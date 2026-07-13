Зашибают миллионы: кто такие стримеры «Хазяева» и почему от них фанатеет каждый второй подросток

Кто такие стримеры «Хазяева» Источник: exile_music, paradeevich, worldtamer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стримеры «Хазяева» снимают забавные шоу, летсплеи, челленджи на «Ютубе», трансляции на «Твиче» так легко, будто просто в удовольствие. На деле эти же ребята скупают роскошные квартиры, попадают в «Форбс» и строят бизнес-империи. Большинству из них нет еще и 30 лет, а за плечами уже миллионы — и не только просмотров. Что это за компания «серых кардиналов» интернета, которая зарабатывает на нас каждый день? В первом выпуске собрали всё самое интересное про трех из них.

Почему «Хазяева» так называются

Причудливое название сквада родилось на одной из их трансляций. Компания привезла старенький ВАЗ‑2101 на тюнинг и решила немного подрифтовать прямо на территории. Охранник не оценил и прокричал: «Вы что тут устроили? Это вам гоночный трек, что ли? Сейчас хАзяева приедут!»

Фраза «Хазяева» взорвала чат и намертво прилипла к парням. С легкой руки интернета и твич‑культуры орфография осталась сохранена, а стримеров еще сильнее стали воспринимать как «сообщество».

Кто входит в состав «Хазяевов»

Изначально в состав сквада входили Александр Парадеев, Илья Яцкевич, Александр Ермолаев, Влад Куертов, Данила Фурцев, Константин Смоляр и Алексей Деревяшкин. Позже к стримерам присоединился ютубер Андрей Кокошка. Официально он не входит в состав «Хазяевов», хоть и регулярно в шутку заявляет о желании вступить в него. Кроме того, в большинстве роликов Ильи Эксайла участвует актер Илья Сатир, периодически появляется блогер Влад Роговский.

Миллионы на шампунях

Самый медийный участник «Хазяевов» — Илья Эксайл. На ютубе у него почти 6,5 миллиона подписчиков. На другие соцсети блогера подписано в среднем по 1,5 миллиона человек.

Илья Эксайл попал в список «Форбс» Источник: exile_music / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На ютубе Ильи выходят шоу, которые набирают от 4 до 10 миллионов просмотров. Самые популярные из них «Шесть комнат» (18+), «Кто последний выйдет из куба» (18+), «Прятки» (18+).

«Шесть комнат» (18+) — один из самых масштабных и дорогих проектов стримера. По словам контент‑мейкера Андрея Кокошки, идея шоу была продана Илье за 1 миллион рублей, а на съемки одного из выпусков ушло порядка 20 миллионов рублей.

Суть в том, что топовых блогеров, стримеров, исполнителей запирают по комнатам в условном «отеле» и ставят перед ними задачу принимать коллективные решения под давлением времени. Игрокам нужно договариваться, но при этом каждый заинтересован в личной выгоде.

Например, в одном из выпусков ключевым было правило: если комнату покидает только один участник, он получает бонусные баллы, а все остальные — теряют. Каждый победитель выпуска забирает 500 000–1 000 000 рублей.

Илья Эксайл продает шампуни на маркетплейсе и зарабатывает миллионы Источник: exile_music / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За съемку вирусных видео с масштабными челленджами Илью прозвали «русским Мистером Бистом». Бист — один из самых популярных и влиятельных ютуберов в мире, он занял первое место в рейтинге лучших контент-мейкеров 2026 года по версии «Форбс». Илья же в 2023 году попал в рейтинг «Форбс» «30 до 30».

Достижение обрело для Ильи Эксайла особый вес, ведь он вырос в обеспеченной семье из Калининграда. Когда Илья рассказал отцу о попадании в топ, тот был в приятном шоке.

Илья Эксайл сделал предложение своей девушке спустя 8 лет отношений Источник: exile_music / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Справедливости ради зарабатывает Эксайл не только на соцсетях. Например, он запустил линейку уходовых средств, в которую входят шампуни, гели для душа, пена для умывания, скраб и другие продукты. Стоимость одного набора — примерно 2500 рублей. Продает их парень на маркетплейсе.

В интервью Ксении Собчак он признался, что выручка бренда за год составила порядка 246 миллионов рублей. Доля самого Эксайла — примерно 60–70 миллионов рублей. При этом Илья владеет 33% в проекте и одновременно выступает его лицом.

На что стример тратит деньги — тоже не скрывает. Недавно он приобрел просторную квартиру в Москве за 136 миллионов рублей. Она находится в престижном жилом комплексе посреди парка, недалеко от МКАД. Площадь жилья — 153 м².

Стример с черным поясом по тхэквондо

Другой медийный участник «Хазяевов» — Александр Парадеев. Этот парень сражает всех своей каноничной красотой. Спортивный голубоглазый блондин родился в Челябинске. Детство у парня было непростое. Его отец попал в тюрьму, где и умер. Сам молодой человек долго искал свое место в жизни.

У Александра Парадеева было сложное детство в Челябинске Источник: paradeevich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Учеба в школе особо его не вдохновляла, но с 6 лет он занимался тхэквондо и получил черный пояс. После он поступил в университет физической культуры, но, поработав детским тренером, быстро понял, что занятия с ребятами его сильно выматывают.

Судьба занесла стримера даже в Китай — преподавать английский. Язык парень знал плохо, но собеседование прошел. В чужой стране он завел блог и рассказывал о жизни за границей.

Парадеев своей красотой сводит с ума фанаток Источник: paradeevich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После возвращения в Россию Александр всерьез занялся контентом. Он купил оборудование, начал выкладывать ролики на «Ютуб» и в «ТикТок», а в 2020 году завел канал на «Твиче». Прорыв случился, когда он стал организовывать стримы с играми в «Мафию», собирая медийных людей, — просмотры пошли в рост.

С тех пор ютуб парня вырос почти до 3 миллионов подписчиков, а остальные соцсети — до 1 миллиона. Александр снимает на канал разные челленджи: «Выживание на острове» (18+), «Обмани всех и получи 1 000 000» (18+) и другие. В результате Александр Парадеев попал в рейтинг «Форбс» «30 до 30».

Снимал российских звезд и сам стал блогером

Последний на сегодня участник сквада — Александр Ермолаев, он же Frame Tamer. Изначально парень работал видеооператором. Он снимал контент для предпринимателя Оскара Хартманна, блогера Афони, рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году) и других селеб.

Александр Ермолаев начинал свою карьеру с работы видеооператором Источник: worldtamer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Первыми роликами на «Ютуб» у Ермолаева были летсплеи хорроров. Затем он перешел на «Твич» и начал работу с «Хазяевами». Параллельно стример выпускал собственные подкасты со звездами. Например, к нему приходили Слава Мэрлоу, Алексей Кореш, Бустер, Янчик и другие.

Без конфликтов работа, кстати, не обходилась. Однажды Ермолаев публично поругался с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году). Он осудил рэпера за то, что тот рекламировал букмекерскую контору, а также за совместный эфир с треш-стримером Меллстроем.

Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году) ответил на осуждение оскорблениями. Он назвал бывшего коллегу и друга «чертом» и другими неприятными словами. Парни еще долго перекидывались колкостями. Всё это привело к тому, что они перестали общаться.