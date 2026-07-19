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Происшествия В Грузии избили туристок в отеле: всё из-за русского языка

В Грузии избили туристок в отеле: всё из-за русского языка

Мужчина ворвался в номер с кулаками

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После инцидента девушку увезли на скорой | Источник: Stringer / Sputnik После инцидента девушку увезли на скорой | Источник: Stringer / Sputnik

После инцидента девушку увезли на скорой

Источник:

Stringer / Sputnik

В грузинской Кахетии в номер к российским туристкам в пятизвездочном отеле Agareni Estate ворвался мужчина после того, как услышал русскую речь. Он набросился на одну из девушек и ударил ее.

«Вы портите свадьбу и разговариваете на русском!» — сказал мужчина.

Как отметила одна из туристок, информацию о расположении комнаты ему могли предоставить сотрудники ресепшена.

«Мы сказали ему: „Вы в нашем номере“. Он ответил: „А вы в моей стране“, — поделилась одна из девушек в разговоре с „Известиями“.

Написала подруга пострадавшей в соцсетях | Источник: poli_mua / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Написала подруга пострадавшей в соцсетях | Источник: poli_mua / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Написала подруга пострадавшей в соцсетях

Источник:

poli_mua / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Всё случилось во время празднования дня рождения. Девушки открыли шампанское и общались между собой на русском языке. Мужчина начал стучать в дверь, ругаться на английском и обвинять туристок в том, что они мешают свадьбе его брата.

Одна из девушек пыталась выгнать его из номера, но мужчина нанес ей сильный удар по лицу. После этого он скрылся.

Пострадавшую госпитализировали. Девушка находится в тяжелом состоянии в больнице, у нее сломан нос, вылезает хрящ. Остальные участницы конфликта обратились в полицию для оформления заявления.

«Полиция нам помогает, они на нашей стороне. Его (напавшего. — Прим. ред.) уже задержали», — сказала россиянка в разговоре с РИА Новости.

Одна из девушек отметила, что изначально к ним в номер пришли представители службы безопасности отеля. Они пытались объяснить, что туристки якобы сломали систему диджея на свадебном мероприятии из-за брызг шампанского.

«Мы приехали в отель, после заселения вышли на балкон, одна из подруг открыла шампанское, были брызги шампанского. Мы были на третьем этаже, люди отмечали свадьбу, и их это побеспокоило. Не знаю, каким образом до них долетела капля шампанского, но их это задело, и они начали кричать», — рассказала подруга раненой.

Представители отеля ситуацию никак не комментируют. Кроме того, после распространения видеозаписи с нападением в социальных сетях руководство гостиницы заблокировало страницы девушек.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Туризм Грузия Отель Нападение Скорая помощь Полиция
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Зато море впечатлений на всю оставшуюся жизнь.
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Гость
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