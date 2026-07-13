НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +24

2 м/c,

южн.

 746мм 65%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Перевозчики — о дефиците топлива
Погибли после атаки БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Рейтинг богатых компаний
Здесь был Пушкин
Ситуация с бензином — онлайн
Нашли тело под окнами ЖК
Что с новым спорткомплексом
Защита дома во время атак БПЛА
Страна и мир Билеты на Юг перестанут продавать: как изменится расписание

Билеты на Юг перестанут продавать: как изменится расписание

В РЖД объяснили причины остановки

40
Продажу билетов обещали открыть после корректировки графика | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПродажу билетов обещали открыть после корректировки графика | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Продажу билетов обещали открыть после корректировки графика

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

РЖД временно приостановила продажу билетов на некоторые поезда, следующие по южному направлению с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре и корректировкой расписания и маршрутов некоторых поездов дальнего следования отправлением с 30 сентября временно приостановлена продажа билетов на ряд поездов южного направления», — отметили в пресс-службе.

Изменения коснутся в том числе и поездов, отправляющихся к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, пишет «Российская газета». В компании пояснили, что откроют продажу билетов в течение недели — после завершения корректировки графика движения.

Она также рекомендует включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам», чтобы оперативно получать информацию об открытии продаж на нужные поезда. В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

Железнодорожное сообщение резко сократили и с Крымом. Как теперь можно добраться до полуострова, рассказываем в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Поезд РЖД Билет Юг
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем