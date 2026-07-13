Билеты на Юг перестанут продавать: как изменится расписание

Продажу билетов обещали открыть после корректировки графика Источник: Роман Данилкин / 63.RU

РЖД временно приостановила продажу билетов на некоторые поезда, следующие по южному направлению с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре и корректировкой расписания и маршрутов некоторых поездов дальнего следования отправлением с 30 сентября временно приостановлена продажа билетов на ряд поездов южного направления», — отметили в пресс-службе.

Изменения коснутся в том числе и поездов, отправляющихся к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, пишет «Российская газета». В компании пояснили, что откроют продажу билетов в течение недели — после завершения корректировки графика движения.

Она также рекомендует включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам», чтобы оперативно получать информацию об открытии продаж на нужные поезда. В компании принесли извинения за доставленные неудобства.