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Задержали экс-директора дорожной компании
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Криминал В Ярославле задержали бывшего топ-менеджера крупной дорожной компании

В Ярославле задержали бывшего топ-менеджера крупной дорожной компании

В чем его подозревают

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3 комментария
Дмитрий Драный два года возглавлял «Ярдормост» | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области Дмитрий Драный два года возглавлял «Ярдормост» | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

Дмитрий Драный два года возглавлял «Ярдормост»

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

В Ярославле задержали экс-директора предприятия «Ярдормост» — 52-летнего Дмитрия Драного. Информация об этом появилась 16 июля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

«Кировский районный суд Ярославля избрал в отношении Дмитрия Драного меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 сентября 2025 года», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Дмитрий Драный приехал в Ярославль из Кирова. Там он возглавлял «Гордормостстрой», а с 2012 по 2014 год он был главой администрации города. В 2023 году стал директором «Ярдормоста» в Ярославле.

«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству.

На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы.

Как сообщили в региональном правительстве, временно исполняющим обязанности директора компании «Ярдормост» назначен Артем Малышкин.

«С 14 января он возглавляет Единую службу заказчика Ярославской области. Ранее Артем Андреевич занимал руководящие посты в соседнем регионе — в службе городского хозяйства Вологды, управлении автомобильных дорог Вологодской области, а также возглавлял департамент градостроительства Вологды. Курировал реализацию нацпроектов и строительство ключевых объектов, в том числе моста через реку Вологду. С задачами региональной единой службы заказчика Артем Андреевич Малышкин справляется успешно», — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

К слову, в начале июля 2025 года прокуратура Заволжского района внесла представление АО «Ярдормост» и муниципальному заказчику — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» — за просрочку сроков ремонта проспекта Машиностроителей. По условиям контракта, работы должны были быть завершены к 1 июля 2025 года, однако объект до сих пор не готов.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ЯРДОРМОСТ Суд
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Комментарии
3
Гость
31 минута
А кто притянул его в ЯДМ? Не помните?)
Гость
19 минут
ШО, опять?
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