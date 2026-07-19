У нас есть Boeing дома. Сравниваем цену и технические характеристики отечественного самолета МС-21 с конкурентами

Этот лайнер называли самой перспективной отечественной разработкой Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

МС-21 должен был стать главным конкурентом Boeing и Airbus. Однако с момента начала разработки прошло 20 лет, а самолет до сих пор не сертифицирован. Мало того, теперь он еще и подорожал до 5,3 миллиарда рублей, потерял дальность и весит на 6 тонн больше, чем планировалось. «Фонтанка» сравнила российский лайнер с мировыми гигантами Boeing и Airbus — и выводы неутешительны.

Что есть МС-21?

История этого самолета тянется уже больше 20 лет. Проект ближне- и среднемагистрального российского лайнера представили осенью 2005 года. Отечественную разработку называли конкурентом Boeing 737 и Airbus А320 на мировом авиарынке. Тогда же главный конструктор ОКБ имени А. С. Яковлева Андрей Матвеев заявил: МС-21 должен быть запущен в эксплуатацию в 2012 году.

Но МС-21 до сих пор не получил сертификат типа. Кроме того, за те пару десятилетий, что идут работы над самолетом, он лишился того, что действительно делало его надеждой отечественной авиации.

Изначально власти заявляли, что магистральный самолет XXI века будет иметь дальность полета 6350 километров. Что действительно весомо и конкурентоспособно. Но в конце июня 2026 года в Объединенной авиастроительной корпорации заявили совсем другое: МС-21 во время летных испытаний подтвердил дальность полета, и отныне она составляет 3800 километров. МС-21 лишился основного преимущества из-за импортозамещения, говорят в беседе с «Фонтанкой» авиаэксперты. Отечественные комплектующие оказались тяжелее, как итог — плюс 6 тонн веса.

Из-за потери основной характеристики отечественный самолет уже не сможет конкурировать с Airbus A320 и Boeing 737. Дальность полета базового A320 составляет от 4600 до 6100 километров в зависимости от модификации. Дальность полета современных Boeing 737 доходит до 6500–7100 километров.

МС-21 vs Boeing 737 vs Airbus A320

Начнем с технических характеристик.

МС-21 Источник: ОАК МС-21 дальность полета: до 3800 км;

число пассажиров: 163–211;

крейсерская скорость: 870–890 км/ч;

длина: 42,25 м;

ширина: 4,06 м.

Источник: Steve Lynes CC BY 2.0 Boeing 737-10 дальность полета: 5740 км;

число пассажиров: 185–230;

крейсерская скорость: 840–876 км/ч;

длина: 43,8 м;

ширина: 3,76 м.

Источник: Don-vip CC BY-SA 4.0 Airbus A320neo дальность полета: 6300 км;

число пассажиров: 150–194;

крейсерская скорость: 850 км/ч;

длина: 37,57 м;

ширина: 3,95 м.

Сделаем ремарку. У Boeing есть разные модификации 737-го — 7, 8, 9 и 10-я модели. Взяли мы 10-ю, потому что именно у нее минимальная дальность полета среди всех Boeing 737 на данный момент. Для понимания: дальность полета Boeing 737-7 — 7 тысяч километров.

Airbus тоже уже модернизировал A320, и к нему добавилось слово neo. Поэтому для сравнения мы взяли именно его, а не старую версию машины.

Добавим, Boeing 737 в своих ранних версиях имел дальность полета 3800 километров при максимальной загрузке. Речь про Boeing 737-300 и Boeing 737-400, которые выпускали с 1980 по 2000 год.

А Airbus и вовсе не выпустил модель самолета с дальностью полета 3440 километров. Такой вариант рассматривали в начале 1980-х. Но у Airbus есть грузовая машина A320P2F. У нее как раз дальность полета 3800 километров.

Сколько стоят самолеты?

Исходя из распоряжения Мишустина, один МС-21 стоит 5,3 миллиарда рублей. Для понимания: заказанные 18 машин в 2023 году стоили 58,3 миллиарда. Теперь их цена — 96,1 миллиарда рублей.

Boeing и Airbus цены на свои самолеты не раскрывают. Но англоязычные профильные издания и аналитические агентства тем не менее называют каталожные цифры. Так, стоимость Boeing 737-10 варьируется от 130 до 135 миллионов долларов. По нынешнему курсу это минимум 10 миллиардов рублей. Но необходимо сделать оговорку: каталожная цена зачастую оказывается значительно выше той, которую по итогу платят покупатели. Фактическая стоимость нового Boeing 737-10 обычно 55–75 миллионов долларов. То есть от 4 до 5,5 миллиарда рублей.

Такая же история и с Airbus A320neo. В последний раз компания официально называла цену в 2018 году. Тогда A320neo стоил 110 миллионов долларов.

Источник: airbus.com

По данным аналитических агентств, в 2026 году Airbus A320neo по каталогу стоит 113,5 миллиона долларов. По курсу это где-то 8,7 миллиарда рублей. Но опять же, как отмечают англоязычные профильные издания, Airbus дает скидки покупателям до 50%. Поэтому реальная цена Airbus A320neo — 55–90 миллионов долларов. Или 4,2–6,9 миллиарда рублей.

При этом стоит добавить, что авиакомпании на покупку и Boeing, и Airbus годами стоят в очереди.

А сколько собирают?

По официальным данным с сайта Airbus, в июне компания снабдила самолетами 49 своих клиентов. Общее число машин за месяц — 59. С начала года Airbus собрал и отдал эксплуатантам 351 борт.

У Boeing на сайте есть данные с начала года. Корпорация собрала и передала заказчикам 250 машин. И получила заказы еще на 324 самолета.