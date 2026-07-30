Бритни, «Матрица» и гламур: как поп‑культура создала стиль Y2K и почему все снова на нем помешались

Как появился стиль Y2K Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Помните времена, когда джинсы сидели так низко, что казалось — они вот-вот упадут? Кроп‑топы были тоже одеждой для смелых, ведь собирали все осуждающие взгляды бабушек у подъезда. В мире стиля Y2K сдержанность считалась почти преступлением.

Сейчас, кстати, подобные образы снова в моде. Вот только в свой гардероб их внедрили не повзрослевшие миллениалы, а зумеры, которые в начале двухтысячных еще даже не родились. Где зародился стиль Y2K и почему он снова в моде у молодежи? Собрали всё самое интересное.

Технологии в тренде

Само название стиля Y2K очень далеко от мира моды. Оно зародилось в IT-сфере — его прямой перевод Year 2000.

В конце 90-х так решили обозначать компьютерные программы, потому что IT-специалисты боялись путаницы из-за наступления 2000 года. Системы могли воспринять «00» как 1900 год — ведь данные обычно хранились в виде двух последних цифр (например, 99 для 1999).

Технический прогресс повлиял на развитие стиля Y2K Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Пугающего сбоя не произошло, но необычная аббревиатура ушла в массы и стала модной. Название прижилось из-за бурного технологического прогресса, который планета переживала на рубеже 1990–2000-х годов. Интернет становился более доступным, появлялись мобильники, CD-плееры.

Эстетика нового времени отразилась и на одежде. У стиля Y2K нет одной родины. Он формировался параллельно в нескольких странах. Например, технологии активно развивались в США — все ходили с модными телефонами блэкберри. В это же время на другом конце планеты молодежь Японии миксовала западные тренды с японскими элементами и даже зародила ответвление Y3K.

В Токио в конце 1990-х — начале 2000-х годов зародилась локальная версия эстетики Y2K Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа Помните телефоны блэкберри, по которым в 2000-х все сходили с ума? Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Первые модники Y2K в поп-культуре

Именно поп‑культура превратила Y2K из нишевого тренда в настоящий культурный взрыв. В кино показывали «Матрицу», которая перевернула представление о спецэффектах, на сцене сияли Бритни Спирс и Пэрис Хилтон в асимметричных майках и латексных платьях.

Люди перестали стесняться комбинировать вещи из разных миров. Одежду стали шить из металлизированных тканей, глянцевой кожи, синтетики, сетки. Украшали ее пайетками, стразами, абстрактными разводами, пейзажами в стиле фотообоев, крупными логотипами, «детскими» принтами, например с сердечками и бабочками.

В 2000-х стиль Y2K отказался от классических фасонов и проверенной классики Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Модники дополняли образы узкими очками в пластиковой оправе, голографическими сумками, браслетами из шипов и бусин, гиперболизированными серьгами-кольцами, заколками-крабиками.

Тренд вернулся

Мода Y2K вернулась на улицы после 2023 года, но ее не копируют «дословно». Сторонники стиля не стремятся собрать лук целиком в духе нулевых.

Современная мода часто сочетает вещи в стиле Y2K с классическими вещами Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В современных решениях берут пару ярких элементов и «вплетают» их в повседневный гардероб. Например, популярны образы с кроп-топом и высокой юбкой или джинсами с низкой посадкой. Разбавляют наряд объемным жакетом, оверсайз-рубашкой или более сдержанным верхом.

Современные технологичные ткани с металлизированным отливом актуальны, но в моде и винтажные вещи. Их фанаты Y2K ищут в секонд-хендах.

Стиль Y2K очень популярен у зумеров Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа