Большой книжный фестиваль, уличные кинотеатры и рок-концерты: афиша событий на неделю в Ярославле

Несмотря на дожди, в июле есть чем заняться в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новая неделя июля в Ярославе — это новые события. С 13 по 19 число в городе пройдут книжный фестиваль, экскурсии и рок-концерты. А еще, если позволит погода, устроят кинопоказы под открытым небом. Афиша на неделю — ниже.

Экскурсии и кино в понедельник

Экскурсии

19:00 — благотворительная экскурсия «Дом на камне. Как устроен храм?» (0+) от Культурно-просветительского центра «Ставрос». На примере храмов Крестовоздвиженского прихода участникам расскажут, как устроено священное пространство, зачем храму купол, почему важен свет и иконы. Билеты 350 рублей. Встреча на улице Кооперативной, 2 у стенда с фото.

Кинопоказы

19:00 — проект «Закрытый показ» (18+) от команды «Нефть» в арт-пространстве «Балкон» (ул. Свободы, 46). Просмотр фильма, название которого зрители узнают прямо перед самим показом. Тема этого вечера — переезд, семья и любовь. Билеты 500 рублей.

Презентация музыкального альбома и кино во вторник

Концерты

19:00 — сольный концерт артиста «Lida» (16+) в «Руки вверх! Бар». Он проведет презентацию нового альбома и исполнит свои хиты. Билеты от 1900 до 5000 рублей.

Экскурсии

14:00 — сборная экскурсия «Белорусский поэт с берегов Волги. Максим Богданович» (6+) в Доме-музее Максима Богдановича. Участникам расскажут о биографии белорусского поэта и увидят его личные вещи с тех времен, когда он жил в Ярославле. Билеты от 220 до 390 рублей.

Кинопоказы

21:00 — показ под открытым небом «Фестиваля уличного кино» (18+), который проведет команда «Нефть» в баре «А-трип» (ул. Большая Октябрьская, 39/2). Это крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино, который с 2014 года ежегодно проходит на открытых площадках в сотнях городов России и мира. В этот вечер покажут лучшие работы по итогам зрительского голосования последних лет. Билеты 300 рублей.

Лекция-концерт в среду

Концерты

19:00 — лекция-концерт «Оберманекен» (18+) в пространстве «Кущи» (Волжская набережная, 4). Группа представит программу «ММОМА. Звук», которая обращается к культурному наследию и исследует новые форматы. Помимо этого, пройдет лекция Анжея Захарищева фон Брауша «Серебряный век 2» о создании новых культурных и художественных форматов. Билеты 800 рублей.

Видеоспектакль в четверг

Кинопоказы

19:00 — видеопоказ спектакля «Детектор лжи» (16+) в Ваксман-центре (ул. Кирова, 5а). Это спектакль из репертуара Камерного театра им. Ю. М. Ваксмана. Билеты 300 рублей.

Книжный фестиваль и рок-концерт в пятницу

Фестивали

11:00–20:00 — фестиваль «Ярославское книжное обострение» (0+) пройдет на Даманском острове. Это самый большой книжный фестиваль в Ярославле. Гостей ждут книжная ярмарка, встречи с авторами, презентации книг, мастер-классы и детская площадка. Посмотреть полную программу можно в сообществе фестиваля. Вход свободный.

Концерты

19:00 — сольный концерт группы «Neverlove» (16+) в баре «Китайский летчик Джао Да». Группа представит шоу, в котором проведет программу «Unluvd». Билеты 1900 рублей.

Экскурсии

13:00, 16:00 — сборная экскурсия «Дом Кузнецова» (6+) в Музее истории города Ярославля (Волжская набережная, 17). Гости узнают историю одного из купеческих особняков города Ярославля — дома Василия Яковлевича Кузнецова. Билеты от 130 до 330 рублей.

15:00 — сборная экскурсия по выставке «Эпоха в эфире. Ретрозвук» (12+) в Музее истории города Ярославля (Волжская набережная, 17). Гости увидят звукопроизводяющую технику, услышат ее звучание, им расскажут о том, как развивалось радио. Билеты 130 до 270 рублей.

16:00 — «Город как на ладони». Экскурсия на смотровой площадке звонницы в ярославском музее-заповеднике. Вы посетите вместе с гидом единственную смотровую площадку в центральной части Ярославля на высоте 32 метров. Гости узнают не только историю строительства звонницы — памятника архитектуры XVI–XIX веков, но и увидят главные достопримечательности древнего города.

Смотровая площадка — место повышенной опасности, дети до 14 лет до участия не допускаются. Сбор группы: на территории музея, у входа на смотровую площадку. Стоимость 400 рублей.

18:00 — экскурсия по Петропавловскому парку «Номер 16: история голландского парка в Ярославле» (12+) от команды «Текстиль». Встреча у 1-го пруда. Билеты от 450 до 550 рублей.

Кино

16:00 — бесплатный показ фильма «Золотой ключик» (0+) на Даманском острове. Вход свободный, показ пройдет на открытом воздухе.

Из обыкновенного полена бедный бездетный шарманщик папа Карло выстругал говорящего длинноносого человечка — Буратино. Любознательный Буратино идет в школу, но по дороге слышит музыку, зазывающую зрителей на представление кукольного театра. Ноги сами несут его к театру, и Буратино оказывается в мире, где живут злой и жестокий Карабас-Барабас и коварные, хитрые лиса Алиса и кот Базилио. Ему предстоит пройти через тяжелые испытания, прежде чем он найдет потайную дверь в мир добрых и справедливых людей.

20:00 — бесплатный показ фильма «Дорога на Берлин» (12+) на Даманском острове. Вход свободный, показ пройдет на открытом воздухе.

Действие фильма происходит в Великую Отечественную войну. Конвоир и приговоренный к расстрелу солдат пытаются выжить на фронте. Главные герои — лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев — молодые люди, выходцы из разных союзных республик. У них разные характеры и взгляды на жизнь, но у них общая цель. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой.

Концерты, фестивали и экскурсии в субботу

Фестивали

09:00–19:00 — IV шахматный фестиваль в Данилове (0+) на Советской площади. В программе шахматные баталии, костюмированное шествие, творческие выстпуления, детские программы. Вход свободный. Подробная программа здесь.

11:00–20:00 — продолжение фестиваля «Ярославское книжное обострение» (0+) на Даманском острове. Это самый большой книжный фестиваль в Ярославле. Гостей ждут книжная ярмарка, встречи с авторами, презентации книг, мастер-классы и детская площадка. Посмотреть полную программу можно в сообществе фестиваля. Вход свободный.

Концерты

15:00 — концерт «Тебе поем» (0+) в стенах Богоявленской церкви от камерного хора «Возрождение». Хор носит звание народного коллектива, в программе будут произведения религиозной тематики от русских композиторов XIX–XX веков. Билеты 500 рублей.

Экскурсии

11:30 — аудиоэкскурсия по Красноперекопскому району «Вокруг фабрики» (12+) от проекта «Текстиль». Билеты 500 рублей.

14:00 — сборная экскурсия по выставке «Анри де Тулуз-Лотрек. „Париж, Париж…“ (18+) в Городском выставочном зале им. Николая Нужина (ул. Свободы, 15). Гости погрузятся в мир французского художника Анри де Тулуз-Лотрека и рассмотрят более 40 литографий о повседневной жизни Парижа конца XIX столетия. Билеты от 220 до 620 рублей.

15:00 — экскурсия «Мир закулисья» с директором ТЮЗа (6+). Участники смогут увидеть закулисную жизнь театра: познакомиться с самыми интересными его уголками, увидеть цеха и работу служб. Билеты 1500 рублей.

17:30 — арт-медиация «Доброта, что выше всех благ» (16+) по экспозиции Губернаторского дома. Это не просто экскурсия, а диалог вместе с гостями. Медиатором будет Анастасия Мартыненко. Билеты 500 рублей.

Мастер-классы и лекции

17:00 — встреча «Поэты. „Мейстерзингеры“ Дома» (16+) в Художественном музее. Это часть цикла встреч «Дом в разрезе», которые посвящены 95-летию одноименной картины. Участники станут гостями «Дома» и узнают его тайны. Встречу проведет Марина Полывяная, автор и куратор проекта «Дом в разрезе». Билеты 500 рублей.

Кинопоказы

16:00 — бесплатный показ фильма-сказки «Василиса Прекрасная» (0+) на Даманском острове. Вход свободный, показ пройдет на открытом воздухе.

20:00 — бесплатный показ документального фильма «Арбенина» (18+) на Даманском острове. Вход свободный, показ пройдет на открытом воздухе.

19 июля

Фестивали

11:00–20:00 — фестиваль «Ярославское книжное обострение» (0+) на Даманском острове. Это самый большой книжный фестиваль в Ярославле. Гостей ждут книжная ярмарка, встречи с авторами, презентации книг, мастер-классы и детская площадка. Посмотреть полную программу можно в сообществе фестиваля ( https://vk.com/club182959982 ). Вход свободный.

Концерты

19:00 — концерт «13 лет без Михаила Горшенева» (18+) в «А-трип бар». На сцене выступит рок‑духовой оркестр Barney Barfly, вечер будет посвящен Михаилу Горшенёву. Билеты от 800 до 10 000 рублей.

Рок-концерт, экскурсии и мастер-класс в воскресенье

Новый «Ваксман-центр» проведет экскурсию Источник: Лия Никифорова / 76.RU

15:00 — экскурсия «Театр и кино в Ярославле: от идеи до реализации» (7+) в Ваксман-центре (улица Кирова, 5а). Участникам экскурсии покажут экспонаты музея, связанные со спектаклями Юрия Ваксмана, расскажут об истории ярославского кино и Камерного театра. Билеты от 300 до 500 рублей.

16:00 — экскурсия по Красноперекопскому району «Город в городе» (12+) от команды «Текстиль». Билеты от 450 до 550 рублей.

17:00 — сборная экскурсия по выставке «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея» (0+) в Музее зарубежного искусства. Гости выставки увидят экспонаты западноевропейского художественного серебра XVI — начала XX в. из собрания Государственного исторического музея. Билеты от 300 до 400 рублей.

Мастер-классы и лекции

15:00 — благотворительная лекция «Константин Федорович Некрасов» (0+) в духовно-просветительском центре «Ставрос». Ее проведет краевед и документалист Артур Стажков. Билеты 300 рублей.

Кинопоказы

16:00 — бесплатный показ фильма-сказки «Конек-горбунок» (0+) на Даманском острове. Вход свободный, показ пройдет на открытом воздухе.