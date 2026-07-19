Новый сценарий топливного кризиса: дефицит бензина уже не такой острый, а еще ждем помощи от Китая и Индии

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В соцсетях активно обсуждают новую версию развития событий на топливном рынке. Если еще недавно главным предметом пересудов были поставки бензина из Индии. А теперь в анонимным телеграм-каналах и пабликах обсуждают: якобы следующим поставщиком может стать Китай.

Но действительно ли Россия готовится закупать китайский бензин? Или речь идет лишь о теоретической возможности, которая вряд ли когда-либо будет реализована? Подробности — в материале MSK1.RU.

Китай — вопрос не экономики, а большой политики

Если говорить исключительно о наличии топлива, Китай вполне способен поставлять бензин в Россию. Производственные мощности у него есть, экспортный потенциал тоже. Однако, как подчеркивает независимый эксперт по топливному рынку Анастасия Бунина, главная проблема здесь вообще не связана с нефтепереработкой. Любые новые форматы экономического сотрудничества между Москвой и Пекином неизбежно окажутся под пристальным вниманием западных стран.

«Всё будет зависеть от тех политических решений, которые будут приниматься на геополитическом уровне», — говорит Бунина. — «Я имею в виду давление США, которое может быть оказано на Китай в случае прямых поставок бензина в Россию».

Если китайское направление пока существует скорее на уровне гипотез, то индийское уже получило вполне конкретную нормативную основу. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что государство уже предусмотрело механизм компенсации импортерам разницы между мировыми ценами и стоимостью топлива на внутреннем рынке. И рассчитываться эта компенсация должна именно исходя из индийских цен!

Это означает, что именно импорт из Индии сейчас юридически подготовлен гораздо лучше, говорит Юшков.

Индийские поставки удобнее китайских

«У Индии есть излишки мощностей, они являются экспортерами нефтепродуктов. Поэтому такой вариант выглядит логичным», — говорит Юшков.

А вот в случае с Китаем их ценовые индикаторы вообще пока не внесены в действующие нормативные документы России, говорит эксперт. То есть соответствующая схема импорта попросту не подготовлена.

Кроме того, логистика тоже отличается. Если Индия удобнее для поставок в Европейскую часть России и на юг страны морским путем, то Китай гораздо выгоднее использовать для снабжения Сибири и Дальнего Востока. Но там существенного дефицита сейчас нет, считает аналитик.

Поэтому, по его словам, власти пока просто не видят необходимости отдельно прорабатывать китайское направление.

«Хотя у Китая тоже есть избытки мощностей по производству бензина и дизеля. Они могут нам поставить их. Но пока правительство, как я понимаю, такой вариант не рассматривает», — говорит Юшков.

И даже если топливо захотят завозить из Китая, сделать это будет очень сложно. Юшков напоминает, что российские порты исторически строились прежде всего под экспорт нефтепродуктов. А вот массовый прием импортного бензина потребует иной логистики: необходимо организовать перегрузку топлива из танкеров в железнодорожные цистерны, построить дополнительные наливные эстакады и адаптировать существующую инфраструктуру.

«Неизвестно, насколько компании вообще готовы к подобным действиям», — говорит эксперт.

Получается, что даже при принятии политического решения импорт невозможно будет резко нарастить за считаные недели.

«С дизелем всё очень хорошо»

На первый взгляд может показаться, что слухи о китайском бензине появились из-за критической нехватки топлива внутри страны. Однако опрошенные MSK1.RU эксперты с такой трактовкой не согласны.

Бунина напоминает, что наиболее сложный период уже во многом остался позади. По ее словам, российские НПЗ постепенно возвращаются к работе после ремонтов, которые проводились после повреждений предприятий.

«У нас уже не такая критическая ситуация, какая была три недели назад. Она значительно лучше», — отмечает эксперт. — «Даже с дизелем у нас всё хорошо, даже очень хорошо».

С бензином ситуация остается более напряженной, однако она уже компенсируется сразу несколькими источниками. Часть объемов поступает из Белоруссии, часть — импортируется через Индию, а внутреннее производство постепенно восстанавливается, говорит Бунина. И в таких условиях необходимости в «китайских» поставках пока просто нет.

Почему тогда люди жалуются на нехватку топлива?

Наиболее тревожные сообщения поступают из южных регионов страны. Но и здесь, говорит Бунина, причина отличается от той, которую часто обсуждают в интернете. Речь идет не столько о физическом отсутствии бензина, сколько о сложностях доставки — она сильно осложнилась именно в приграничных территориях по вполне понятным причинам.

Бунина ожидает дальнейшего улучшения ситуации уже в августе и особенно в сентябре. Она напоминает, что туристический сезон закончится и спрос на бензин снизится.

Игорь Юшков согласен с Буниной, что острота топливного кризиса постепенно снижается. Уже с сентября автомобилисты начинают меньше ездить, завершается сезон отпусков, а ближе к зиме спрос падает еще сильнее.

Поэтому вполне возможно, что сама мера поддержки в виде дополнительных импортных поставок окажется востребована лишь ограниченное время. А потом про нее и вообще забудут. Как и про топливный кризис в целом.