим двориком. Жили мы на втором этаже, на первом — офисы и магазины. Завтракали дома, все остальные приемы пищи — где голод застанет, потому что много ездили и ходили.

Улица названа в честь просветителя Армении и первого католикоса всех армян Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Еда

Еда в Армении по российским меркам недорогая. Средний чек в кафе на двоих — от полутора тысяч в рублях. Российских продуктов в армянских магазинах много, некоторые даже дешевле.

Сыры в Армении очень вкусные Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Местный сыр от 1000 драмов, то есть чуть больше 200 рублей за упаковку. Свежайший лаваш вообще стоит 30 рублей. Цена десятка яиц стоит 650 драмов, то есть около 137 рублей. Очень вкусные молочные, мясные продукты, овощи, фрукты и зелень. Все местных производителей. Традиционных рынков в центре Еревана нет. Единственный перестроили в супермаркет, однако там есть фермерские продукты.

Бананы по 98 рублей за килограмм Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

На втором этаже «Ереван Сити» находится фудкорт, там можно поесть вообще за копейки. Выбор кухонь большой: китайская, русская, европейская, армянская и даже карабахская. Ереванские студенты предпочитают «Бургер Кинг» и другие рестораны быстрого питания. В городе много кофеен.

В Ереване много необычных арт-объектов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Деньги

Мы везли с собой валюту: евро и доллары. Как оказалось, можно ехать с рублями, ими особо не расплатишься, но в обменниках берут без проблем. Главное — в банк не ходите, там рубли не меняют, да и купюры других валют принимают не все. В обменниках, которые в центре Еревана на каждом шагу, к долларам и евро претензий нет, меняют все. Как оказалось, наличку можно вообще с собой не брать. Карты российских банков к оплате не принимают. А вот снять наличные в драмах можно в банкоматах банка «ВТБ» и по хорошему курсу, но только с «Мира». Visa и Mastercard не работают.

Центр Еревана очень уютный и тихий Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Язык

С языком в Армении проблем практически нет, никакого барьера. Разве что не вся молодежь говорит по-русски. Но это единичные случаи. Поначалу сложности возникают с вывесками, даже примерно не понятно, что за заведение. Но потом начинаешь ориентироваться. В объектах общепита меню обычно на армянском и английском языках, поэтому разобраться несложно. Сотрудники заведений всегда подскажут и посоветуют. Мы старались питаться в ресторанах местной кухни, а она оказалась настолько разнообразная, что за неделю не перепробуешь. Мы, живущие в Адлере, думали, что знаем национальную кухню как сами армяне, но мы очень ошибались. Об этом нужно писать отдельную статью.

Языческий храм Гарни Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что посмотреть?

Про красоту Армении тоже нужно писать отдельно, но я приведу самые красивые места, куда можно съездить за день. Мы ездили с коллегой, армянским журналистом Давидом Симоняном. Сейчас он работает гидом. За самую дальнюю экскурсию он брал с нас 25 тысяч драмов, то есть чуть больше 5 тысяч российских рублей.

Давид очень хотел показать нам Гарни — единственный сохранившийся в Армении языческий храм и единственный памятник эпохи эллинизма на территории бывшего СССР. Историко-культурный комплекс находится в 28 км от Еревана, в живописном месте Котайкской области над долиной реки Азат. Там очень красиво. Стоимость посещения храмового комплекса — 1500 драмов.

Умиротворение полное Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Вообще у нас получилась какая-то паломническая поездка, наверное, как и у всех, кто посещает Армению. Мы побывали в десятке древних храмов. Особенно впечатлил монастырь «Нораванк», который был построен в XIII веке на уступе узкого извилистого ущелья реки Амагу близ города Ехегнадзор. За монастырем отвесные красные скалы.

Красные горы Нораванка Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Вход на территорию бесплатный, народу немного, но нам немного помешали не очень трезвые и очень громкие польские туристы, которые по дороге заехали на дегустацию вина. Согласно легенде, в Нораванке спрятан кусочек креста, окропленного кровью Христа. В 2002 году монастырь полностью восстановили и включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится в 122 километрах от Еревана в Араратской долине. Кстати, для меня стало открытием, что гора Арарат, которой так гордятся армяне, находится на территории Турции. Зато Армении досталась ее долина, где растут самые вкусные и крупные яблоки, персики и виноград, где делают самое вкусное вино и даже проводят винные фестивали. А еще там продают самые вкусные сухофрукты, которые сушат прямо на солнце. Таких я никогда не ела.

Про все храмы Армении не расскажешь в одной статье. А про поездку на озеро Севан нужно обязательно. Это как маленький Байкал. Очень похоже. По его берегам растет много дикой облепихи. Кислая, аж зубы сводит. Зато местные жители делают из нее вкуснейший сок.

Летом на Севан приезжают купаться Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Монастырь Айраванк был построен над озером Севан в IX–XII веках. Самым старым строением комплекса является церковь Св. Степаноса. Кстати, она действующая.

Хачкары Айраванк Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Мы на Севане устроили пикник. Заехали в одноименный город, купили огромных севанских сигов, угли и все, что необходимо для обеда на природе. В специально отведенных местах на берегу установлены беседки и мангалы. В одном из таких мест и расположились. За несколько километров ни одной живой души, тишина полная. Было душевно и вкусно.

Огромный севанский сиг Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

А теперь коротко о том, что обязательно нужно посмотреть в Ереване. Меня поразили два музея — Сергея Параджанова и Арама Хачатуряна. Стоимость входа — те же 1500 драмов.

Параджанов был не только режиссером, но и необычным художником Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Особенно душевно было в гостях у композитора, отдельную экскурсию мы не оплачивали, но сотрудница музея сопровождала нас и подробно рассказывала о его жизни и творчестве. В музее звучит много музыки, можно посмотреть записи интервью Арама Хачатуряна и его балетов.

Музей построили рядом с домом, где жил брат Хачатуряна и он останавливался, приезжая из Москвы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Ереване нужно обязательно подняться на знаменитый «Каскад». Это архитектурный комплекс, с вершины которого открывается один из лучших видов на город, и один из крупнейших центров современного искусства в Армении. Его начали строить еще при Советском Союзе, а закончили в начале 2000-х.

В «Каскаде» вода бежит везде Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В 2009 году в архитектурном комплексе открыли художественную галерею. Главная часть «Каскада» — это 302-метровая лестница, объединяющая пять открытых террас, украшенных скульптурами и фонтанами. Там очень много воды.

Один из фонтанов «Каскада» Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В лестнице насчитывается 572 ступеньки. Но идти по ним необязательно, внутри находятся эскалаторы. Пока поднимаешься, рассматриваешь произведения современного искусства.

Вид на Ереван с «Каскада» Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU