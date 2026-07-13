Вместо переполненных пляжей — крепости, озера и водопады. 7 российских направлений для летнего путешествия

За одну поездку можно увидеть как исторические, так и природные достопримечательности Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В самом разгаре пора летних отпусков. Наши коллеги из MSK1.RU собрали семь направлений, где можно провести отпуск вдали от морского побережья: сменить обстановку и избежать переполненных пляжей.

Обратите внимание: стоимость билетов рассчитана из Москвы. Актуальные цены для своего региона проверяйте при бронировании.

Великий Новгород

«Если хочется увидеть один из самых древних городов России, но не столкнуться с толпами туристов, стоит присмотреться к Великому Новгороду. От Москвы сюда можно быстро добраться на поезде, а благодаря компактному расположению главных достопримечательностей город хорошо подходит для насыщенных выходных», — отмечает руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий.

Визитная карточка Великого Новгорода — его богатое древнерусское наследие, за которое город часто называют колыбелью российской государственности. Знакомство обычно начинают с Новгородского кремля (Детинца), одного из старейших в России. В шаговой доступности находятся Софийский собор XI века — древний храм с сохранившимися фресками, а также монумент «Тысячелетие России» , объединивший более сотни исторических деятелей. После прогулки по кремлю можно перейти через Волхов к Ярославову дворищу . Когда-то здесь располагался главный городской торг, а сегодня это одно из самых атмосферных мест города с древними храмами и видом на исторический центр.

Цены: билет на поезд обойдется в 4100 рублей, а проживание — в среднем 7270 рублей за ночь.

Ансамбль Новгородского кремля Источник: Wikipedia.org

Псков

«Одно из тех направлений, куда лучше ехать сразу на несколько дней. Помимо самого города рядом находятся Изборск, Печоры и Пушкинские Горы, поэтому путешествие легко превратить в насыщенный исторический маршрут», — говорит Михаил Островерхий.

В самом городе в первую очередь стоит посетить Псковский кремль , который возвышается над слиянием рек Великой и Псковы. Отсюда легко добраться до Изборской крепости — одного из самых впечатляющих оборонительных сооружений Северо-Запада России. Затем стоит отправиться в Печоры с их знаменитым Свято-Успенским монастырем, который никогда не закрывался даже в советские годы. Если позволяет время, многие путешественники включают в маршрут Пушкинские Горы — музей-заповедник, связанный с жизнью и творчеством Александра Пушкина.

Цены: билет на поезд обойдется в 5420 рублей, а средняя цена номера за ночь — 8870 рублей.

Плоская башня Псковского кремля Источник: Sachkv / Wikipedia.org

Кострома

«Кострома интересна не только историей, но также природой и местной гастрономией. За одну поездку можно увидеть исторический центр, отправиться в речную прогулку по Волге и познакомиться с традициями сыроделия», — отмечает эксперт.

Одной из главных достопримечательностей остается Ипатьевский монастырь , где в 1613 году был призван на царство Михаил Романов. Следующая точка маршрута — Сусанинская площадь с пожарной каланчой XIX века, которую император Николай I называл одной из лучших в российской провинции. Обязательно стоит увидеть торговые ряды XVIII века , которые и сегодня продолжают использоваться по назначению. Тем, кто хочет добавить в поездку гастрономические впечатления, стоит заглянуть в музей сыра .

Цены: билет на поезд стоит 3160 рублей, цена за ночь в отеле — в среднем 7540 рублей.

Пожарная каланча в центре Костромы Источник: Alexxx-Malev / Wikipedia.org

Ростов Великий

«Здесь хорошо сохранилась атмосфера древнего русского города. А тем, кто любит что-нибудь мастерить, будет интересно познакомиться с местными ремесленными традициями», — говорит Михаил.

Главная точка маршрута — Ростовский кремль . Белокаменные стены, переходы между храмами и виды на озеро Неро знакомы многим по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Отдельного внимания заслуживает и само озеро — один из древнейших водоемов европейской части России. Прогуляться по его берегу особенно приятно на закате. Еще одна необычная локация — музей колоколов . А тем, кто путешествует с детьми, стоит заглянуть в музей Царевны-лягушки , посвященный русским сказкам и местным легендам.

Цены: билет на поезд стоит в среднем 4100 рублей, а средняя цена за ночь в отеле — 5780 рублей.

Белокаменные соборы Ростова Великого Источник: Ludvig14 / Wikipedia.org

Петрозаводск

«Петрозаводск удобно использовать как отправную точку для знакомства с Карелией, — советует эксперт. — За несколько дней можно совместить прогулки по городу с поездкой к водопаду Кивач или другим природным достопримечательностям региона, не меняя место проживания».

Первым делом туристы отправляются на живописную набережную Онежского озера . Она известна коллекцией необычных скульптур под открытым небом. Больше узнать об истории региона можно в Национальном музее Карелии , где собраны материалы о культуре, природе и быте народов республики. Если есть возможность выделить еще один день, стоит доехать до водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Цены: средняя стоимость билета на поезд из Москвы составляет 6150 рублей, а средняя цена за ночь в отеле — 9050 рублей.

Водопад Кивач Источник: Александр Байдуков / Wikipedia.org

Выборг

«Заметно отличается от большинства российских городов своей архитектурой и планировкой. Здесь можно увидеть средневековый замок, пройтись по Старому городу и посетить один из множества ресторанов, оформленных в духе средневековой Европы», — отмечает Михаил Островерхий.

Главная достопримечательность города — Выборгский замок , построенный шведами еще в XIII веке. После осмотра крепости стоит прогуляться по Старому городу с его узкими улочками и домами разных эпох. Завершить день многие предпочитают в парке Монрепо на берегу Выборгского залива с гранитными скалами, лесными тропами и живописными видами.

Цены: средняя стоимость билета на поезд из Москвы — 4300 рублей, а ночи в отеле — 9240 рублей.

Главная достопримечательность города — средневековая крепость на острове Источник: официальный сайт музея «Выборгский замок»

Сортавала

«Хороший вариант для тех, кто хочет увидеть карельскую природу, но не готов к многодневным походам. Город расположен на берегу Ладожского озера и считается одной из главных туристических точек республики», — отмечает Островерхий.

Большинство путешественников приезжают сюда ради горного парка «Рускеала» . Бывший мраморный карьер с бирюзовой водой давно стал визитной карточкой Карелии. Еще одна причина — Ладожские шхеры , которые часто сравнивают со скандинавскими пейзажами. Тем, кто хочет увидеть город с высоты, стоит подняться на гору в парке Ваккосалми , откуда открывается панорама Сортавалы и окрестностей.

Цены: средняя стоимость ж/д билета из Москвы — 5110 рублей, а средняя цена за ночь в отеле — 10 330 рублей.

Ладожские шхеры Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU