Вместо переполненных пляжей — крепости, озера и водопады. 7 российских направлений для летнего путешествия

В самом разгаре пора летних отпусков. Наши коллеги из MSK1.RU собрали семь направлений, где можно провести отпуск вдали от морского побережья: сменить обстановку и избежать переполненных пляжей.
Обратите внимание: стоимость билетов рассчитана из Москвы. Актуальные цены для своего региона проверяйте при бронировании.
Великий Новгород
«Если хочется увидеть один из самых древних городов России, но не столкнуться с толпами туристов, стоит присмотреться к Великому Новгороду. От Москвы сюда можно быстро добраться на поезде, а благодаря компактному расположению главных достопримечательностей город хорошо подходит для насыщенных выходных», — отмечает руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий.
Визитная карточка Великого Новгорода — его богатое древнерусское наследие, за которое город часто называют колыбелью российской государственности. Знакомство обычно начинают с Новгородского кремля (Детинца), одного из старейших в России. В шаговой доступности находятся Софийский собор XI века — древний храм с сохранившимися фресками, а также монумент «Тысячелетие России», объединивший более сотни исторических деятелей. После прогулки по кремлю можно перейти через Волхов к Ярославову дворищу. Когда-то здесь располагался главный городской торг, а сегодня это одно из самых атмосферных мест города с древними храмами и видом на исторический центр.
Цены: билет на поезд обойдется в 4100 рублей, а проживание — в среднем 7270 рублей за ночь.
Псков
«Одно из тех направлений, куда лучше ехать сразу на несколько дней. Помимо самого города рядом находятся Изборск, Печоры и Пушкинские Горы, поэтому путешествие легко превратить в насыщенный исторический маршрут», — говорит Михаил Островерхий.
В самом городе в первую очередь стоит посетить Псковский кремль, который возвышается над слиянием рек Великой и Псковы. Отсюда легко добраться до Изборской крепости — одного из самых впечатляющих оборонительных сооружений Северо-Запада России. Затем стоит отправиться в Печоры с их знаменитым Свято-Успенским монастырем, который никогда не закрывался даже в советские годы. Если позволяет время, многие путешественники включают в маршрут Пушкинские Горы — музей-заповедник, связанный с жизнью и творчеством Александра Пушкина.
Цены: билет на поезд обойдется в 5420 рублей, а средняя цена номера за ночь — 8870 рублей.
Кострома
«Кострома интересна не только историей, но также природой и местной гастрономией. За одну поездку можно увидеть исторический центр, отправиться в речную прогулку по Волге и познакомиться с традициями сыроделия», — отмечает эксперт.
Одной из главных достопримечательностей остается Ипатьевский монастырь, где в 1613 году был призван на царство Михаил Романов. Следующая точка маршрута — Сусанинская площадь с пожарной каланчой XIX века, которую император Николай I называл одной из лучших в российской провинции. Обязательно стоит увидеть торговые ряды XVIII века, которые и сегодня продолжают использоваться по назначению. Тем, кто хочет добавить в поездку гастрономические впечатления, стоит заглянуть в музей сыра.
Цены: билет на поезд стоит 3160 рублей, цена за ночь в отеле — в среднем 7540 рублей.
Ростов Великий
«Здесь хорошо сохранилась атмосфера древнего русского города. А тем, кто любит что-нибудь мастерить, будет интересно познакомиться с местными ремесленными традициями», — говорит Михаил.
Главная точка маршрута — Ростовский кремль. Белокаменные стены, переходы между храмами и виды на озеро Неро знакомы многим по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Отдельного внимания заслуживает и само озеро — один из древнейших водоемов европейской части России. Прогуляться по его берегу особенно приятно на закате. Еще одна необычная локация — музей колоколов. А тем, кто путешествует с детьми, стоит заглянуть в музей Царевны-лягушки, посвященный русским сказкам и местным легендам.
Цены: билет на поезд стоит в среднем 4100 рублей, а средняя цена за ночь в отеле — 5780 рублей.
Петрозаводск
«Петрозаводск удобно использовать как отправную точку для знакомства с Карелией, — советует эксперт. — За несколько дней можно совместить прогулки по городу с поездкой к водопаду Кивач или другим природным достопримечательностям региона, не меняя место проживания».
Первым делом туристы отправляются на живописную набережную Онежского озера. Она известна коллекцией необычных скульптур под открытым небом. Больше узнать об истории региона можно в Национальном музее Карелии, где собраны материалы о культуре, природе и быте народов республики. Если есть возможность выделить еще один день, стоит доехать до водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Цены: средняя стоимость билета на поезд из Москвы составляет 6150 рублей, а средняя цена за ночь в отеле — 9050 рублей.
Выборг
«Заметно отличается от большинства российских городов своей архитектурой и планировкой. Здесь можно увидеть средневековый замок, пройтись по Старому городу и посетить один из множества ресторанов, оформленных в духе средневековой Европы», — отмечает Михаил Островерхий.
Главная достопримечательность города — Выборгский замок, построенный шведами еще в XIII веке. После осмотра крепости стоит прогуляться по Старому городу с его узкими улочками и домами разных эпох. Завершить день многие предпочитают в парке Монрепо на берегу Выборгского залива с гранитными скалами, лесными тропами и живописными видами.
Цены: средняя стоимость билета на поезд из Москвы — 4300 рублей, а ночи в отеле — 9240 рублей.
Сортавала
«Хороший вариант для тех, кто хочет увидеть карельскую природу, но не готов к многодневным походам. Город расположен на берегу Ладожского озера и считается одной из главных туристических точек республики», — отмечает Островерхий.
Большинство путешественников приезжают сюда ради горного парка «Рускеала». Бывший мраморный карьер с бирюзовой водой давно стал визитной карточкой Карелии. Еще одна причина — Ладожские шхеры, которые часто сравнивают со скандинавскими пейзажами. Тем, кто хочет увидеть город с высоты, стоит подняться на гору в парке Ваккосалми, откуда открывается панорама Сортавалы и окрестностей.
Цены: средняя стоимость ж/д билета из Москвы — 5110 рублей, а средняя цена за ночь в отеле — 10 330 рублей.
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