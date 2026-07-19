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Дороги и транспорт Подробности «Ситуация SOS». Семья рванула в Геленджик на машине в разгар топливного кризиса, проехав почти 3000 км

«Ситуация SOS». Семья рванула в Геленджик на машине в разгар топливного кризиса, проехав почти 3000 км

Рассказываем, с какими трудностями им пришлось столкнуться в пути

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Дмитрий с детьми доехал до Геленджика на машине из Екатеринбурга за трое суток | Источник: Кузнецовы22 / T.meДмитрий с детьми доехал до Геленджика на машине из Екатеринбурга за трое суток | Источник: Кузнецовы22 / T.me

Дмитрий с детьми доехал до Геленджика на машине из Екатеринбурга за трое суток

Источник:

Кузнецовы22 / T.me

Семья профессиональных чирлидеров из Екатеринбурга решила уехать на российский юг прямо в разгар топливного кризиса. Глава семейства Дмитрий Кузнецов подготовил машину, посадил двух сыновей на пассажирские места и отправился в путь за 2600 километров от дома.

Своему необычному автопутешествию спортсмен посвятил видеодневник в социальных сетях, в котором начал рассказывать про трудности в пути, обстановку с бензином и делиться лайфхаками для долгих поездок с детьми. Е1.RU собрал все самые интересные моменты (в том числе обзоры всех заправок) в один небольшой ролик — посмотреть его можно чуть ниже.

О том, как проходила поездка, Дмитрий рассказывал в своих соцсетях. Посмотрите несколько самых ярких эпизодов

Источник:

Кузнецовы22 / T.me

В автопутешествие Дмитрий отправился на двух машинах вместе с братом Максимом и его семьей вечером 7 июля. Чирлидер с сыновьями — на китайской легковушке, а брат с женой и пятью детьми — на бордовом «Соболе» с газовым оборудованием. С первыми трудностями столкнулись еще на выезде из Екатеринбурга, когда на заправке пришлось постоять в немаленькой пробке. К счастью, бензина хватило на полный бак.

«Залил 30 литров, 40 минут на это ушло, пробка еще больше стала. Через 150 километров сделали первую остановку, чтобы дозаправиться, 12 литров залили. Будем делать много остановок, чтобы поддерживать полный бак», — рассказывал Дмитрий.

Чтобы пятилетнему Андрею и семилетнему Паше было комфортно в долгом путешествии, Дмитрий повесил внутри темные шторы, поставил детские кресла и застелил сиденья пледом. Также он придумал сыновьям занятие в дневное время и распечатал на листе А4 несколько раскрасок с изображениями разных вещей, которые можно встретить на дороге. Мальчики закрашивали каждый рисунок по отдельности, когда видели в окно изображенные предметы.

Спортсмен показал, чем занимал сыновей в пути

Источник:

Кузнецовы22 / T.me

На большей части пути серьезных проблем с бензином не было. Исключение — Волгоградская область, где топливо заливали по талонам. Тогда «Соболь» пришлось использовать как большую канистру: выкачивать бензин из бака, заливать его в иномарку и ехать на газу. К счастью, с метаном и пропаном в России дела обстоят не так плохо.

В Геленджик екатеринбуржцы прибыли днем 11 июля. При этом последние 13 часов они ехали практически без остановок, а на следующий день к Дмитрию присоединились супруга с тещей. Они выбрали более традиционный способ перемещения и добрались до Геленджика на самолете.

Семья добралась до курорта 11 июля | Источник: Кузнецовы22 / T.meСемья добралась до курорта 11 июля | Источник: Кузнецовы22 / T.me
Пляжи Геленджика полны отдыхающих | Источник: Кузнецовы22 / T.meПляжи Геленджика полны отдыхающих | Источник: Кузнецовы22 / T.me
Море чистое, погода хорошая | Источник: Кузнецовы22 / T.meМоре чистое, погода хорошая | Источник: Кузнецовы22 / T.me
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За трое суток екатеринбуржцы преодолели более 2600 километров | Источник: Кузнецовы22 / T.meЗа трое суток екатеринбуржцы преодолели более 2600 километров | Источник: Кузнецовы22 / T.me
Подобное путешествие Кузнецовы провернули впервые | Источник: Кузнецовы22 / T.meПодобное путешествие Кузнецовы провернули впервые | Источник: Кузнецовы22 / T.me

Почитайте также, как екатеринбуржец Дмитрий Дурягин в начале лета сел в белую «Ауди» и помчался в Анталью через Кавказ, взяв с собой 14-летнюю дочку. В авторской колонке для E1.RU он рассказал, какие красоты успел посмотреть в необычном автомобильном туре и с какими трудностями столкнулся.

В разгар топливного кризиса другому екатеринбуржцу предстояло вернуться домой на машине из Карелии. Он рассказал, как ночами стоял в очередях, чтобы обеспечить себе запас и не застрять на какой-нибудь трассе, а также о ситуации с заправками по пути.

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Полина КраснопевцеваПолина Краснопевцева
Полина Краснопевцева
корреспондент
Отпуск Геленджик Машина Автопутешественник Топливный кризис Курорт
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