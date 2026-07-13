Два сценария для ставки ЦБ: что ждет рынок в июле

Устойчивость инфляции и бюджет остаются под вопросом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Банк России пока не готов переходить к быстрому смягчению денежно-кредитной политики, цикл снижения ключевой ставки замедляется. Своим прогнозом о предстоящем заседании ЦБ поделился с Городскими медиа инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

«Цикл снижения ключевой ставки, вероятно, не завершен, но его темп заметно замедляется», — сказал Перелешин.

По его словам, ЦБ не видит признаков выраженного переохлаждения экономики. Рынок труда остается напряженным, безработица находится вблизи минимальных уровней. Это, считает эксперт, аргумент в пользу сохранения жесткой политики. При этом регулятор признает наличие разовых проинфляционных факторов, включая риски на топливном рынке, но пока не считает их устойчивыми.

Отдельное внимание, по словам Перелешина, ЦБ уделяет инфляционным ожиданиям. Именно они будут определять пространство для дальнейшего снижения ставки. Если ожидания останутся стабильными, регулятор сможет продолжить осторожное смягчение. Инвестиционный директор выделил два базовых сценария на ближайшее заседание ЦБ:

сохранение ставки на текущем уровне;

минимальное снижение на 0,25 процентного пункта.

Он отметил, что июльское заседание будет особенно важным, поскольку ЦБ обновит прогноз по средней ключевой ставке на 2026 и 2027 годы. Скорее всего, прогноз пересмотрят вверх, а ожидания по ставке на конец 2026 года сместятся из диапазона 12–13% ближе к 13–14%.

«Для рынка это уже стало чувствительным фактором. Длинные ОФЗ заметно снизились в цене, потеряв около 10% стоимости за неполный месяц, а их доходности приблизились к максимумам последних лет», — отметил Перелешин.

Он также пояснил, что это влияет и на корпоративный сектор. Высокая безрисковая доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) повышает стоимость заимствований для бизнеса, усложняет размещение длинных выпусков и заставляет эмитентов предлагать инвесторам более высокую премию за риск.

Главные неопределенности сейчас — устойчивость инфляции и бюджетная ситуация. Если инфляционное давление сохранится, а дефицит бюджета продолжит расширяться, рынок может потребовать еще более высокую доходность по государственным и корпоративным бумагам.

В результате долговой рынок продолжает транслировать высокую стоимость денег в экономику. Условия по банковским продуктам пересматриваются осторожно, давление на бизнес сохраняется.