«У меня есть женщина, которую я люблю»: Лепс шокировал поклонников признанием о новой любовнице

Григорий Лепс нашел новую девушку после расставания с Авророй Кибой Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Сердце певца Григория Лепса не терпит тишины — не прошло и года после расставания с Авророй Кибой, как у артиста новая девушка. Тайну своей личной жизни он раскрыл на интервью с певцом Эмином. Коллеге он признался, что с любимой не живет, но женщина ему очень нравится.

«Она должна скоро уехать на недельку на шопинг. Великолепная девушка, очень хорошая девушка, добрая. У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу. Это важно для каждого мужчины, чтобы у него был тыл», — откровенничал Лепс.

Певец не скрывает, что готов к созданию новой семьи и детям. Григорий всерьез задумывается об усыновлении «пары ребят или девчат» из детского дома. Однако плотный гастрольный график и бесконечные разъезды пока ставят благородную мечту на паузу.

«Это довольно сложный процесс из‑за того, что неполная семья. Хоть я и народный артист, это не дает мне права брать детей. Процесс очень сложный, но, лично я думаю, я его добью. Хотя бы одного ребенка, но обязательно нужно взять», — делился артист.

В разговорах о будущем Григорий Лепс неожиданно обратился к прошлому и с заметной горечью назвал главной ошибкой своей жизни расставание с Анной Шаплыковой. Брак артиста с балериной, продлившийся 20 лет, распался в 2021 году.

«Нужно было постараться удержать семью на плаву, чего бы это ни стоило. К этому привели обстоятельства и мое безобразное поведение в то время. В этом я раскаиваюсь и всегда буду за это платить. Каждому человеку даются испытания — их надо пройти», — вспоминал Лепс.