Снега не будет? Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре в Ярославской области и Центральной России

Прогноз погоды в Ярославле в первую неделю декабря

Сотрудники центра «Фобос» опубликовали прогноз погоды на весь декабрь для Центральной России. Смотрим, когда в Ярославской области появится снежный покров.

По словам экспертов «Фобоса», декабрь будет намного теплее, чем обычно. В Центральной России в первую половину месяца погода будет осенней, потом начнет подмораживать.

«Только в середине декабря создадутся условия для формирования снежного покрова в Центральной России и на Средней Волге», — рассказали метеорологи.

Прогноз погоды на неделю

Первая зимняя неделя в Ярославской области, по прогнозу синоптиков, будет теплой и облачной.

Ночью и днем на 1 декабря температура продержится от +2°C до +4°C. Ожидается переменная облачность, осадков не будет.

В течение суток 2 декабря эксперты прогнозируют повышенное давление и температуру +1…+3°C.

В среду 3 декабря столбики термометров покажут 0…+2°C. Осадков не прогнозируется, в течение дня продержится переменная облачность.

Ночью 4 декабря температура опустится до -1°C, днем поднимется, но не сильно — до +1°C. Ожидается повышенное давление, переменная облачность и слабый ветер.

В пятницу 5 декабря выпадет небольшой снег. Ожидается сильный туман и переменная облачность. Температура в течение дня продержится от +1°C до +3°C.

Ночью и днем 6 декабря столбики термометров будут показывать +1°C. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду.

В воскресенье 7 декабря будет пасмурно. Ожидается +1°C ночью и +2 днем.

