Умер звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил

Актер снялся в нескольких фильмах франшизы Источник: Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство», режиссер Колин Треворроу, Universal Pictures, 2022 год

Сэм Нил, известный по роли доктора Алана Гранта в фильме «Парк Юрского периода», скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его семья.

«С глубокой скорбью семья Сэма Нила сообщает о его кончине в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия. Сэм был окружен семьей и ушел из жизни с тем достоинством, которое было характерно для всей его жизни. Потеря была внезапной и неожиданной, но, к счастью, Сэм остался здоров и не получил рака. Они хотели бы выразить глубочайшую благодарность персоналу частной больницы Святого Винсента за невероятную заботу», — говорится в сообщении в аккаунте актера в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В марте 2023 года Сэм Нил сообщил, что у него диагностировали ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому третьей стадии — разновидность рака крови. Тогда он проходил химиотерапию и заявлял, что рак находится в стадии ремиссии, но требуется ежемесячное лечение.

Нил начал актерскую карьеру в Новой Зеландии, снимаясь в театре и кино. Первую международную известность ему принесла роль в фильме «Моя блестящая карьера» (1979). В 1983 году он сыграл реального шпиона Сидни Рейли в мини-сериале «Рейли, ас шпионажа» и был номинирован на «Золотой глобус». Его называли одним из главных кандидатов на роль Джеймса Бонда, но роль досталась Тимоти Далтону.

Всемирную славу актеру принесла роль палеонтолога доктора Алана Гранта в культовом фильме Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» (1993). Он исполнил эту роль еще дважды — в третьей части франшизы (2001) и в финальном фильме «Мир Юрского периода: Доминион» (2022).