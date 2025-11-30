Какой будет зима: определяем погоду по приметам на Григория Зимоуказателя

Григорий Зимоуказатель, или Чудотворец, — церковный и народный праздник, который отмечают 30 ноября. В этот день вспоминают святителя Григория, богослова и епископа Неокесарийского, жившего в III веке в Малой Азии. С Григорием Зимоуказателем, как ясно из самого народного названия, связаны погодные приметы, что помогают определить, какой будет зима, уже стоящая на пороге. Подробнее читайте в нашем материале.
Кто такой Григорий Зимоуказатель
Тот самый святитель Григорий, в честь которого назван праздник, родился в III веке и поначалу носил имя Федор. Рос он в знатной и богатой семье, до 14 лет был язычником, но после смерти отца принял крещение, сменил имя на Григорий и стал проповедником.
В то же время он увлекся поиском смысла жизни, начал вести себя праведно и целомудренно, что не нравилось его товарищам. Решив подшутить над Григорием, они подослали к нему блудницу. И хотя никакого греха между ними не произошло, барышня легкого поведения стала требовать с парня деньги, как будто всё случилось. Тот спорить с ней не стал и отдал необходимую сумму. Того, что произошло дальше, блудница не ожидала. Получив свое, она упала на землю и начала биться в истерике, рассказала правду и покаялась. Тогда Григорий прочел над ней молитву, после которой внезапный недуг женщины прошел.
Эта ситуация повлияла и на самого Чудотворца. Он решил стать отшельником и удалился в пустыню. Но ему была уготована другая судьба — Григорий стал епископом Неокесарии. За время своей службы он обратил в христианство многих людей, учил других во время своих проповедей, исцелял болезни, примирял враждующих. Кстати, в отличие от многих проповедников, умер Григорий своей смертью и мирно скончался глубоким старцем.
Приметы на Григория Зимоуказателя
Само народное название праздника — Зимоуказатель — говорит, что по тому, как пройдет этот день, определяли, какой будет наступающая зима. По погоде до обеда судили о первой половине зимы, после полудня — о второй. Вот самые известные приметы на погоду:
холодный день — к лютой зиме;
на небе молодой месяц — к скорым морозам;
мыши свили гнездо в сарае во льну — к большим сугробам;
вокруг Луны виден светящийся ореол, «венец» — погода в ближайшее время наладится;
вода в колодце шумит — зима суровая ждет, молчит — теплая.
Не только о зиме судили по приметам на Григория. Так, если рядом есть река, то смотрели, какой на ней лед. Если темный — к хорошему урожаю.
Что можно и чего нельзя делать на Григория Зимоуказателя
Празднуют Зимоуказателя хоть весело, но умеренно в еде и без пышных застолий, ведь идет Рождественский пост и пища животного происхождения под запретом.
В народе на Григория Чудотворца было принято «закатывать зиму». Поэтому, если снега было достаточно, все от мала до велика посвящали день зимним забавам. Молодежь и те, кто был в состоянии, кувыркалась, валялись и дурачилась в снегу — чтобы здоровье было крепким и сил прибавилось. Также такая забава, по поверьям, помогала задержать зиму, что хорошо отражалось на урожае следующего года.
Остальные же обязательно хоть раз да съезжали со снежной горки. Считается, кто укатится дальше остальных, тот следующий год будет самым счастливым. Существует даже присказка, связанная с развлечением: «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь».
День Григория Зимоуказателя — не для праздных разговоров, обсуждений новостей, досужих сплетен. Люди старались больше молчать, чтобы не накликать беду.
30 ноября остерегались примерять чужие обручальные кольца. Считается, что это может навлечь несчастья.
Также в народе верят, что сны на 30 ноября вещие. Поэтому стараются запомнить как можно больше деталей сновидения, чтобы потом растолковать его максимально точно.
А вы верите в народные приметы?