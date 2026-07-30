Почесать спинку и угостить арбузом. Расскажем, стоит ли ехать в единственный в России парк слонов в Сочи

Единственный в России парк слонов — семейный проект заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова при поддержке Российской государственной цирковой компании.
Индийские слоны ежегодно приезжают в Сочи и проводят летние каникулы в горах. Субтропический климат максимально приближен к их естественной среде обитания. Слонихи Претти, Марго и Одри с удовольствием общаются с людьми, ведь это их работа, рассказывает SOCHI1.RU.
География и цены
Парк слонов находится в Адлерском районе недалеко от села Нижняя Шиловка, в трех километрах от остановки «Социализм». Дорога там не очень хорошая, но на седанах проехать вполне можно. Есть организованный трансфер за дополнительные деньги. Часть дороги проходит по Сочинскому нацпарку. Естественно, в прошлом году там появилась будка, и инспекторы ООПТ собирают с посетителей по 300 рублей. Интернет слабый, все платят картами, собираются очереди на жаре. Поэтому пропуск в нацпарк лучше оформить онлайн. Стоимость входа в парк — 2300 рублей для взрослых, 1800 рублей для детей. Мойка слона — 500 рублей, корм для слонов — 500 рублей. Слоны живут по распорядку. С утра у них душ, потом кормление. После этого небольшой отдых, и снова мытье слонов и кормление. Во всём этом активно участвуют посетители.
Парк находится в горах на территории 27 гектаров. Поэтому придется активно двигаться — по лесным тропам, склонам и подъемам в гору. Тени там нет, стоит подготовиться к палящему солнцу. На территории есть бассейн, стоимость посещения которого — 1000 рублей, а также ресторан. Для детей от 6 до 12 лет проводят квест-экспедицию. Отдельно оплачивается завтрак со слонами, его стоимость — от 1800 рублей, можно также заказать ужин со слонами за 7 тысяч рублей. Индивидуальная фотосессия — 60 тысяч рублей за час.
— Вообще не пожалели, что приехали всей семьей. Какой-то детский восторг испытали от общения со слонами. Столько видео наснимали. Все довольны: и дети, и взрослые, — рассказал турист из Тюмени Валерий Чесноков.
Охрана строго досматривает на входе, в парк запрещен вход с продуктами питания и водой. У слоних определенный рацион, и их нельзя ни в коем случае подкармливать. Самое любимое лакомство для них — это арбузы и морковь.
Претти, Марго и Одри
Потомственный дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что в его семье всегда взаимодействовали с самками, потому что самцы опасны, особенно когда у них начинается период взросления и полового созревания.
— Так как у нас прямой контакт с животными, у нас нет ограждений, у нас нет инфраструктуры, которая позволяет безопасно размещать самца. Все поколения предшествующие работали с самками. Но в парк слонов мы планируем привезти самца, чтобы было продолжение рода. Мы занимаемся этим вместе с компанией «Биом», которая здесь высаживает тропические растения, а мы удобряем территорию, отходы жизнедеятельности слонов служат хорошим удобрением для тропических культур, — рассказал Андрей.
Самая старшая слониха — Претти, ей 36 лет. Ее дочке Марго 18 лет. Самая младшая слониха, которая всего два года находится в семье, — Одри, и ей всего 12 лет. И она продолжает расти, судя по всему, будет самой крупной из всех. По словам дрессировщика, развитие у слонов такое же, как у человека. Живут они 80 лет. Только самка слона вынашивает детенышей 2 года. За жизнь она может произвести на свет 6–7 особей.
— Это действующие цирковые артистки, которые удивляют своими трюками. Когда меня спрашивают, я говорю, что есть законы физики, они делают трюки, которые противоречат этим законам. Претти становится на шар четырьмя ногами. Шар диаметром в разы меньше, чем сам слон. Мало того что она встает на него, она еще приводит его в движение. Это уникальный трюк, в России никто не делает. В Европе тоже. Этот трюк создавали мои предки — мои бабушка и дедушка, родители — и передали нам с сестрой школу дрессуры слонов, — рассказывает Андрей.
«Дом престарелых»
Сначала парк слонов располагался в Хосте, но там животным было неудобно. Требования к месту, где будут жить животные, строгие: обязателен водоем, лес и большая территория. Чтобы найти подходящий участок, дрессировщики обратились к компании, которая организовывает экскурсии на вертолетах. С высоты увидели идеальное место в районе Нижней Шиловки. И два года там развивают инфраструктуру, чтобы было комфортно всем: и слонам, и гостям.
— Пока у нас нет зимнего помещения, мы вынуждены приезжать сюда только на летние каникулы. В ближайших планах у нас построить уже зимние сооружения, чтобы они могли здесь находиться круглый год. И вообще этот проект рассчитан на долгую перспективу, потому что цирковые животные имеют свой срок работы. Я считаю, что Сочи — это достойное место для проведения достойной старости на берегу Черного моря, — сообщил Андрей. По его словам, все цирковые животные не попадают сразу на арену прямиком из дикой природы. С людьми могут работать слоны, выращенные в неволе в третьем поколении. У них уже на генетическом уровне вырабатывается хорошее отношение и доверие к человеку.