Павла Дурова внесли в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте.
«Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., город Ленинград», — указано в перечне.
Накануне, 29 июля, ФСБ России предъявила Дурову обвинение по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и объявила его в международный розыск. Поводом послужило то, что администрация Telegram, по версии следствия, не удалила каналы и боты, которые использовались для координации диверсий и терактов на территории России. По этой статье грозит вплоть до пожизненного заключения.
Включение в перечень Росфинмониторинга влечет за собой блокировку всех банковских счетов и активов фигуранта на территории России. После этого он сможет получать или расходовать не более 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, все остальные средства будут заморожены.
Сам Дуров пока не комментировал эту информацию. Его местонахождение на данный момент остается неизвестным. Он имеет российское и французское гражданство, обладает паспортами Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис. Ранее предприниматель неоднократно заявлял, что не намерен возвращаться в Россию.