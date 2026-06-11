В Ярославле заметили четырехпалубный теплоход, круизы на котором стоят сотни тысяч рублей, — фото

В Ярославле заметили четырехпалубный теплоход «Александр Радищев». Он пришвартовался на речном вокзале вечером 10 июня 2026 года.

Он курсирует по Волге по разным маршрутам. Короткие круизы стоят десятки тысяч рублей. Например, поездка из Нижнего Новгорода в Елабугу, Казань и обратно стоит от 60 тысяч рублей на человека. Стоимость путешествия также зависит от категории номера.

«Для комфортного размещения (от 1 до 4 человек) гостям предлагаются каюты различных категорий: две каюты „Люкс“, две каюты „Полулюкс ‚А‘“, 18 одноместных кают, 92 двухместные одноярусные каюты, 10 трехместных одноярусных кают и шесть четырехместных двухъярусных кают», — говорится на сайте круизного центра «Инфофлот».

В стоимость круиза входят проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание и экскурсии.

При этом некоторые круизы на этом теплоходе стоят больше ста тысяч рублей. К примеру, на 22 июня запланировано 15-дневное путешествие из Нижнего Новгорода в Астрахань и обратно. Такая поездка на человека обойдется минимум в 144 тысячи рублей — это цена с учетом скидки. Точно такой же маршрут, но на конец июля, обойдется одному пассажиру в 174 тысячи рублей.

Теплоход «Александр Радищев» — четырехпалубное круизное судно, построенное в 1982 году в Германской Демократической Республике (ГДР). Такие теплоходы создавались по заказу Советского Союза и считались одними из самых современных речных лайнеров своего времени.

Судно получило название в честь русского писателя, философа и общественного деятеля XVIII века Александра Радищева (автора знаменитого произведения «Путешествие из Петербурга в Москву»).

После ввода в эксплуатацию теплоход работал на туристических маршрутах по Волге и другим внутренним водным путям страны. Благодаря большой вместимости и высокому уровню комфорта «Александр Радищев» быстро стал одним из флагманов советского, а затем и российского речного круизного флота.

За годы эксплуатации теплоход модернизировали. На судне обновляли каюты и общественные зоны. «Александр Радищев» выполняет пассажирские рейсы по Волге, Каме и другим рекам европейской части России.