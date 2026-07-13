Потянуло на клубничку. Математик создал ягодный рай и поделился секретом хорошего урожая

Заниматься ягодным бизнесом Михаил начал несколько лет назад Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Что, если главный секрет вкусной клубники — в том, чтобы самому выбрать и сорвать ягоду с грядки? Именно эту идею житель Арзамаса Михаил Полёткин сделал фишкой своего бизнеса. Предприниматель выращивает ягоды в Шатковском районе уже несколько лет и предлагает жителям не просто урожай, а интересный опыт — самостоятельно выбрать клубнику и приобрести ее по более выгодной цене. В разговоре с NN.RU Михаил рассказал, как начинал заниматься ягодным бизнесом и с какими сложностями ему пришлось столкнуться.

Идея для бизнеса

Клубничная плантация находится в нескольких километрах от поселка Шатки и словно спрятана за высокими деревьями. Поле разбито на аккуратные ряды: зеленые кусты с алыми ягодами тянутся ровными линиями до самой кромки леса, который обступает участок почти со всех сторон.

На поле к Михаилу то и дело подходят люди. Одни довольные возвращаются с полными корзинами спелой клубники. Другие, словно завсегдатаи, без лишних вопросов сворачивают к деревянной перегородке и ставят пустые ведра на весы.

Одной из фишек своего бизнеса Михаил сделал самосбор ягод — приходишь на поле и выбираешь понравившуюся. Для предпринимателя это возможность не искать дополнительных работников, а для покупателей — настоящее приключение, чтобы найти «ту самую» ягоду. К тому же стоимость килограмма лично добытой клубники ниже, чем при обычной продаже.

«Идею подсказала сестра. Она живёт в Германии, и у них распространен самосбор ягод и фруктов. Она и говорит: „Попробуй, сделай“. Вот, в 2023 году я первый раз организовал. Людей, конечно, было немного, но потом пошло‑поехало и как сарафанное радио начало работать», — рассказал Михаил.

От хобби к крупному сбору

Идеей выращивать клубнику Михаил загорелся несколько лет назад после поездки в Краснодар. Сперва думал остаться на юге и развивать бизнес там в более подходящих по климату условиях. Но, поднабравшись знаний, вернулся в родной Арзамас и начал подготовку: купил участок, рассаду и в 2022 году высадил саженцы.

Первый опыт, как вспоминает Михаил, был не самым удачным. Сначала не так подготовил участок, а на второй сезон просто не повезло с погодой.

«Тогда я даже не знал, чего ожидать. Мне сказали, что нужно сделать, но итог получился совсем другой. На первом участке земля не возделывалась много лет. Нужно было провести определенные работы, чтобы ягоды выращивать, а я об этом не знал. В итоге выросли и клубника, и много высокого сорняка. Еще и урожай незапланированный появился, хотя мне сказали, что в первый год ягод не будет. В итоге их было столько, что девать некуда: рынка сбыта не было, понимания, как продавать, тоже. Поэтому первый урожай сгнил. А на второй год было очень холодное сырое лето. Тоже практически всё сгнило», — рассказывает арзамасец.

Михаил выращивает ягоды на 2 гектарах земли Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Уход за капризной ягодой требует много времени и внимания Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

По образованию Михаил математик-программист, но для себя выбрал другое направление и долгое время работал в торговле. Сначала открыл собственный магазин, а позднее развивал новые точки сети «Пятёрочка» на юге области.

Сперва новое дело Михаил воспринимал как хобби и пробовал совмещать с основной работой. В 2024 году процесс удалось выстроить, и Михаил организовал собственный бренд, который назвал красноречиво «Ягодный рай». Он нанял работников и стал находить точки для продажи. Теперь на клубнику уходит почти все время без выходных: подготовка к сезону начинается в апреле, а заканчивается в середине осени.

«Осенью готовим участок: обрабатываем землю гербицидами от травы, начинаем культивировать, вспахивать, фрезеровать, — отмечает бизнесмен. После этого делаем поле, накатываем бугры и весной высаживаем клубнику. И всё лето собираем ягоды».

Быстро найти работников перед сезоном бывает сложно. Подготовить землю или собрать ягоды нужно в короткие сроки, иначе урожай пропадет.

«Те, кто постоянно у меня работает, справляются, когда небольшие объемы. А когда ягоды много или начинается посадка, то я ищу студентов или еще кого-то, чтобы ускорить процесс. Потому что на посадку время ограничено и нужно это делать в определенные моменты», — объясняет предприниматель.

Сейчас Михаил старается автоматизировать большую часть работы и закупает технику, на которую и уходит немалая часть денег.

«В этом году я купил машину для обрезки ботвы, — говорит Михаил. То есть весной мы чистим клубнику и срезаем старую высохшую ботву. Сейчас я делаю это механизированным способом с помощью трактора. А до этого делали люди, было долго и дорого».

Большую часть работы Михаил старается автоматизировать Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Секрет вкусного урожая

Самой ценной и дорогой считается первая клубника. Можно заметить, как в середине июня на рынках цены на ягоды постепенно начинают снижаться. Как объясняет Михаил, всё довольно просто: стоимость зависит от того, каким был урожай и растет ли спрос.

«Например, в сезон уродилось много клубники и у производителей, и в частном секторе. Тогда цена будет низкая. И продавать в таком случае ягоду, можно сказать, неинтересно, — объясняет арзамасец. — Поэтому я либо организую самосбор, либо в розницу. А если погодные условия были плохие и ягоды мало, то тогда она в цене».

Михаил выращивает два сорта: итальянскую клубнику «Азия» и немецкую «Мальвина». Ягоды в обоих случаях крупные по размеру и хорошо растут в условиях средней полосы. На вкус плоды сладкие и сочные. Чтобы найти такие на рынке или в магазине, придется постараться. Как объясняет Михаил, от выбора сорта зависит очень многое. И зачастую производители больше беспокоятся о том, чтобы ягоды смогли пережить долгую дорогу и сохранили аппетитный вид.

«Есть сорта вкусные и ароматные, но они не могут неделю лежать или ехать к вам месяц. А есть сорта, у которых ягоды более плотные, но менее вкусные. Но они красиво выглядят и могут месяц ехать на прилавок», — говорит предприниматель.

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На двух гектарах земли Михаил выращивает три «клетки» ягод. На одной растет «первогодка» — самая молодая клубника. По соседству — двухлетние кусты, которые дают самый большой урожай, и поздний сорт, на котором ягоды можно собирать до конца июля.

Как говорит Михаил, секрет хорошего урожая прост — качественная рассада и правильный уход за «капризной» ягодой.

«Если вы купили хороший, качественный посадочный материал, у вас, в принципе, все шансы получить хорошую ягоду. Естественно, нужно за ней ухаживать, вовремя посадить, защитить. Культура очень чувствительна ко всему: и к температуре, и к воде, и к разным вредителям. Поэтому если за ней не ухаживать, то ее просто съедят, и на выходе у вас ничего не будет», — отмечает предприниматель.

При этом Михаилу приходится бороться не только с насекомыми и мышами, но и думать, как отвадить более серьезных непрошенных гостей. Иногда из леса на участок забредают лоси и лисицы, и вовсе не для того, чтобы полакомиться ягодой.

«Лоси, косули, зайцы, лисы приходят. Просто топчут, могут пленку порвать, бугор продавить. Лиса может яму выкопать, чтобы мышей поискать. Это, конечно, напрягает», — говорит Михаил.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Несмотря на тщательную подготовку и уход количество клубники из года в год разное. Многое зависит от погоды и банальной удачи. Самым урожайным оказался этот год — за один раз в начале сезона Михаилу удалось собрать почти тонну клубники.

«Самый большой разовый сбор — 800 килограмм. И это на одной клетке площадью примерно полгектара. Считаю, что неплохая производительность — скромно замечает Михаил. Был бы гектар, то полторы-две тонны бы собрал».