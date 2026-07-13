Украина хотела атаковать дронами военные аэродромы на Урале и Дальнем Востоке: как планировали это сделать

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Беспилотники были со взрывчатым веществом

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Сотрудники ФСБ изъяли дроны | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСотрудники ФСБ изъяли дроны | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сотрудники ФСБ изъяли дроны

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

ФСБ предотвратила масштабные атаки дронов на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В результате проведенных мероприятий органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ФСБ, FPV-дроны перевозили на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, груженными бытовой техникой, вглубь территории России непосредственно к аэродромам Украинка и Шагол. В арендованных гаражах злоумышленники собирали и готовили беспилотники к запуску.

Сотрудники ФСБ изъяли 24 FPV-дрона, оснащенных устойчивыми к средствам РЭБ нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства. Каждый дрон нес боевую часть с зарядом взрывчатого вещества свыше одного кг. Также спецслужбы изъяли две мобильные наземные станции управления беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения с 250 граммами взрывчатки.

Пресечение атаки стало частью беспрецедентной по масштабу серии диверсионно-террористических актов украинских спецслужб с использованием дронов. Их сорвали в результате комплекса оперативно-разыскных и контрразведывательных мероприятий. Ранее спецслужбы предотвратили покушения на двух высокопоставленных военнослужащих Минобороны в Московском регионе и сорвали атаку роем дронов на аэродром Ростов-Центральный.

В ФСБ напомнили, что человека, участвовавшего в подготовке теракта, могут освободить от уголовной ответственности, если он своевременно предупредил власти и способствовал предотвращению преступления. Также не подлежит наказанию тот, кто добровольно и окончательно отказался от доведения преступления до конца.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ФСБ Шагол Военный аэродром Атака беспилотника
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Комментарии
7
Гость
59 минут
Это нормально. Пока мы сами не прекратим начатое в 2014 и 2022, ничего не закончится для нас. Терпим, хороним, страдаем дальше.
Гость
1 час
вообще то предотвращать теppоризм это святая обязанность фcб а выставляют как героизм и событие но я чет не припомню чтобы с таким пафосом писали что врач проделал кучу операций, водитель перевез кучу грузов или пассажиров, продавец продал кучу товара - это их работа
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Гость
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