НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 746мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Перевозчики — о дефиците топлива
Погибли после атаки БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Рейтинг богатых компаний
Здесь был Пушкин
Ситуация с бензином — онлайн
Нашли тело под окнами ЖК
Что с новым спорткомплексом
Защита дома во время атак БПЛА
Культура Умер звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил

Умер звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил

Актер сумел побороть рак незадолго до смерти

125
Актер снялся в нескольких фильмах франшизы | Источник: Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство», режиссер Колин Треворроу, Universal Pictures, 2022 годАктер снялся в нескольких фильмах франшизы | Источник: Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство», режиссер Колин Треворроу, Universal Pictures, 2022 год

Актер снялся в нескольких фильмах франшизы

Источник:

Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство», режиссер Колин Треворроу, Universal Pictures, 2022 год

Сэм Нил, известный по роли доктора Алана Гранта в фильме «Парк Юрского периода», скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его семья.

«С глубокой скорбью семья Сэма Нила сообщает о его кончине в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия. Сэм был окружен семьей и ушел из жизни с тем достоинством, которое было характерно для всей его жизни. Потеря была внезапной и неожиданной, но, к счастью, Сэм остался здоров и не получил рака. Они хотели бы выразить глубочайшую благодарность персоналу частной больницы Святого Винсента за невероятную заботу», — говорится в сообщении в аккаунте актера в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В марте 2023 года Сэм Нил сообщил, что у него диагностировали ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому третьей стадии — разновидность рака крови. Тогда он проходил химиотерапию и заявлял, что рак находится в стадии ремиссии, но требуется ежемесячное лечение.

Нил начал актерскую карьеру в Новой Зеландии, снимаясь в театре и кино. Первую международную известность ему принесла роль в фильме «Моя блестящая карьера» (1979). В 1983 году он сыграл реального шпиона Сидни Рейли в мини-сериале «Рейли, ас шпионажа» и был номинирован на «Золотой глобус». Его называли одним из главных кандидатов на роль Джеймса Бонда, но роль досталась Тимоти Далтону.

Всемирную славу актеру принесла роль палеонтолога доктора Алана Гранта в культовом фильме Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» (1993). Он исполнил эту роль еще дважды — в третьей части франшизы (2001) и в финальном фильме «Мир Юрского периода: Доминион» (2022).

«Более подробная информация будет предоставлена позже, но сейчас от имени семьи мы просим вас уважать их частную жизнь в это непростое время, когда они переживают эту невосполнимую утрату», — добавили родственники.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Мир Юрского периода Актер Рак
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Рекомендуем