Два человека пострадали в ДТП в Ярославской области. Фото с места аварии

В ДТП в Рыбинском округе пострадали два человека Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com

В Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Фото последствий аварии опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что одна машина стоит на дороге с разбитой передней частью, вокруг разбросаны куски металла и пластика. Части кузова второго автомобиля находятся на поляне около дороги, в одной их них есть детское кресло.

«Надеюсь что в детском кресле никого не было», — волнуются люди в комментариях под постом.

В полиции порталу 76.RU рассказали, что ДТП произошло в 20:40 12 июля. На дороге в Рыбинском округе около поселка Октябрьский столкнулись автомобили «Форд» и «Мазда». Как именно произошла авария, пока не сообщается, в обстоятельствах произошедшего разбирается Госавтоинспекция.

На фото видно детское кресло в одной из машин Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com

«В ДТП пострадали водители автомобилей. 31-летний мужчина, который находился на рулем „Мазды“ был госпитализирован. 37-летний водитель „Форда“ нуждается в амбулаторном лечении», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, днем 12 июля на трассе М-8 под Ярославлем произошло тройное ДТП. Около 15:40 столкнулись «Ауди», «Тойота» и «Хендай». Предварительно, обошлось без пострадавших.