Где в России уже выпал снег? Сравниваем пейзажи со всех уголков страны

В Сочи до конца этой недели ожидается солнечная погода. В городе цветут розы и работают фонтаны. Только посмотрите на это курортное настроение! Температура: +14 градусов.

«Розы уже вянут по-тихому, но все равно хоть не снег», — делятся жители.