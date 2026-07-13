«Ни один сын не выпил столько крови»: известный актер назвал особенности воспитания дочери — видео

Вместе с супругой Екатериной Михаил Башкатов воспитывает четверых детей: троих сыновей и четырехлетнюю дочь Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Ведущий Первой лиги КВН, а также известный по ролям в скетч-шоу «Даешь, молодежь!» актер Михаил Башкатов признался, что воспитывать дочь оказалось сложнее, чем троих сыновей. Об этом артист рассказал журналисту NGS.RU во время визита в Новосибирск.

Сегодня Михаил Башкатов — многодетный отец. Вместе с супругой Екатериной он воспитывает троих сыновей и четырехлетнюю дочь. По словам актера, именно появление девочки стало для него настоящим открытием.

«Девочку, конечно. Ее невозможно воспитывать. И не нужно, главное. Мальчиков надо воспитывать, ставить в рамки, постоянно что-то объяснять. Без рамок они ничего не понимают, сами себе голову сломают и всё вокруг превратят в хаос. А девочки как будто уже рождаются готовыми людьми», — считает артист.

Башкатов рассказал, что долгое время воспитывал только сыновей и был уверен, что хорошо понимает детей. Но дочь быстро заставила его пересмотреть многие взгляды.

«Я своей дочке четырехлетней сказал: „Ты знаешь, я воспитывал трех твоих братьев старших, но ни один из них не подарил мне столько нежности и не выпил столько крови“. Потому что, как девочки пьют кровь, — это, конечно, потрясающе», — с улыбкой отметил актер.

По его словам, при воспитании девочек строгость не обязательна.

«Надо иметь большое терпение и большую любовь. Но зато ничего не надо делать, надо просто принимать и говорить: „Да-да, всё хорошо, ладно, ладно“», — пошутил Башкатов.