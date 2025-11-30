НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 756мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Сколько сейчас стоят елочные игрушки из СССР
«Умные решения»
Прогноз погоды на декабрь
Где заработали новые «Пауки»
Что изменилось в сквере 950-летия Ярославля
Пушистые работники пожарных частей
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Обзор сладких подарков на Новый год
Религия Обзор Какой будет зима: определяем погоду по приметам на Григория Зимоуказателя

Какой будет зима: определяем погоду по приметам на Григория Зимоуказателя

Рассказываем о традициях 30 ноября и какие в этот день есть запреты

2 630
Говорят, каким будет последний день осени, так и вся зима пройдет | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUГоворят, каким будет последний день осени, так и вся зима пройдет | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Говорят, каким будет последний день осени, так и вся зима пройдет

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Григорий Зимоуказатель, или Чудотворец, — церковный и народный праздник, который отмечают 30 ноября. В этот день вспоминают святителя Григория, богослова и епископа Неокесарийского, жившего в III веке в Малой Азии. С Григорием Зимоуказателем, как ясно из самого народного названия, связаны погодные приметы, что помогают определить, какой будет зима, уже стоящая на пороге. Подробнее читайте в нашем материале.

Кто такой Григорий Зимоуказатель

Тот самый святитель Григорий, в честь которого назван праздник, родился в III веке и поначалу носил имя Федор. Рос он в знатной и богатой семье, до 14 лет был язычником, но после смерти отца принял крещение, сменил имя на Григорий и стал проповедником.

В то же время он увлекся поиском смысла жизни, начал вести себя праведно и целомудренно, что не нравилось его товарищам. Решив подшутить над Григорием, они подослали к нему блудницу. И хотя никакого греха между ними не произошло, барышня легкого поведения стала требовать с парня деньги, как будто всё случилось. Тот спорить с ней не стал и отдал необходимую сумму. Того, что произошло дальше, блудница не ожидала. Получив свое, она упала на землю и начала биться в истерике, рассказала правду и покаялась. Тогда Григорий прочел над ней молитву, после которой внезапный недуг женщины прошел.

Эта ситуация повлияла и на самого Чудотворца. Он решил стать отшельником и удалился в пустыню. Но ему была уготована другая судьба — Григорий стал епископом Неокесарии. За время своей службы он обратил в христианство многих людей, учил других во время своих проповедей, исцелял болезни, примирял враждующих. Кстати, в отличие от многих проповедников, умер Григорий своей смертью и мирно скончался глубоким старцем.

Приметы на Григория Зимоуказателя

Само народное название праздника — Зимоуказатель — говорит, что по тому, как пройдет этот день, определяли, какой будет наступающая зима. По погоде до обеда судили о первой половине зимы, после полудня — о второй. Вот самые известные приметы на погоду:

  • холодный день — к лютой зиме;

  • на небе молодой месяц — к скорым морозам;

  • мыши свили гнездо в сарае во льну — к большим сугробам;

  • вокруг Луны виден светящийся ореол, «венец» — погода в ближайшее время наладится;

  • вода в колодце шумит — зима суровая ждет, молчит — теплая.

Не только о зиме судили по приметам на Григория. Так, если рядом есть река, то смотрели, какой на ней лед. Если темный — к хорошему урожаю.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Что можно и чего нельзя делать на Григория Зимоуказателя

Празднуют Зимоуказателя хоть весело, но умеренно в еде и без пышных застолий, ведь идет Рождественский пост и пища животного происхождения под запретом.

В народе на Григория Чудотворца было принято «закатывать зиму». Поэтому, если снега было достаточно, все от мала до велика посвящали день зимним забавам. Молодежь и те, кто был в состоянии, кувыркалась, валялись и дурачилась в снегу — чтобы здоровье было крепким и сил прибавилось. Также такая забава, по поверьям, помогала задержать зиму, что хорошо отражалось на урожае следующего года.

Остальные же обязательно хоть раз да съезжали со снежной горки. Считается, кто укатится дальше остальных, тот следующий год будет самым счастливым. Существует даже присказка, связанная с развлечением: «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь».

День Григория Зимоуказателя — не для праздных разговоров, обсуждений новостей, досужих сплетен. Люди старались больше молчать, чтобы не накликать беду.

30 ноября остерегались примерять чужие обручальные кольца. Считается, что это может навлечь несчастья.

Также в народе верят, что сны на 30 ноября вещие. Поэтому стараются запомнить как можно больше деталей сновидения, чтобы потом растолковать его максимально точно.

А вы верите в народные приметы?

Это как минимум интересно знать
Охотно верю
Да ну, ерунда это всё
ПО ТЕМЕ
Анастасия Кравченко-ЛобановаАнастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
Зима Осень Традиции Религия Православие Погода Примета
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
30 ноября 2024, 01:15
Есть народные приметы, О погоде, например. На вопросы в них ответы, Хочешь верь или не верь.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление