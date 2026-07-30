Павла Дурова внесли в перечень экстремистов и террористов

Ранее Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности Источник: Pavel Durov / Telegram

Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте.

«Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., город Ленинград», — указано в перечне.

Накануне, 29 июля, ФСБ России предъявила Дурову обвинение по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и объявила его в международный розыск. Поводом послужило то, что администрация Telegram, по версии следствия, не удалила каналы и боты, которые использовались для координации диверсий и терактов на территории России. По этой статье грозит вплоть до пожизненного заключения.

Включение в перечень Росфинмониторинга влечет за собой блокировку всех банковских счетов и активов фигуранта на территории России. После этого он сможет получать или расходовать не более 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, все остальные средства будут заморожены.