Где в России уже выпал снег? Сравниваем пейзажи со всех уголков страны

Зима в Ярославле пока не балует снегом. В городе тянутся серые будни. В «Фобосе» ранее объясняли, что в первую неделю декабря атмосферные процессы в регионах Центральной России будут развиваться по-осеннему.
Дело в том, что погоду формируют атлантические циклоны, которые закачивают теплый воздух. Плюсовые температуры задержатся минимум до конца недели, к выходным возможны дожди. По данным сервиса «Погода 76.RU», в ближайшие дни температура воздуха в Ярославле будет варьироваться от 0 до +2 °C.
А какая погода в других регионах России? Где искать снег? Смотрим в этом материале.
- Кострома
- Вологодская область
- Архангельск
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Казань
- Екатеринбург
- Курган
- Тюмень
- Челябинск
- Волгоград
- Сочи
- Ростов-на-Дону
- Владивосток
Даже в расположившейся севернее Ярославской Вологодской области сохраняется плюсовая температура. На фото ниже — город Харовск, температура: +2 градуса.
«В Вологодской области всё тает», — делится читательница 76.RU.
Архангельск
На севере страны тоже бесснежье. В Архангельске — пасмурное небо, небольшой ветер и дождь. Температура: +2 градуса.
Москва
В Москве пейзаж за окном схож с ярославским. В городе ни намека на снег. Столицу уже пышно украсили к Новому году, гигантские елочные шары и гирлянды красуются на фоне зеленой травы. Температура: +3 градуса.
«Все лысое и грязное», — передают москвичи.
Санкт-Петербург
В северной столице, как говорят местные, стоит настоящая питерская погода — теплая и дождливая. Температура: +2 градуса.
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде плюсовая температура сохраняется несколько дней. На фоне таких природных аномалий в регионе зацвела календула и анютины глазки. Сирень дала новые листья. Кто-то из дачников умудрился собрать урожай редиса. Температура: +2 градуса.
Казань
В столице Татарстана в конце ноября не раз шел снег, но почти сразу таял. Последние несколько дней и вовсе стоит типичная осенняя погода с туманами и моросящим дождем. Добавить зимнего настроения, покатавшись на коньках, казанцам тоже пока не удается: из-за плюсовой температуры открытие катков уже несколько раз переносили. Температура: +1 градус.
Екатеринбург
Сырость, лужи и редкие кучи грязного снега — так выглядел первый день зимы в Екатеринбурге. За весь ноябрь температура воздуха днем всего несколько раз опускалась ниже нуля, так что выпадавший снег очень быстро таял. Синоптики говорят, что сугробы и морозы придут в Екатеринбург не раньше середины декабря. Температура: 0 градусов.
Курган
Обычно снег «закрепляется» в Кургане в первой половине ноября, но в этот раз город встретил декабрь сухими улицами. Даже огромных луж, как у соседей, тут нет: всё растаяло, и вода ушла в почву. Серьезные снегопады, после которых должны появиться сугробы, в Кургане ожидаются ближе к середине месяца. Пока же здесь тоже явный дефицит снега. Температура: +1 градус.
Тюмень
Погоду в Тюмени местные жители называют мартовской. Здесь не по-зимнему тепло, поэтому следов недавних снегопадов почти не осталось. Снег как таковой лежит только на обочинах (и он очень грязный), а дороги и тротуары покрыты снежной кашей и лужами. По прогнозам синоптиков, наступивший декабрь будет теплым. Температура: +1 градус.
Челябинск
Самым непредсказуемым оказался Челябинск. Аномально теплый ноябрь принес неожиданный результат: здесь зазеленели поля. 30 ноября их сфотографировали у трассы М-5. Местные жители предполагают, что могли взойти озимые, и опасаются, не приведет ли это к неурожаю следующим летом. Температура: +1 градус.
Волгоград
В Волгограде уже знакомые серые пейзажи. Небо опустилось довольно низко над городом. Температура: +3 градуса.
«У нас уже на протяжении недели пасмурно, с утра бывает туман. Спасибо, что ветра нет. Но а так температура в районе 0 держится. По-осеннему мерзко, зимой даже не пахнет», — пишут местные жители.
Сочи
В Сочи до конца этой недели ожидается солнечная погода. В городе цветут розы и работают фонтаны. Только посмотрите на это курортное настроение! Температура: +14 градусов.
«Розы уже вянут по-тихому, но все равно хоть не снег», — делятся жители.
Владивосток
Морозная погода добралась до Владивостока. Только посмотрите на этот рассвет над морем. Жители Приморья уже утепляются: пуховички, шапки и шарфы давно достали из шкафа.
По данным синоптиков, плюсовых температур не будет. Ветер умеренный до сильного, на дорогах гололед. Но без осадков. Температура: -13 градусов.
Как ранее сообщали в «Фобосе», условия для формирования снежного покрова в Центральной России создадутся только в середине декабря. Определить погоду по народным приметам, можно в этом материале.