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Дороги и транспорт «Стреляют» на телефон, ремень и скорость: где в Ярославской области установили новые камеры

«Стреляют» на телефон, ремень и скорость: где в Ярославской области установили новые камеры

Публикуем список адресов

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В Ярославле установили две новые камеры на скорость, ремень и телефон | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле установили две новые камеры на скорость, ремень и телефон | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле установили две новые камеры на скорость, ремень и телефон

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области запустили в работу 34 «Пауков». Комплексы фотофиксации ловят автомобилистов за непристегнутый ремень, при использовании телефонов или нарушении скоростного режима.

Как ранее объяснял глава ярославской ГИБДД, «Пауков» устанавливают в местах, где чаще всего происходят ДТП.

С 9 июля в Ярославле «Пауки» заработали на пересечении улиц Белинского и Кудрявцева, а также на пересечении Промышленного шоссе и улицы Механизаторов. В Рыбинске также запустили в работу «Пауков» на улице Авиационной, в районе НПО «Сатурн», и на пересечении проспекта Ленина с улицей Солнечной.

Где еще установили новые камеры «Паук»:

  • у села Варегово, Большесельский округ, по дороге Р-132 «Золотое кольцо», «Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль»(км 1523+341);

  • деревня Вахромейка, Любимский округ, автодорога «Пречистое — Любим — Буй» (км 16+010);

  • село Андроники, Ярославской округ, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 292+505);

  • в районе Данилова по трассе М-8 «Холмогоры», «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск» (км 328+000);

  • деревня Попково, Даниловский округа, автодорога «Данилов — Пошехонье» (км 4+900);

  • на нерегулируемом перекрестке дороги «Ярославль — Углич», 9 км;

  • Сарафоново, Ярославский округ, в сторону Углича по трассе «Золотое кольцо» (км 1553+938);

  • деревня Дорожаево, Ярославский округ, в угличском направлении по трассе «Золотое кольцо» (км 1546+204);

  • съезд на дорогу «Ярославль — Тутаев» по левому берегу с трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской округе, за Кузнечихой (км 279+120);

  • пешеходный переход в селе Гавшинка, Ярославского округа, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 282);

  • село Чурьяково, Угличский округ, по дороге «Золотое кольцо» (км 1462+660);

  • на повороте на Фоминское, Тутаевский округ, на дороге «Ярославль — Рыбинск» (км 32+765);

  • в районе Тутаева на дороге «Ярославль — Рыбинск» (км 34+410);

  • на участке из Углича в Тверь по дороге «Золотое кольцо» (км 1453+235);

  • деревня Воробино, по направлению из Ярославля в Кострому по дороге «Золотое кольцо» (км 13+809);

  • неподалеку от отворотки на Никульское, после поселка Дорожный, Ярославский округ, по трассе «Золотое кольцо» из Ярославля в Кострому (км 28+050);

  • пешеходный переход в районе Песочного, Некрасовский округ, автодороги «Золотое кольцо» (км 51+761);

  • село Левашово, Некрасовский округ, на трассе «Золотое кольцо» из Ярославля в Кострому (км 46+680);

  • за Пречистым, Даниловсий округ, на трассе М-8 «Холмогоры» (км 374+776);

  • село Новое, Переславль-Залесский округ, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 120+158);

  • деревня Щелканка, Переславль-Залесский округ, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 131+700);

  • за селом Глебовское, Переславль-Залесский округ, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 129+691);

  • поселок Рязанцево, Переславль-Залесский округ, по дороге «Владимир — Переславль-Залесский» (км 122+565);

  • село Большая Брембола, Переславль-Залесский округ, по дороге «Владимир — Переславль-Залесский» (км 141+677);

  • в районе поселка Красные Ткачи, Ярославский округ, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 248+485);

  • поворот на АЗС в районе деревни Спицыно, Ярославский округ, по трассе из Москвы в Ярославль, М-8 «Холмогоры» (км 252+900)

  • перекресток тутаевской, ивановской и ярославской дороги в районе Шопши: «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль (до дер. Шопша)», «Тутаев — Шопша» и «Ярославль — Шопша».

Ранее мы публиковали адреса еще 30 новых комплексов.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Фотофиксация Видео нарушения ПДД Штраф Паук
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Комментарии
15
Гость
32 минуты
Ну это же про безопасность в первую очередь, а не про штрафы. Потому и сообщают места установки камер. Пристегнутый ремень и внимание на дороге спасают жизни
Гость
37 минут
Если камеры заставляют водителей пристегиваться и не отвлекаться на телефон, значит они уже работают во благо
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Гость
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