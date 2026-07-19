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Страна и мир Что делать, если получил штраф в очереди на АЗС: полная инструкция

Что делать, если получил штраф в очереди на АЗС: полная инструкция

Рассказываем, можно ли обжаловать взыскание

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Обжаловать штраф, который получили в очереди на заправке, можно через приложение «Госуслуги авто» | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUОбжаловать штраф, который получили в очереди на заправке, можно через приложение «Госуслуги авто» | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Обжаловать штраф, который получили в очереди на заправке, можно через приложение «Госуслуги авто»

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Водители, оштрафованные за нарушение правил дорожного движения во время вынужденного ожидания в очереди на автозаправочной станции, могут обжаловать это решение через ГИБДД, в суде или с помощью приложения «Госуслуги авто». Подробности рассказала Ольга Шушминцева.

«Если водитель или собственник транспортного средства получили штраф за нарушение ПДД во время вынужденного нахождения в очереди на заправку (например, за нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства), то соответствующее постановление можно обжаловать в органе, который назначил штраф, либо напрямую в суде», — рассказала адвокат в разговоре с ТАСС.

Юрист подчеркнула, что обжаловать взыскание можно через приложение «Госуслуги авто» в течение 10 дней после получения постановления о назначении административного наказания, который зафиксировали камеры. Кроме того, штраф могут назначать разные ведомства.

Если вы не найдете постановление на портале «Госуслуги», то при наличии информации о его существовании, нужно направить жалобу в орган, который принял это решение. Подать жалобу можно двумя способами:

  • в электронной форме — если на сайте ведомства предусмотрена такая возможность;

  • в письменной форме посредством почтового отправления.

Жалобу нужно подписать и по возможности приложить к ней копию постановления, которое подлежит обжалованию. Стоит зафиксировать и сам факт отправки. Сделать это можно с помощью скриншотов или путем выбора заказного отправления с описью вложения при отправке почтой.

Важно, что возможности подать жалобу в ГИБДД по месту жительства нет, если штраф водитель получил в другом регионе. В таких случаях заявление перенаправят должностному лицу подразделения, ответственного за рассмотрение таких вопросов.

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Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
АЗС Штраф Топливо ПДД ГИБДД
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Комментарии
5
Гость
1 час
Всегда так было. Не новость. Можно согласиться, а можно обжаловать
Гость
1 час
Обычная процедура обжалования, как и во всех случаях штрафа за нарушение ПДД
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Гость
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