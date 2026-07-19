Ракеты и дроны ударили по югу России: введен режим ЧС из-за пожара на промзоне

На месте падения обломков беспилотников работают пожарные и другие экстренные службы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Беспилотники атаковали юг России. В Ставрополье от ударов пострадала промзона, а в Ростовской области загорелось пшеничное поле. В одном из регионов ввели режим ЧС. В материале собрали всё, что известно о ночных налетах к этому часу.

По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа из-за атаки украинских беспилотников. Последствия до сих пор устраняют.

«Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте работают пожарные и другие экстренные службы. Кроме того, введен режим ЧС местного уровня.

Неспокойно было и в Ростовской области. Регион атаковали не только дроны, но и ракеты. Опасность наблюдалась в двух городах и пяти районах области.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Возгорание сухой травы произошло в результате падения обломков беспилотников в Тарасовском районе. К счастью, там никто не пострадал. Возгорание полностью ликвидировали.

Без пострадавших не обошлось в Курской области. Там беспилотники ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове. Двух человек ранило.

«Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую медпомощь», — написал глава региона Александр Хинштейн в MAX.