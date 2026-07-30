НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 748мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,36
EUR 90,21
Спасают валы
Продажа домов-памятников
Здесь был Пушкин
Вакансии с зарплатой от 200 тысяч
Суд из-за дома с атлантами
Воняет в крупном районе
Поезд сбил насмерть парня
Афиша на последнюю неделю июля
Дороги и транспорт Почему в ярославских автобусах нормально не показывают и не объявляют остановки: ответ властей

Почему в ярославских автобусах нормально не показывают и не объявляют остановки: ответ властей

Пассажиры предложили варианты, как быть

144
В автобусах в Ярославле плохо работают информационные табло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ автобусах в Ярославле плохо работают информационные табло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В автобусах в Ярославле плохо работают информационные табло

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пассажиры ярославского транспорта обращают внимание, что в автобусах на информационных табло не отображаются остановки маршрута.

«Сейчас есть указание начальной и конечной остановки, а промежуточных нет. И, к сожалению, голосовые извещения об остановках не всегда работают», — пожаловалась в соцсетях Анна Гурьева.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили, что сбои в работе информационных табло связаны с техническими причинами.

«С конца марта 2024 года на территории города Ярославля и Ярославской области наблюдаются систематические сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, которые могут приводить к периодическим сбоям в работе навигационного оборудования, установленного в общественном транспорте, в том числе систем информирования о наименованиях остановочных пунктов (аудиоинформатор, салонная медиапанель)», — сообщили власти.

Пассажирка в свою очередь предложила установить в автобусах информационные табло как в московском метро, когда световыми сигналами отражается остановка. Либо просто повесить информацию об остановках в салоне автобусов в виде наклейки.

Чиновники пообещали рассмотреть такие варианты информирования.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Автобус Общественный транспорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
9 минут
Ну, для местных жителей, наверное, и не так важно - сообщать остановки. А вот идея с дополнительной информацией и наклейками неплохая
Гость
11 минут
На моем маршруте все нормально работает
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Рекомендуем