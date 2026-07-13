Мост с детьми рухнул в море в Приморье. Ребенку оторвало палец — кадры

О погибших не сообщается Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Мост, с которого дети прыгали в море в бухте Муравьиной под Владивостоком, обрушился. Всего наверху находились около двадцати человек. К сожалению, без пострадавших не обошлось.

По предварительным данным отдыхающие на берегу бросились в воду спасать детей. В результате инцидента пострадали двое: у одного мальчика оторвало палец, другая девочка наглоталась воды. Одна из свидетельниц происшествия наблюдала за происходящим с берега. По её словам, в момент обрушения моста с него прыгал мальчик, и он оказался последним.

Источник: Новости VL.ru | Владивосток / Telegram

После обрушения на берегу и в воде началась паника. Люди кричали, отдыхающие бросились на помощь и начали вытаскивать детей из воды.

«Всё произошло на моих глазах. Мальчик прыгнул, и в этот момент мост рухнул. На мосту было, наверное, человек 20. Скорую вызвали, она уже в пути. Возможно, кто-то остался под мостом. Сейчас спасатель нырнёт», — цитирует очевидицу Vl.ru.

Источник: Новости VL.ru | Владивосток / Telegram

Спасатели и скорая помощь работает на месте. Мост был в аварийном состоянии. Несмотря на это, в хорошую погоду рядом с ним всегда отдыхали люди.

Прокуратура Приморья сообщила, что проводит проверку по факту обрушения пирса в бухте Муравьиная в городе Артеме.

Источник: Новости VL.ru | Владивосток / Telegram

«Прокуратура даст принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию мостового гидротехнического сооружения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.