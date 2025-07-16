В Ярославле задержали бывшего топ-менеджера крупной дорожной компании

Дмитрий Драный два года возглавлял «Ярдормост»

В Ярославле задержали экс-директора предприятия «Ярдормост» — 52-летнего Дмитрия Драного. Информация об этом появилась 16 июля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

«Кировский районный суд Ярославля избрал в отношении Дмитрия Драного меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 сентября 2025 года», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Дмитрий Драный приехал в Ярославль из Кирова. Там он возглавлял «Гордормостстрой», а с 2012 по 2014 год он был главой администрации города. В 2023 году стал директором «Ярдормоста» в Ярославле.

«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству.

На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы.