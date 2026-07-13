«Действует особый режим»: после грозы жители Ярославской области остались без света

Четыре округа Ярославской области остались без электричества после мощной грозы, прошедшей 12 июля. Ремонт идет на 39 поврежденных участках линий электропередачи.
«Над восстановлением электроснабжения работают 68 бригад: 232 специалиста и 76 единиц спецтехники. В настоящее время основные силы энергетиков сосредоточены в Переславль-Залесском, Ярославском, Даниловском и Рыбинском округах», — прокомментировали в «Россети Центр» — «Ярэнерго».
«В „Ярэнерго“ действует особый режим работы, функционирует оперативный Штаб, осуществляется непрерывный мониторинг метеоусловий и оперативной обстановки, а также информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти», — прокомментировали в пресс-службе компании.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:
по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно);
через онлайн-сервисы компании: официальный сайт и мобильное приложение «Есть свет!».
Днем ранее на трассе М-8 «Холмогоры» вводили дорожные ограничения из-за поваленных деревьев. Последствия непогоды показывали в этом материале.