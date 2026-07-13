Украина хотела атаковать дронами военные аэродромы на Урале и Дальнем Востоке: как планировали это сделать

Сотрудники ФСБ изъяли дроны Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

ФСБ предотвратила масштабные атаки дронов на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В результате проведенных мероприятий органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ФСБ, FPV-дроны перевозили на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, груженными бытовой техникой, вглубь территории России непосредственно к аэродромам Украинка и Шагол. В арендованных гаражах злоумышленники собирали и готовили беспилотники к запуску.

Сотрудники ФСБ изъяли 24 FPV-дрона, оснащенных устойчивыми к средствам РЭБ нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства. Каждый дрон нес боевую часть с зарядом взрывчатого вещества свыше одного кг. Также спецслужбы изъяли две мобильные наземные станции управления беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения с 250 граммами взрывчатки.

Пресечение атаки стало частью беспрецедентной по масштабу серии диверсионно-террористических актов украинских спецслужб с использованием дронов. Их сорвали в результате комплекса оперативно-разыскных и контрразведывательных мероприятий. Ранее спецслужбы предотвратили покушения на двух высокопоставленных военнослужащих Минобороны в Московском регионе и сорвали атаку роем дронов на аэродром Ростов-Центральный.