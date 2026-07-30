«Живи свою жизнь и не трогай меня»: Бородина жестко осадила Боню из‑за шутки о внешности

Бородина возмутилась комментарию Бони под ее неудачным видео Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Виктория Боня предложила Ксении Бородиной свою косметику и нарвалась на скандал. Причиной размолвки светских львиц стал внешний вид Ксении на неудачном ролике: видео якобы было записано очень близко и не с самого удачного ракурса, поэтому, как считает сама Бородина, кадры с ней вышли неудачные.

«Ксюша, как тебе передать мои консилеры? Они тебе очень подойдут», — написала Виктория под видео, на котором Бородина сама себе не нравится.

Ксения обвинила телеведущую в хайпе на ее имени. По ее мнению, Виктория намеренно написала неоднозначный комментарий, чтобы дать злопыхателям лишний раз над ней посмеяться.

«У тебя инфоповодов мало?! Вроде нет, живи свою прекрасную жизнь и не трогай меня. Как-то всё это не мэтчится с твоим образом. Ты же сама против хейта, особенно когда проходятся по внешности. Ты сама с этим не раз сталкивалась как женщина», — ответила обидчице Бородина.

Виктория Боня предложила Бородиной консилеры своего бренда и попала в скандал Источник: victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ксения также отметила, что никогда бы не стала подругой Бони из-за такого поведения. Однако не все фанаты поддержали ее в громких обвинениях.

«Ксения, вы погорячились. Зря вы так. Столько постов из-за того, что косметику предложили. Ведь ни слова про внешность не было напрямую», — заявила пользовательница под именем Лика.

«Если бы мне Виктория предложила свои консилеры, то я бы от радости прыгала», — удивилась реакции Бородиной еще одна девушка в комментариях.

«Кажется, повод для хайпа нужен кому-то другому», — убеждена пользователь Вероника, увидев ответ светской львицы.

Слов поддержки звезде тоже было написано немало. Поклонников порадовало то, что Ксения не дала себя в обиду и пресекла критику.

«Косметику предлагают в личные сообщения, а не в комментарии. Молодец, Ксю. За себя постоять умеет. Респект», — написала Елена поддерживающий комментарий.

Многие даже упрекнули Викторию в двойных стандартах. Они считают, что подобные реплики по-женски очень немудрые.

«Это из серии: „Ой, у тебя щечки такие милые. Поправилась что ли?“ Боня, держи до конца свое лицо. У меня ты, например, ассоциируешься с очень элегантной, красивой, роскошной женщиной. Ксюша ровно такая же. Тоже роскошная. Ты так поднимаешь популярность своего консилера?»