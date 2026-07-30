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Криминал Павла Дурова внесли в перечень экстремистов и террористов

Павла Дурова внесли в перечень экстремистов и террористов

Рассказываем, что это значит

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Ранее Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности | Источник: Pavel Durov / TelegramРанее Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности | Источник: Pavel Durov / Telegram

Ранее Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности

Источник:

Pavel Durov / Telegram

Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте.

«Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., город Ленинград», — указано в перечне.

Накануне, 29 июля, ФСБ России предъявила Дурову обвинение по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и объявила его в международный розыск. Поводом послужило то, что администрация Telegram, по версии следствия, не удалила каналы и боты, которые использовались для координации диверсий и терактов на территории России. По этой статье грозит вплоть до пожизненного заключения.

Включение в перечень Росфинмониторинга влечет за собой блокировку всех банковских счетов и активов фигуранта на территории России. После этого он сможет получать или расходовать не более 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, все остальные средства будут заморожены.

Сам Дуров пока не комментировал эту информацию. Его местонахождение на данный момент остается неизвестным. Он имеет российское и французское гражданство, обладает паспортами Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис. Ранее предприниматель неоднократно заявлял, что не намерен возвращаться в Россию.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Павел Дуров Telegram Терроризм
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Комментарии
7
Гость
55 минут
Просто в мессенджере нашего Паклика показывают совершенно иную Россию чем ту, что транслируют по Первому каналу. Да и про успешно идущее по плану там тоже много видео от непосредственных участников, снимающих лично, без обработки, редактирования и прекрас. Две диаметрально разные России: одна в новостях федеральных СМИ, и другая - в телеграме. В какой Вы живёте, выбирайте сами. А кремлёвских это коробит, что пусть и небольшая группа людей, но всё же видит реальное положение дел. А у них не принято, что есть иная точка зрения, кроме озвученой по Первому каналу. Вот там в экстремисты и записывают. Хотя по Конституции у нас гласность и свобода слова.
Гость
55 минут
Ивработяры! Ау!
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Гость
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