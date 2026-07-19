Суперкомпьютер назвал фаворита финала чемпионата мира по футболу

Финал состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке Источник: Fifa.сom

Суперкомпьютер Opta дал прогноз на победу в финале чемпионата мира. В решающем матче турнира сойдутся сборные Аргентины и Испании.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Сорвать проведение финала грозят лесные пожара в Канаде. Из-за них Нью-Йорк заволокло дымом.

Фаворитом финала суперкомпьютер Opta считает сборную Испании — ее шансы на победу оцениваются в 59,56%, команды Аргентины — в 40,44%.

Команды должны были встретиться в марте 2026 года в Финалиссиме, турнире в котором играют победители континентальных первенств Южной Америки и Европы. Матч должен был пройти в Катаре, но его отменили из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Сборная Испании не выходила в финал с 2010 года. Тогда «красная фурия» в дополнительное время обыграла команду Нидерландов со счетом 1:0, впервые став победителем мундиаля.