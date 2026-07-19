«Ситуация SOS». Семья рванула в Геленджик на машине в разгар топливного кризиса, проехав почти 3000 км

Дмитрий с детьми доехал до Геленджика на машине из Екатеринбурга за трое суток Источник: Кузнецовы22 / T.me

Семья профессиональных чирлидеров из Екатеринбурга решила уехать на российский юг прямо в разгар топливного кризиса. Глава семейства Дмитрий Кузнецов подготовил машину, посадил двух сыновей на пассажирские места и отправился в путь за 2600 километров от дома.

Своему необычному автопутешествию спортсмен посвятил видеодневник в социальных сетях, в котором начал рассказывать про трудности в пути, обстановку с бензином и делиться лайфхаками для долгих поездок с детьми. Е1.RU собрал все самые интересные моменты (в том числе обзоры всех заправок) в один небольшой ролик — посмотреть его можно чуть ниже.

О том, как проходила поездка, Дмитрий рассказывал в своих соцсетях. Посмотрите несколько самых ярких эпизодов Источник: Кузнецовы22 / T.me

В автопутешествие Дмитрий отправился на двух машинах вместе с братом Максимом и его семьей вечером 7 июля. Чирлидер с сыновьями — на китайской легковушке, а брат с женой и пятью детьми — на бордовом «Соболе» с газовым оборудованием. С первыми трудностями столкнулись еще на выезде из Екатеринбурга, когда на заправке пришлось постоять в немаленькой пробке. К счастью, бензина хватило на полный бак.

«Залил 30 литров, 40 минут на это ушло, пробка еще больше стала. Через 150 километров сделали первую остановку, чтобы дозаправиться, 12 литров залили. Будем делать много остановок, чтобы поддерживать полный бак», — рассказывал Дмитрий.

Чтобы пятилетнему Андрею и семилетнему Паше было комфортно в долгом путешествии, Дмитрий повесил внутри темные шторы, поставил детские кресла и застелил сиденья пледом. Также он придумал сыновьям занятие в дневное время и распечатал на листе А4 несколько раскрасок с изображениями разных вещей, которые можно встретить на дороге. Мальчики закрашивали каждый рисунок по отдельности, когда видели в окно изображенные предметы.

Спортсмен показал, чем занимал сыновей в пути Источник: Кузнецовы22 / T.me

На большей части пути серьезных проблем с бензином не было. Исключение — Волгоградская область, где топливо заливали по талонам. Тогда «Соболь» пришлось использовать как большую канистру: выкачивать бензин из бака, заливать его в иномарку и ехать на газу. К счастью, с метаном и пропаном в России дела обстоят не так плохо.

В Геленджик екатеринбуржцы прибыли днем 11 июля. При этом последние 13 часов они ехали практически без остановок, а на следующий день к Дмитрию присоединились супруга с тещей. Они выбрали более традиционный способ перемещения и добрались до Геленджика на самолете.

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