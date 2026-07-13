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«Действует особый режим»: после грозы жители Ярославской области остались без света

Энергетики ликвидируют последствия непогоды

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В Ярославской области после грозы в четырех округах пропали электричество | Источник: пресс-служба «Россети Центр»&nbsp;— «Ярэнерго»В Ярославской области после грозы в четырех округах пропали электричество | Источник: пресс-служба «Россети Центр»&nbsp;— «Ярэнерго»

В Ярославской области после грозы в четырех округах пропали электричество

Источник:

пресс-служба «Россети Центр» — «Ярэнерго»

Четыре округа Ярославской области остались без электричества после мощной грозы, прошедшей 12 июля. Ремонт идет на 39 поврежденных участках линий электропередачи.

«Над восстановлением электроснабжения работают 68 бригад: 232 специалиста и 76 единиц спецтехники. В настоящее время основные силы энергетиков сосредоточены в Переславль-Залесском, Ярославском, Даниловском и Рыбинском округах», — прокомментировали в «Россети Центр» — «Ярэнерго».

«В „Ярэнерго“ действует особый режим работы, функционирует оперативный Штаб, осуществляется непрерывный мониторинг метеоусловий и оперативной обстановки, а также информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

  • по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно);

  • через онлайн-сервисы компании: официальный сайт и мобильное приложение «Есть свет!».

Днем ранее на трассе М-8 «Холмогоры» вводили дорожные ограничения из-за поваленных деревьев. Последствия непогоды показывали в этом материале.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
21
Гость
49 минут
В нефтестроевском парке знатно наломало веток с тополей. С 7 утра прямо убирают. Липы, кстати, выдержали
Гость
1 час
СТихия!
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