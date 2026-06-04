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Дороги и транспорт Зафиксируют ваши нарушения: в Ярославской области установили еще 30 комплексов «Паук» — адреса

Зафиксируют ваши нарушения: в Ярославской области установили еще 30 комплексов «Паук» — адреса

Где появились новые дорожные камеры

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В Яросллавской области усновили 30 новых комплексов «Паук» | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Яросллавской области усновили 30 новых комплексов «Паук» | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Яросллавской области усновили 30 новых комплексов «Паук»

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области установили еще 30 комплексов фотовидеофиксации «Паук». Камеры фиксируют превышение скорости, непристегнутый ремень и использование телефона за рулем.

В Госавтоинспекции озвучили адреса, по которым появились новые дорожные камеры:

  • дорога «Шебунино — Красный Профинтерн», км 12+950 (н.п. Грешнево);

  • Ярославль, пересечение Суздальского шоссе и Складского переулка;

  • Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д. 2 по ул. Васильковая, н. п. Красный Бор;

  • Красный Бор, пересечение ул. Мостецкая и ул. Хутор;

  • дорога «Туношна — Бурмакино», км 22+154 (н.п. Бурмакино);

  • дорога Р-151 «Ярославль — Рыбинск», км 62+415;

  • дорога Р-151 «Ярославль — Рыбинск», км 29+005;

  • Ростов Великий, путепровод через ж/д пути по Савинскому шоссе;

  • Ростов Великий, ул. Покровская, в районе д. 106;

  • Ярославль, пересечение ул. Большая Федоровская с ул. Малая Химическая;

  • Переславль-Залесский, ул. Свободы, в районе д. 113;

  • Рыбинск, ул. 9 Мая, участок в районе дома № 35А (в районе пересечения дороги на нефтебазу);

  • Великое, ул. Некрасовская, в районе д. 1А (пешеходный переход в районе школы);

  • Пошехонье, пересечение ул. Войнова с ул. Преображенского;

  • дорога «Петровское — Караш — Заозерье — Пречистое» (н.п. Демьянское);

  • перекресток дорог «Ярославль — Заячий Холм» и «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль (до дер. Шопша)» и «Заячий Холм — Михалево»;

  • дорога Р-79 «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль (до дер. Шопша)» (н.п. Осенево);

  • дорога Р-153 «Углич — Ростов» (н.п Юрьевская Слобода);

  • дорога Р-153 «Углич — Ростов», км 70+436 (н.п. Борисоглебский);

  • дорога Р-153 «Углич — Ростов», км 76+400;

  • М-8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 135+670 (г. Переславль-Залесский, ул. Московская, в районе д. 113Б);

  • перекресток дорог «Ярославль — Любим» и «Середа — Бухалово»;

  • дорога «Рыбинск — Тутаев» (до дер. Помогалово), н. п. Ераково;

  • дорога «Рыбинск — Глебово» (н.п. Дятлово);

  • дорога «Рыбинск — Глебово» (н.п. Мархачево);

  • Ярославль, пересечение ул. Труфанова и Мурманского проезда;

  • дорога Р-151 «Ярославль — Рыбинск» (н.п. Ермаково);

  • М-8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 141+580 (г. Переславль-Залесский, пересечение ул. Урицкого и ул. Маяковского);

  • дорога Р-151 «Ярославль — Рыбинск» (н.п. Григорьевское);

  • дорога «Шебунино — Красный Профинтерн» (н.п. Заволжье).

Как ранее объяснял глава ярославской ГИБДД, «Пауков» устанавливают в местах, где чаще всего происходят ДТП. Мы делали подробный разбор о том, как работают новые комплексы «Паук».

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комплекс Камера видеофиксации Паук Госавтоинспекция
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Комментарии
5
Гость
6 минут
ГИБДД на дорогу выпустите и будет порядок. Плевать водятлам на этих пауков, которые штрафы не платят, как гоняли - так и будут гонять
Гость
15 минут
У Святого Георгия когда штрафы за вафельную разметку начнут приходить?
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Гость
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