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Образование Истории Спала на парте прямо перед экзаменом. Выпускница сдала ЕГЭ на 200 баллов без репетиторов: что ей помогло

Спала на парте прямо перед экзаменом. Выпускница сдала ЕГЭ на 200 баллов без репетиторов: что ей помогло

Гимназистка получила максимальные баллы по русскому языку и литературе и планирует заниматься журналистикой

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Девушка планирует поступать на факультет журналистики | Источник: Наталья Дудко / личный архивДевушка планирует поступать на факультет журналистики | Источник: Наталья Дудко / личный архив

Девушка планирует поступать на факультет журналистики

Источник:

Наталья Дудко / личный архив

Золотая медаль, высшие баллы по русскому и литературе — о таких результатах, как у выпускницы Натальи Дудко из Новосибирска, многие могут только мечтать. Об особенностях подготовки, дальнейших планах и о том, зачем сдавала профильную математику, девушка рассказала в разговоре с корреспондентом NGS.RU.

«У меня не было никаких курсов»

К ЕГЭ Наталья начала потихоньку готовиться еще с десятого класса. А с 11-го — уже интенсивно: читала книги из кодификатора (обязательного списка текстов к экзамену), нарешивала пробные задания.

«У меня не было никаких курсов и репетиторов — ничего, только моя школа. Но помощь, конечно, была, — призналась выпускница. — Мой учитель — Ирина Сергеевна [Жигулина]. Она меня готовила, не оставляла в тяжелые дни, сидела со мной часами в своем небольшом кабинетике».

Вместе с преподавательницей они разбирали пробные варианты, решали задания и делали разборы литературных произведений. А во время подготовки к ЕГЭ по русскому языку Наталья проходила по несколько вариантов тестов в день. В какой-то момент она заметила, что тестовую часть ей делать даже интересно. Это превратилось в азартную игру: сколько баллов она сможет набрать в этот раз.

«На тестовой части в экзамене по русскому языку я немножко отдыхала. Допустим, литературу уже в какой-то момент было тяжело писать, потому что я делала это почти каждый день и глаз замыливался, а русский на этом фоне помогал даже как-то расслабиться», — добавила гимназистка.

«Просматриваю текст, а смысла уже не улавливаю»

По словам Натальи, она готовилась к экзамену днем и ночью: нужно было много читать, и иногда «в голову уже не лезло остальное».

«Я просто глазами просматриваю текст, а сути уже не улавливаю — такое тоже происходило. И из-за этого мне становилось еще страшнее: как ЕГЭ-то сдавать? А как литературу писать, если я даже отрывок прочитать не могу?» — рассказывает она.

Нервничала выпускница не просто так: литература — довольно «дорогостоящий» экзамен для школьников. Один первичный балл стоит 6 (а потом 5) вторичных. То есть если в первичной системе выпускник теряет один балл, то во вторичной системе он получит уже 94. Две ошибки во вторичной системе станут 89 баллами — и так далее.

Подготовка стала тяжелым испытанием. Трудно было спать по три-четыре часа или не спать вовсе и продолжать усердно готовиться — понадобилась огромная самодисциплина. В какой-то момент девушка почувствовала, будто нервная система ее немного подводит: «В квартире тишина, а я где-то слышу какой-то шорох и всё — меня уже передергивает».

Подготовка к ЕГЭ сожгла немало нервов, но сейчас уже всё позади | Источник: Наталья Дудко / личный архивПодготовка к ЕГЭ сожгла немало нервов, но сейчас уже всё позади | Источник: Наталья Дудко / личный архив

Подготовка к ЕГЭ сожгла немало нервов, но сейчас уже всё позади

Источник:

Наталья Дудко / личный архив

Выпускница связывает свое состояние именно с недостатком сна и большими нагрузками. Но это было ожидаемо: она была готова к тому, что придется долго и упорно заниматься, потому что «иначе и быть не могло». Единственное, что Наталья Дудко может посоветовать будущим выпускникам: запастись терпением, «пустырником и валерьянкой».

«Мне кажется, нет лайфхака, чтобы подготовиться легче. Я лично делала просто всё, что могла: читала всё, смотрела всё, разбирала абсолютно всё и писала все варианты. И поэтому, когда я пришла на литературу, то поняла, что меня невозможно завалить — я напишу сочинение по любому произведению, — уверена стобалльница. — Я понимала, что выкручусь в любом случае, потому что все произведения знаю и практически по всем я уже что-то писала, поэтому было проще. „Авось прокатит“ — не моя схема сдачи ЕГЭ. Я не привыкла рассчитывать на удачу».

А еще у выпускницы был свой особый ритуал перед экзаменом: поспать прямо на парте в классе, пока печатают варианты. На ЕГЭ она приходила в «счастливой» белой рубашке, в которой сдавала ОГЭ после девятого класса. Тогда на ОГЭ по русскому языку и литературе будущая студентка тоже набрала по 100 баллов.

«Мне пришлось пожертвовать сном и нервами. Но я не отказывалась от времяпровождения с друзьями и семьей, я стремилась сохранить всё это в процессе подготовки, — говорит Наталья Дудко. — Не было такого, чтобы я замкнулась, закрылась у себя дома и не выходила, а только решала, решала, решала. Наверное, так свихнуться можно. Поэтому друзья, семья — это великая помощь и моральная, и физическая, без этого невозможно».

«Нацеливала себя на 100»

Наталье осталось сдать вступительные испытания | Источник: Наталья Дудко / личный архивНаталье осталось сдать вступительные испытания | Источник: Наталья Дудко / личный архив

Наталье осталось сдать вступительные испытания

Источник:

Наталья Дудко / личный архив

В надежде поступить в вуз без вступительных испытаний Наталья участвовала в олимпиадах. Но на Всероссийской олимпиаде школьников, на которую она потратила основные силы, не смогла пройти дальше регионального этапа — это удалось только одному школьнику в области.

Помимо русского языка и литературы гимназистка выбрала сдавать математику с повышенным уровнем сложности — весьма необычный выбор для того, кто собирается поступать на гуманитарный факультет. По словам Натальи, это был ее «план Б»: если бы результат по литературе оказался провальным, у нее был бы запасной вариант с профильной математикой. И результат оказался тоже достойный: 78 баллов.

«А сейчас она [математика] оказалась не нужна, потому что результаты по основным предметам и так более чем хорошие», — улыбнулась выпускница.

Отличница изначально «нацеливала себя на 100» — понимала, что по-другому никак, с меньшим результатом ей не пройти в хорошие вузы. Когда пришли результаты экзаменов, она была в Москве: собиралась поступать в театральный, сдавала вступительные испытания. Чтобы посмотреть баллы, нужно было специальное уведомление с кодом, его у выпускницы не было. Пришлось мучиться ожиданием.

«Я чуть ли не первая увидела, что результаты уже есть на платформе, но посмотреть их не могла. Поэтому я легла спать и ждала утра, когда баллы придут уже в школу, и мне просто будут писать: „Наташ, поздравляем!“ Так и получилось», — рассказала она.

В итоге выпускница узнала свои результаты по сообщениям в социальных сетях. По словам девушки, родители обрадовались больше ее самой: когда она рассказала об итогах маме, та «соскочила с кровати и начала кричать в трубку: „Ура!“».

Наталья Дудко планирует поступать на факультет журналистики: подала документы в Высшую школу экономики и НГУ. В новосибирском университете она сейчас вторая в рейтинге на поступление после олимпиадника, но остается еще сдать дополнительное вступительное испытание (ДВИ). Сегодня у выпускницы с учетом золотой медали и других заслуг баллы при поступлении варьируются от 203 до 208 без учета портфолио работ и результатов за ДВИ.

Также девушка отправила документы в РУДН, РГГУ и РЭУ имени Плеханова. Но самым желанным вариантом для нее остается Высшая школа экономики.

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ЕГЭ Мультистобалльники Выпускник
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Комментарии
1
Гость
9 минут
Хоть это в жизни ей и не пригодиться, но зато будет помнить всю жизнь.
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