Зафиксируют ваши нарушения: в Ярославской области установили еще 30 комплексов «Паук» — адреса

В Ярославской области установили еще 30 комплексов фотовидеофиксации «Паук». Камеры фиксируют превышение скорости, непристегнутый ремень и использование телефона за рулем.
В Госавтоинспекции озвучили адреса, по которым появились новые дорожные камеры:
дорога «Шебунино — Красный Профинтерн», км 12+950 (н.п. Грешнево);
Ярославль, пересечение Суздальского шоссе и Складского переулка;
Ярославль, пр-т Машиностроителей, в районе д. 2 по ул. Васильковая, н. п. Красный Бор;
Красный Бор, пересечение ул. Мостецкая и ул. Хутор;
дорога «Туношна — Бурмакино», км 22+154 (н.п. Бурмакино);
дорога Р-151 «Ярославль — Рыбинск», км 62+415;
дорога Р-151 «Ярославль — Рыбинск», км 29+005;
Ростов Великий, путепровод через ж/д пути по Савинскому шоссе;
Ростов Великий, ул. Покровская, в районе д. 106;
Ярославль, пересечение ул. Большая Федоровская с ул. Малая Химическая;
Переславль-Залесский, ул. Свободы, в районе д. 113;
Рыбинск, ул. 9 Мая, участок в районе дома № 35А (в районе пересечения дороги на нефтебазу);
Великое, ул. Некрасовская, в районе д. 1А (пешеходный переход в районе школы);
Пошехонье, пересечение ул. Войнова с ул. Преображенского;
дорога «Петровское — Караш — Заозерье — Пречистое» (н.п. Демьянское);
перекресток дорог «Ярославль — Заячий Холм» и «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль (до дер. Шопша)» и «Заячий Холм — Михалево»;
дорога Р-79 «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль (до дер. Шопша)» (н.п. Осенево);
дорога Р-153 «Углич — Ростов» (н.п Юрьевская Слобода);
дорога Р-153 «Углич — Ростов», км 70+436 (н.п. Борисоглебский);
дорога Р-153 «Углич — Ростов», км 76+400;
М-8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 135+670 (г. Переславль-Залесский, ул. Московская, в районе д. 113Б);
перекресток дорог «Ярославль — Любим» и «Середа — Бухалово»;
дорога «Рыбинск — Тутаев» (до дер. Помогалово), н. п. Ераково;
дорога «Рыбинск — Глебово» (н.п. Дятлово);
дорога «Рыбинск — Глебово» (н.п. Мархачево);
Ярославль, пересечение ул. Труфанова и Мурманского проезда;
дорога Р-151 «Ярославль — Рыбинск» (н.п. Ермаково);
М-8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 141+580 (г. Переславль-Залесский, пересечение ул. Урицкого и ул. Маяковского);
дорога Р-151 «Ярославль — Рыбинск» (н.п. Григорьевское);
дорога «Шебунино — Красный Профинтерн» (н.п. Заволжье).
Как ранее объяснял глава ярославской ГИБДД, «Пауков» устанавливают в местах, где чаще всего происходят ДТП. Мы делали подробный разбор о том, как работают новые комплексы «Паук».