Почесать спинку и угостить арбузом. Расскажем, стоит ли ехать в единственный в России парк слонов в Сочи

Слоны с удовольствием поглощают угощение Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Единственный в России парк слонов — семейный проект заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова при поддержке Российской государственной цирковой компании.

Индийские слоны ежегодно приезжают в Сочи и проводят летние каникулы в горах. Субтропический климат максимально приближен к их естественной среде обитания. Слонихи Претти, Марго и Одри с удовольствием общаются с людьми, ведь это их работа, рассказывает SOCHI1.RU.

Посетители моют слонов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

География и цены

Парк слонов находится в Адлерском районе недалеко от села Нижняя Шиловка, в трех километрах от остановки «Социализм». Дорога там не очень хорошая, но на седанах проехать вполне можно. Есть организованный трансфер за дополнительные деньги. Часть дороги проходит по Сочинскому нацпарку. Естественно, в прошлом году там появилась будка, и инспекторы ООПТ собирают с посетителей по 300 рублей. Интернет слабый, все платят картами, собираются очереди на жаре. Поэтому пропуск в нацпарк лучше оформить онлайн. Стоимость входа в парк — 2300 рублей для взрослых, 1800 рублей для детей. Мойка слона — 500 рублей, корм для слонов — 500 рублей. Слоны живут по распорядку. С утра у них душ, потом кормление. После этого небольшой отдых, и снова мытье слонов и кормление. Во всём этом активно участвуют посетители.

Слониха освежает посетителей Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Парк находится в горах на территории 27 гектаров. Поэтому придется активно двигаться — по лесным тропам, склонам и подъемам в гору. Тени там нет, стоит подготовиться к палящему солнцу. На территории есть бассейн, стоимость посещения которого — 1000 рублей, а также ресторан. Для детей от 6 до 12 лет проводят квест-экспедицию. Отдельно оплачивается завтрак со слонами, его стоимость — от 1800 рублей, можно также заказать ужин со слонами за 7 тысяч рублей. Индивидуальная фотосессия — 60 тысяч рублей за час.

Любимое лакомство слонов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Вообще не пожалели, что приехали всей семьей. Какой-то детский восторг испытали от общения со слонами. Столько видео наснимали. Все довольны: и дети, и взрослые, — рассказал турист из Тюмени Валерий Чесноков.

Охрана строго досматривает на входе, в парк запрещен вход с продуктами питания и водой. У слоних определенный рацион, и их нельзя ни в коем случае подкармливать. Самое любимое лакомство для них — это арбузы и морковь.

Андрей — потомственный дрессировщик Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Претти, Марго и Одри

Потомственный дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что в его семье всегда взаимодействовали с самками, потому что самцы опасны, особенно когда у них начинается период взросления и полового созревания.

— Так как у нас прямой контакт с животными, у нас нет ограждений, у нас нет инфраструктуры, которая позволяет безопасно размещать самца. Все поколения предшествующие работали с самками. Но в парк слонов мы планируем привезти самца, чтобы было продолжение рода. Мы занимаемся этим вместе с компанией «Биом», которая здесь высаживает тропические растения, а мы удобряем территорию, отходы жизнедеятельности слонов служат хорошим удобрением для тропических культур, — рассказал Андрей.

Самая старшая слониха — Претти, ей 36 лет. Ее дочке Марго 18 лет. Самая младшая слониха, которая всего два года находится в семье, — Одри, и ей всего 12 лет. И она продолжает расти, судя по всему, будет самой крупной из всех. По словам дрессировщика, развитие у слонов такое же, как у человека. Живут они 80 лет. Только самка слона вынашивает детенышей 2 года. За жизнь она может произвести на свет 6–7 особей.

— Это действующие цирковые артистки, которые удивляют своими трюками. Когда меня спрашивают, я говорю, что есть законы физики, они делают трюки, которые противоречат этим законам. Претти становится на шар четырьмя ногами. Шар диаметром в разы меньше, чем сам слон. Мало того что она встает на него, она еще приводит его в движение. Это уникальный трюк, в России никто не делает. В Европе тоже. Этот трюк создавали мои предки — мои бабушка и дедушка, родители — и передали нам с сестрой школу дрессуры слонов, — рассказывает Андрей.

Единственная преграда между зрителями и слонами — это проволока под напряжением Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Источник: SOCHI1.RU

«Дом престарелых»

Сначала парк слонов располагался в Хосте, но там животным было неудобно. Требования к месту, где будут жить животные, строгие: обязателен водоем, лес и большая территория. Чтобы найти подходящий участок, дрессировщики обратились к компании, которая организовывает экскурсии на вертолетах. С высоты увидели идеальное место в районе Нижней Шиловки. И два года там развивают инфраструктуру, чтобы было комфортно всем: и слонам, и гостям.