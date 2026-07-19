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Происшествия Ракеты и дроны ударили по югу России: введен режим ЧС из-за пожара на промзоне

Ракеты и дроны ударили по югу России: введен режим ЧС из-за пожара на промзоне

Последствия атаки до сих пор устраняют

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На месте падения обломков беспилотников работают пожарные и другие экстренные службы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНа месте падения обломков беспилотников работают пожарные и другие экстренные службы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На месте падения обломков беспилотников работают пожарные и другие экстренные службы

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Беспилотники атаковали юг России. В Ставрополье от ударов пострадала промзона, а в Ростовской области загорелось пшеничное поле. В одном из регионов ввели режим ЧС. В материале собрали всё, что известно о ночных налетах к этому часу.

По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа из-за атаки украинских беспилотников. Последствия до сих пор устраняют.

«Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте работают пожарные и другие экстренные службы. Кроме того, введен режим ЧС местного уровня.

Неспокойно было и в Ростовской области. Регион атаковали не только дроны, но и ракеты. Опасность наблюдалась в двух городах и пяти районах области.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Возгорание сухой травы произошло в результате падения обломков беспилотников в Тарасовском районе. К счастью, там никто не пострадал. Возгорание полностью ликвидировали.

Без пострадавших не обошлось в Курской области. Там беспилотники ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове. Двух человек ранило.

«Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую медпомощь», — написал глава региона Александр Хинштейн в MAX.

По его информации, один из пострадавших — 40-летний житель Белоруссии.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пожар Беспилотник МЧС Промзона Поле
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Комментарии
2
Гость
12 минут
Последствия до сих пор всех устрайвают?
Гость
19 минут
Дай бог чтобы без погибших! 🙏🏻 Всем здоровья и мирного неба!
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Гость
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