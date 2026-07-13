НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 746мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Перевозчики — о дефиците топлива
Погибли после атаки БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Рейтинг богатых компаний
Здесь был Пушкин
Ситуация с бензином — онлайн
Нашли тело под окнами ЖК
Что с новым спорткомплексом
Защита дома во время атак БПЛА
Экономика Два сценария для ставки ЦБ: что ждет рынок в июле

Два сценария для ставки ЦБ: что ждет рынок в июле

Объясняем, на что будет обращать внимание регулятор при принятии решения

97
Устойчивость инфляции и бюджет остаются под вопросом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUУстойчивость инфляции и бюджет остаются под вопросом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Устойчивость инфляции и бюджет остаются под вопросом

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Банк России пока не готов переходить к быстрому смягчению денежно-кредитной политики, цикл снижения ключевой ставки замедляется. Своим прогнозом о предстоящем заседании ЦБ поделился с Городскими медиа инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

«Цикл снижения ключевой ставки, вероятно, не завершен, но его темп заметно замедляется», — сказал Перелешин.

По его словам, ЦБ не видит признаков выраженного переохлаждения экономики. Рынок труда остается напряженным, безработица находится вблизи минимальных уровней. Это, считает эксперт, аргумент в пользу сохранения жесткой политики. При этом регулятор признает наличие разовых проинфляционных факторов, включая риски на топливном рынке, но пока не считает их устойчивыми.

Отдельное внимание, по словам Перелешина, ЦБ уделяет инфляционным ожиданиям. Именно они будут определять пространство для дальнейшего снижения ставки. Если ожидания останутся стабильными, регулятор сможет продолжить осторожное смягчение. Инвестиционный директор выделил два базовых сценария на ближайшее заседание ЦБ: 

  • сохранение ставки на текущем уровне;

  • минимальное снижение на 0,25 процентного пункта. 

Он отметил, что июльское заседание будет особенно важным, поскольку ЦБ обновит прогноз по средней ключевой ставке на 2026 и 2027 годы. Скорее всего, прогноз пересмотрят вверх, а ожидания по ставке на конец 2026 года сместятся из диапазона 12–13% ближе к 13–14%.

«Для рынка это уже стало чувствительным фактором. Длинные ОФЗ заметно снизились в цене, потеряв около 10% стоимости за неполный месяц, а их доходности приблизились к максимумам последних лет», — отметил Перелешин.

Он также пояснил, что это влияет и на корпоративный сектор. Высокая безрисковая доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) повышает стоимость заимствований для бизнеса, усложняет размещение длинных выпусков и заставляет эмитентов предлагать инвесторам более высокую премию за риск.

Главные неопределенности сейчас — устойчивость инфляции и бюджетная ситуация. Если инфляционное давление сохранится, а дефицит бюджета продолжит расширяться, рынок может потребовать еще более высокую доходность по государственным и корпоративным бумагам. 

В результате долговой рынок продолжает транслировать высокую стоимость денег в экономику. Условия по банковским продуктам пересматриваются осторожно, давление на бизнес сохраняется.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 24 июля. Пока показатель находится на уровне 14,25%.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЦБ Ключевая ставка Прогноз Инфляция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
JayroslavMudryi

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

26 минут
бензин подорожал--значит подорожают деньги!! его экономисты в России даже форумы устраивают -
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Рекомендуем