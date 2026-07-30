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Развлечения «Живи свою жизнь и не трогай меня»: Бородина жестко осадила Боню из‑за шутки о внешности

«Живи свою жизнь и не трогай меня»: Бородина жестко осадила Боню из‑за шутки о внешности

Ксения посчитала, что телеведущая оскорбила ее

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Бородина возмутилась комментарию Бони под ее неудачным видео | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUБородина возмутилась комментарию Бони под ее неудачным видео | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Бородина возмутилась комментарию Бони под ее неудачным видео

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Виктория Боня предложила Ксении Бородиной свою косметику и нарвалась на скандал. Причиной размолвки светских львиц стал внешний вид Ксении на неудачном ролике: видео якобы было записано очень близко и не с самого удачного ракурса, поэтому, как считает сама Бородина, кадры с ней вышли неудачные.

«Ксюша, как тебе передать мои консилеры? Они тебе очень подойдут», — написала Виктория под видео, на котором Бородина сама себе не нравится.

Ксения обвинила телеведущую в хайпе на ее имени. По ее мнению, Виктория намеренно написала неоднозначный комментарий, чтобы дать злопыхателям лишний раз над ней посмеяться.

«У тебя инфоповодов мало?! Вроде нет, живи свою прекрасную жизнь и не трогай меня. Как-то всё это не мэтчится с твоим образом. Ты же сама против хейта, особенно когда проходятся по внешности. Ты сама с этим не раз сталкивалась как женщина», — ответила обидчице Бородина.

Виктория Боня предложила Бородиной консилеры своего бренда и попала в скандал | Источник: victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Виктория Боня предложила Бородиной консилеры своего бренда и попала в скандал | Источник: victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Виктория Боня предложила Бородиной консилеры своего бренда и попала в скандал

Источник:

victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ксения также отметила, что никогда бы не стала подругой Бони из-за такого поведения. Однако не все фанаты поддержали ее в громких обвинениях.

«Ксения, вы погорячились. Зря вы так. Столько постов из-за того, что косметику предложили. Ведь ни слова про внешность не было напрямую», — заявила пользовательница под именем Лика.

«Если бы мне Виктория предложила свои консилеры, то я бы от радости прыгала», — удивилась реакции Бородиной еще одна девушка в комментариях.

«Кажется, повод для хайпа нужен кому-то другому», — убеждена пользователь Вероника, увидев ответ светской львицы.

Слов поддержки звезде тоже было написано немало. Поклонников порадовало то, что Ксения не дала себя в обиду и пресекла критику.

«Косметику предлагают в личные сообщения, а не в комментарии. Молодец, Ксю. За себя постоять умеет. Респект», — написала Елена поддерживающий комментарий.

Многие даже упрекнули Викторию в двойных стандартах. Они считают, что подобные реплики по-женски очень немудрые.

«Это из серии: „Ой, у тебя щечки такие милые. Поправилась что ли?“ Боня, держи до конца свое лицо. У меня ты, например, ассоциируешься с очень элегантной, красивой, роскошной женщиной. Ксюша ровно такая же. Тоже роскошная. Ты так поднимаешь популярность своего консилера?»

Сама Бородина тоже добавила, что считает Викторию красоткой, которая много работает над собой. Еще она напомнила, что у телеведущей полно неудачных кадров, которые не имеют отношения к ее внешности.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Виктория Боня Ксения Бородина Скандал
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Какая то дичь.
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Гость
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