Какой будет зима: определяем погоду по приметам на Григория Зимоуказателя

Григорий Зимоуказатель, или Чудотворец, — церковный и народный праздник, который отмечают 30 ноября. В этот день вспоминают святителя Григория, богослова и епископа Неокесарийского, жившего в III веке в Малой Азии. С Григорием Зимоуказателем, как ясно из самого народного названия, связаны погодные приметы, что помогают определить, какой будет зима, уже стоящая на пороге. Подробнее читайте в нашем материале.

Кто такой Григорий Зимоуказатель

Тот самый святитель Григорий, в честь которого назван праздник, родился в III веке и поначалу носил имя Федор. Рос он в знатной и богатой семье, до 14 лет был язычником, но после смерти отца принял крещение, сменил имя на Григорий и стал проповедником.

В то же время он увлекся поиском смысла жизни, начал вести себя праведно и целомудренно, что не нравилось его товарищам. Решив подшутить над Григорием, они подослали к нему блудницу. И хотя никакого греха между ними не произошло, барышня легкого поведения стала требовать с парня деньги, как будто всё случилось. Тот спорить с ней не стал и отдал необходимую сумму. Того, что произошло дальше, блудница не ожидала. Получив свое, она упала на землю и начала биться в истерике, рассказала правду и покаялась. Тогда Григорий прочел над ней молитву, после которой внезапный недуг женщины прошел.

Эта ситуация повлияла и на самого Чудотворца. Он решил стать отшельником и удалился в пустыню. Но ему была уготована другая судьба — Григорий стал епископом Неокесарии. За время своей службы он обратил в христианство многих людей, учил других во время своих проповедей, исцелял болезни, примирял враждующих. Кстати, в отличие от многих проповедников, умер Григорий своей смертью и мирно скончался глубоким старцем.

Приметы на Григория Зимоуказателя

Само народное название праздника — Зимоуказатель — говорит, что по тому, как пройдет этот день, определяли, какой будет наступающая зима. По погоде до обеда судили о первой половине зимы, после полудня — о второй. Вот самые известные приметы на погоду:

холодный день — к лютой зиме;

на небе молодой месяц — к скорым морозам;

мыши свили гнездо в сарае во льну — к большим сугробам;

вокруг Луны виден светящийся ореол, «венец» — погода в ближайшее время наладится;

вода в колодце шумит — зима суровая ждет, молчит — теплая.

Не только о зиме судили по приметам на Григория. Так, если рядом есть река, то смотрели, какой на ней лед. Если темный — к хорошему урожаю.