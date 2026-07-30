Бритни, «Матрица» и гламур: как поп‑культура создала стиль Y2K и почему все снова на нем помешались

Помните времена, когда джинсы сидели так низко, что казалось — они вот-вот упадут? Кроп‑топы были тоже одеждой для смелых, ведь собирали все осуждающие взгляды бабушек у подъезда. В мире стиля Y2K сдержанность считалась почти преступлением.
Сейчас, кстати, подобные образы снова в моде. Вот только в свой гардероб их внедрили не повзрослевшие миллениалы, а зумеры, которые в начале двухтысячных еще даже не родились. Где зародился стиль Y2K и почему он снова в моде у молодежи? Собрали всё самое интересное.
Технологии в тренде
Само название стиля Y2K очень далеко от мира моды. Оно зародилось в IT-сфере — его прямой перевод Year 2000.
В конце 90-х так решили обозначать компьютерные программы, потому что IT-специалисты боялись путаницы из-за наступления 2000 года. Системы могли воспринять «00» как 1900 год — ведь данные обычно хранились в виде двух последних цифр (например, 99 для 1999).
Пугающего сбоя не произошло, но необычная аббревиатура ушла в массы и стала модной. Название прижилось из-за бурного технологического прогресса, который планета переживала на рубеже 1990–2000-х годов. Интернет становился более доступным, появлялись мобильники, CD-плееры.
Эстетика нового времени отразилась и на одежде. У стиля Y2K нет одной родины. Он формировался параллельно в нескольких странах. Например, технологии активно развивались в США — все ходили с модными телефонами блэкберри. В это же время на другом конце планеты молодежь Японии миксовала западные тренды с японскими элементами и даже зародила ответвление Y3K.
Первые модники Y2K в поп-культуре
Именно поп‑культура превратила Y2K из нишевого тренда в настоящий культурный взрыв. В кино показывали «Матрицу», которая перевернула представление о спецэффектах, на сцене сияли Бритни Спирс и Пэрис Хилтон в асимметричных майках и латексных платьях.
Люди перестали стесняться комбинировать вещи из разных миров. Одежду стали шить из металлизированных тканей, глянцевой кожи, синтетики, сетки. Украшали ее пайетками, стразами, абстрактными разводами, пейзажами в стиле фотообоев, крупными логотипами, «детскими» принтами, например с сердечками и бабочками.
Модники дополняли образы узкими очками в пластиковой оправе, голографическими сумками, браслетами из шипов и бусин, гиперболизированными серьгами-кольцами, заколками-крабиками.
Тренд вернулся
Мода Y2K вернулась на улицы после 2023 года, но ее не копируют «дословно». Сторонники стиля не стремятся собрать лук целиком в духе нулевых.
В современных решениях берут пару ярких элементов и «вплетают» их в повседневный гардероб. Например, популярны образы с кроп-топом и высокой юбкой или джинсами с низкой посадкой. Разбавляют наряд объемным жакетом, оверсайз-рубашкой или более сдержанным верхом.
Современные технологичные ткани с металлизированным отливом актуальны, но в моде и винтажные вещи. Их фанаты Y2K ищут в секонд-хендах.
Забавно, что зумеры вдохновлены модой «нулевых» больше остальных поколений, хотя тогда даже не родились. Для этих ребят эстетика выглядит свежей и необычной. Особенно Y2K популярен в TikTok и других соцсетях.