Зима Где в России уже выпал снег? Сравниваем пейзажи со всех уголков страны

Где в России уже выпал снег? Сравниваем пейзажи со всех уголков страны

Погодные аномалии зацепили всех, но кое-где проявились особенно ярко

57
Слева&nbsp;— Пермь, а справа&nbsp;— Челябинск, хоть это и кажется невозможным | Источник: читатель 74.RU, Тимофей Калмаков / 59.RUСлева&nbsp;— Пермь, а справа&nbsp;— Челябинск, хоть это и кажется невозможным | Источник: читатель 74.RU, Тимофей Калмаков / 59.RU

Слева — Пермь, а справа — Челябинск, хоть это и кажется невозможным

Источник:

читатель 74.RU, Тимофей Калмаков / 59.RU

Зима в Ярославле пока не балует снегом. В городе тянутся серые будни. В «Фобосе» ранее объясняли, что в первую неделю декабря атмосферные процессы в регионах Центральной России будут развиваться по-осеннему.

Дело в том, что погоду формируют атлантические циклоны, которые закачивают теплый воздух. Плюсовые температуры задержатся минимум до конца недели, к выходным возможны дожди. По данным сервиса «Погода 76.RU», в ближайшие дни температура воздуха в Ярославле будет варьироваться от 0 до +2 °C.

А какая погода в других регионах России? Где искать снег? Смотрим в этом материале.

  1. Кострома
  2. Вологодская область
  3. Архангельск
  4. Москва
  5. Санкт-Петербург
  6. Нижний Новгород
  7. Казань
  8. Екатеринбург
  9. Курган
  10. Тюмень
  11. Челябинск
  12. Волгоград
  13. Сочи
  14. Ростов-на-Дону
  15. Владивосток
1

Кострома

В Костроме 3 декабря пасмурно, небольшой ветер. Температура: +1 градус.

Осенний пейзаж из парка Берендеевка | Источник: читатель 76.RUОсенний пейзаж из парка Берендеевка | Источник: читатель 76.RU

Осенний пейзаж из парка Берендеевка

Источник:

читатель 76.RU

2

Вологодская область

Даже в расположившейся севернее Ярославской Вологодской области сохраняется плюсовая температура. На фото ниже — город Харовск, температура: +2 градуса.

«В Вологодской области всё тает», — делится читательница 76.RU.

В Вологодской области снежок есть, правда, он стремительно тает | Источник: читатель 76.RUВ Вологодской области снежок есть, правда, он стремительно тает | Источник: читатель 76.RU

В Вологодской области снежок есть, правда, он стремительно тает

Источник:

читатель 76.RU

3

Архангельск

На севере страны тоже бесснежье. В Архангельске — пасмурное небо, небольшой ветер и дождь. Температура: +2 градуса.

В городе стало раньше темнеть | Источник: Анастасия Гусева / 29.RUВ городе стало раньше темнеть | Источник: Анастасия Гусева / 29.RU

В городе стало раньше темнеть

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

4

Москва

В Москве пейзаж за окном схож с ярославским. В городе ни намека на снег. Столицу уже пышно украсили к Новому году, гигантские елочные шары и гирлянды красуются на фоне зеленой травы. Температура: +3 градуса.

«Все лысое и грязное», — передают москвичи.

В Москве не первый день стоит осенняя хмурая погода | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ Москве не первый день стоит осенняя хмурая погода | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Москве не первый день стоит осенняя хмурая погода

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Лишь за счет украшений можно догадаться, на дворе&nbsp;— декабрь | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЛишь за счет украшений можно догадаться, на дворе&nbsp;— декабрь | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Лишь за счет украшений можно догадаться, на дворе — декабрь

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Местные власти по-разному создают настроение для горожан | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUМестные власти по-разному создают настроение для горожан | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Местные власти по-разному создают настроение для горожан

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Один плюс&nbsp;— слякоти нет! | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUОдин плюс&nbsp;— слякоти нет! | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Один плюс — слякоти нет!

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

5

Санкт-Петербург

В северной столице, как говорят местные, стоит настоящая питерская погода — теплая и дождливая. Температура: +2 градуса.

В центре Петербурга пока не чувствуется зима | Источник: читатель 76.RU ДенисВ центре Петербурга пока не чувствуется зима | Источник: читатель 76.RU Денис

В центре Петербурга пока не чувствуется зима

Источник:

читатель 76.RU Денис

Даже новогодних украшений пока не видно | Источник: читатель 76.RU ДенисДаже новогодних украшений пока не видно | Источник: читатель 76.RU Денис

Даже новогодних украшений пока не видно

Источник:

читатель 76.RU Денис

6

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде плюсовая температура сохраняется несколько дней. На фоне таких природных аномалий в регионе зацвела календула и анютины глазки. Сирень дала новые листья. Кто-то из дачников умудрился собрать урожай редиса. Температура: +2 градуса.

В Нижнем Новгороде из-за потепления на сирени появились свежие листья | Источник: читатель NN.RUВ Нижнем Новгороде из-за потепления на сирени появились свежие листья | Источник: читатель NN.RU

В Нижнем Новгороде из-за потепления на сирени появились свежие листья

Источник:

читатель NN.RU

И даже зацвели цветы | Источник: читатель NN.RUИ даже зацвели цветы | Источник: читатель NN.RU

И даже зацвели цветы

Источник:

читатель NN.RU

Природа обманула анютины глазки | Источник: читатель NN.RUПрирода обманула анютины глазки | Источник: читатель NN.RU

Природа обманула анютины глазки

Источник:

читатель NN.RU

А дачники успели собрать зимний урожай редиса | Источник: читатель NN.RUА дачники успели собрать зимний урожай редиса | Источник: читатель NN.RU

А дачники успели собрать зимний урожай редиса

Источник:

читатель NN.RU

7

Казань

В столице Татарстана в конце ноября не раз шел снег, но почти сразу таял. Последние несколько дней и вовсе стоит типичная осенняя погода с туманами и моросящим дождем. Добавить зимнего настроения, покатавшись на коньках, казанцам тоже пока не удается: из-за плюсовой температуры открытие катков уже несколько раз переносили. Температура: +1 градус.

Казань накрывает туманами | Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU
На улицах при этом совсем нет снега | Источник: Руфина Калимуллина / 116.RUНа улицах при этом совсем нет снега | Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU

8

Екатеринбург

Сырость, лужи и редкие кучи грязного снега — так выглядел первый день зимы в Екатеринбурге. За весь ноябрь температура воздуха днем всего несколько раз опускалась ниже нуля, так что выпадавший снег очень быстро таял. Синоптики говорят, что сугробы и морозы придут в Екатеринбург не раньше середины декабря. Температура: 0 градусов.

Пасмурное утро в Екатеринбурге | Источник: Кирилл Кушнов / Е1.RU
Вместо льда и снега в этом году грязь и лужи | Источник: Марина Малкова / Е1.RU
На пешеходной улице Вайнера более-менее чисто, из общей картины выбиваются лишь кучи серого снега | Источник: Марина Малкова / Е1.RU

9

Курган

Обычно снег «закрепляется» в Кургане в первой половине ноября, но в этот раз город встретил декабрь сухими улицами. Даже огромных луж, как у соседей, тут нет: всё растаяло, и вода ушла в почву. Серьезные снегопады, после которых должны появиться сугробы, в Кургане ожидаются ближе к середине месяца. Пока же здесь тоже явный дефицит снега. Температура: +1 градус.

Кажется, что в кадре октябрь, но фото свежее, декабрьское | Источник: Кирилл Митин / 45.RU
Кое-где даже зеленеет трава | Источник: Юлия Король/ 45.RU

10

Тюмень

Погоду в Тюмени местные жители называют мартовской. Здесь не по-зимнему тепло, поэтому следов недавних снегопадов почти не осталось. Снег как таковой лежит только на обочинах (и он очень грязный), а дороги и тротуары покрыты снежной кашей и лужами. По прогнозам синоптиков, наступивший декабрь будет теплым. Температура: +1 градус.

Так выглядят тротуары и площадки перед магазинами | Источник: Павел Красоткин / 72.RU
Снег, который сгребли к обочинам, почти не виден из-за грязи | Источник: Павел Красоткин / 72.RU
Вместо снегопадов в городе идут дожди | Источник: Павел Красоткин / 72.RU
+1
Белый снег можно увидеть только на газонах, но и там его почти нет | Источник: Павел Красоткин / 72.RU

11

Челябинск

Самым непредсказуемым оказался Челябинск. Аномально теплый ноябрь принес неожиданный результат: здесь зазеленели поля. 30 ноября их сфотографировали у трассы М-5. Местные жители предполагают, что могли взойти озимые, и опасаются, не приведет ли это к неурожаю следующим летом. Температура: +1 градус.

Такой пейзаж даже на осенний не похож: мысли только о весне | Источник: читатель 74.RU
Да, мы не ошиблись, это свежее фото | Источник: читатель 74.RU

12

Волгоград

В Волгограде уже знакомые серые пейзажи. Небо опустилось довольно низко над городом. Температура: +3 градуса.

«У нас уже на протяжении недели пасмурно, с утра бывает туман. Спасибо, что ветра нет. Но а так температура в районе 0 держится. По-осеннему мерзко, зимой даже не пахнет», — пишут местные жители.

В Волгограде сохраняется ветренная погода | Источник: Дарья Моисеенко / V1.RUВ Волгограде сохраняется ветренная погода | Источник: Дарья Моисеенко / V1.RU

В Волгограде сохраняется ветренная погода

Источник:

Дарья Моисеенко / V1.RU

13

Сочи

В Сочи до конца этой недели ожидается солнечная погода. В городе цветут розы и работают фонтаны. Только посмотрите на это курортное настроение! Температура: +14 градусов.

«Розы уже вянут по-тихому, но все равно хоть не снег», — делятся жители.

В начале декабря в Сочи все еще цветут розы | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВ начале декабря в Сочи все еще цветут розы | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В начале декабря в Сочи все еще цветут розы

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Зеленые пальмы и газоны! | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЗеленые пальмы и газоны! | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Зеленые пальмы и газоны!

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

14

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону под конец осени распустились розы. Температура: +5 градусов.

Елки и розы&nbsp;— приметы конца осени и начала зимы в Ростове | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RUЕлки и розы&nbsp;— приметы конца осени и начала зимы в Ростове | Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Елки и розы — приметы конца осени и начала зимы в Ростове

Источник:

Марина Рыбалкина / 161.RU

15

Владивосток

Морозная погода добралась до Владивостока. Только посмотрите на этот рассвет над морем. Жители Приморья уже утепляются: пуховички, шапки и шарфы давно достали из шкафа.

По данным синоптиков, плюсовых температур не будет. Ветер умеренный до сильного, на дорогах гололед. Но без осадков. Температура: -13 градусов.

Во Владивостоке уже морозно, но снега нет

Источник:

VLADIVOSTOK1.RU

Как ранее сообщали в «Фобосе», условия для формирования снежного покрова в Центральной России создадутся только в середине декабря. Определить погоду по народным приметам, можно в этом материале.

Марина КузнецоваМарина Кузнецова
Марина Кузнецова
корреспондент раздела «Бизнес»
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Снег Прогноз погоды
Комментарии
3
Гость
6 минут
Погода непредсказуема, следим за прогнозом.
Гость
7 минут
Ярославль всё ещё в ожидании зимы.
Гость
