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Криминал Кто стоит за сервисом знакомств «Дайвинчик», с помощью которого в России готовили теракты и диверсии

Кто стоит за сервисом знакомств «Дайвинчик», с помощью которого в России готовили теракты и диверсии

В рамках этого уголовного дела ФСБ планирует объявить в розыск Павла Дурова

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Разбираемся, кто владеет «Дайвинчиком» | Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RUРазбираемся, кто владеет «Дайвинчиком» | Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Разбираемся, кто владеет «Дайвинчиком»

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

ФСБ и Следственный комитет РФ заявили, что украинские спецслужбы вербуют россиян для диверсий и терактов через сервис знакомств в Telegram «Дайвинчик/Leo». Преимущественно жертвами становятся молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. В связи с этим даже планируют объявить в международный розыск сооснователя мессенджера Павла Дурова.

MSK1.RU рассказывает, кто стоит за популярным дейтинг-сервисом.

Что такое «Дайвинчик»

«Дайвинчик/Leo» — чат-бот для знакомств в Telegram, его ежемесячная аудитория — более 13 миллионов человек. Для регистрации не нужны документы, при этом бот предупреждает: люди в интернете могут выдавать себя за других. В пользовательском соглашении указано, что для безопасности сервис отделяет аккаунты несовершеннолетних от взрослых и их взаимодействие сведено к минимуму.

Сервис изначально был создан в 2015 году и быстро обрел большую популярность. Паблик «Леонардо Дайвинчик» до сих пор существует и даже зарегистрирован в Роскомнадзоре. Ссылка в описании группы ведет на тот самый Telegram-канал, упомянутый силовиками.

Читательница MSK1.RU, которая знакомилась там с парнями в 2022–2023 годах, описала аудиторию так: «малолетки, зэки, гопники и кавказцы».

Кто создал сервис

Отметим, что в Сети есть множество пабликов и ботов, которые копируют внешний вид «Дайвинчика», но прямого отношения к исконному сервису не имеют.

По данным Mash, товарный знак «Леонардо дай винчик» принадлежит курьеру из Пермского края Виталию К. Дозвониться до него и подтвердить его связь с пабликом корреспонденту MSK1.RU не удалось. Но в своих соцсетях Виталий на него подписан.

Также в 2023 году зарегистрировать товарный знак «ДАЙВИНЧИК» пытался Александр Тренин. Роспатент ему отказал, так как обозначением владеет предприниматель из Санкт-Петербурга Павел Щербатов. Он на звонки и сообщения MSK1.RU не ответил, но его супруга сказала по телефону, что с пабликом он не связан.

Затем отказ пересмотрели, и Александр Тренин получил право использовать товарный знак в гостиничном бизнесе, но не в интернет-деятельности. Он владеет сайтом для знакомств (не пабликом в соцсетях) «Дайвинчик.ру».

В разговоре с MSK1.RU Александр заявил, что его проект не связан с тем самым чат-ботом, он просто назвал его так же.

«Я занимаюсь русскоязычным сегментом, а он — мировым. Он на широкую аудиторию работает, и у него малолетки, у меня только 18+ контингент. Претензий у силовых органов ко мне нет. Периодически обращаются, когда пользователи что-то нарушат, но у меня всё налажено с силовыми структурами. Даже если человек удалил анкету, у меня все данные остаются, я скидываю», — сказал Александр.

Менять название сайта в связи с последними событиями он не собирается.

В 2023 году журналистка NGS.RU пыталась знакомиться на «Дайвинчике» и делилась впечатлениями. Подробности читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
ФСБ Телеграм Знакомство Терроризм Павел Дуров Международный розыск
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Комментарии
5
Гость
5 минут
Благодаря вам я узнал об этом сервисе.
Гость
10 минут
Ща подожду, пока ивработы понапишут
Читать все комментарии
Гость
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