Почему в ярославских автобусах нормально не показывают и не объявляют остановки: ответ властей

В автобусах в Ярославле плохо работают информационные табло Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пассажиры ярославского транспорта обращают внимание, что в автобусах на информационных табло не отображаются остановки маршрута.

«Сейчас есть указание начальной и конечной остановки, а промежуточных нет. И, к сожалению, голосовые извещения об остановках не всегда работают», — пожаловалась в соцсетях Анна Гурьева.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили, что сбои в работе информационных табло связаны с техническими причинами.

«С конца марта 2024 года на территории города Ярославля и Ярославской области наблюдаются систематические сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, которые могут приводить к периодическим сбоям в работе навигационного оборудования, установленного в общественном транспорте, в том числе систем информирования о наименованиях остановочных пунктов (аудиоинформатор, салонная медиапанель)», — сообщили власти.

Пассажирка в свою очередь предложила установить в автобусах информационные табло как в московском метро, когда световыми сигналами отражается остановка. Либо просто повесить информацию об остановках в салоне автобусов в виде наклейки.