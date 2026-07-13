«Стреляют» на телефон, ремень и скорость: где в Ярославской области установили новые камеры

у села Варегово, Большесельский округ, по дороге Р-132 «Золотое кольцо», «Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль»(км 1523+341);

деревня Вахромейка, Любимский округ, автодорога «Пречистое — Любим — Буй» (км 16+010);

село Андроники, Ярославской округ, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 292+505);

в районе Данилова по трассе М-8 «Холмогоры», «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск» (км 328+000);

деревня Попково, Даниловский округа, автодорога «Данилов — Пошехонье» (км 4+900);

на нерегулируемом перекрестке дороги «Ярославль — Углич», 9 км;

Сарафоново, Ярославский округ, в сторону Углича по трассе «Золотое кольцо» (км 1553+938);

деревня Дорожаево, Ярославский округ, в угличском направлении по трассе «Золотое кольцо» (км 1546+204);

съезд на дорогу «Ярославль — Тутаев» по левому берегу с трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской округе, за Кузнечихой (км 279+120);

пешеходный переход в селе Гавшинка, Ярославского округа, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 282);

село Чурьяково, Угличский округ, по дороге «Золотое кольцо» (км 1462+660);

на повороте на Фоминское, Тутаевский округ, на дороге «Ярославль — Рыбинск» (км 32+765);

в районе Тутаева на дороге «Ярославль — Рыбинск» (км 34+410);

на участке из Углича в Тверь по дороге «Золотое кольцо» (км 1453+235);

деревня Воробино, по направлению из Ярославля в Кострому по дороге «Золотое кольцо» (км 13+809);

неподалеку от отворотки на Никульское, после поселка Дорожный, Ярославский округ, по трассе «Золотое кольцо» из Ярославля в Кострому (км 28+050);

пешеходный переход в районе Песочного, Некрасовский округ, автодороги «Золотое кольцо» (км 51+761);

село Левашово, Некрасовский округ, на трассе «Золотое кольцо» из Ярославля в Кострому (км 46+680);

за Пречистым, Даниловсий округ, на трассе М-8 «Холмогоры» (км 374+776);

село Новое, Переславль-Залесский округ, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 120+158);

деревня Щелканка, Переславль-Залесский округ, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 131+700);

за селом Глебовское, Переславль-Залесский округ, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 129+691);

поселок Рязанцево, Переславль-Залесский округ, по дороге «Владимир — Переславль-Залесский» (км 122+565);

село Большая Брембола, Переславль-Залесский округ, по дороге «Владимир — Переславль-Залесский» (км 141+677);

в районе поселка Красные Ткачи, Ярославский округ, по трассе М-8 «Холмогоры» (км 248+485);

поворот на АЗС в районе деревни Спицыно, Ярославский округ, по трассе из Москвы в Ярославль, М-8 «Холмогоры» (км 252+900)