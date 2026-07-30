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Развлечения Подробности Продал Cadillac и затусил с Джеки Чаном. Куда пропал скандальный комик, которого на 50 лет выгнали из РФ

Продал Cadillac и затусил с Джеки Чаном. Куда пропал скандальный комик, которого на 50 лет выгнали из РФ

Нурлану Сабурову запретили въезд в страну в феврале этого года

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Рассказываем, чем сейчас живет популярный комик | Источник: miyagi__1azamatkudzaev / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ); SHOT / T.meРассказываем, чем сейчас живет популярный комик | Источник: miyagi__1azamatkudzaev / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ); SHOT / T.me

Рассказываем, чем сейчас живет популярный комик

Источник:

miyagi__1azamatkudzaev / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ); SHOT / T.me

В феврале 2026 года популярному комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Такое решение было принято из-за нарушений налогового и миграционного законодательства, а также в связи с его резкими высказываниями о специальной военной операции на Украине.

В апреле артист выступил с концертом в Китае и категорически запретил снимать его стендап на телефоны. После этого о Нурлане особо не было слышно. E1.RU решил узнать, куда же пропал известный комик и чем он сейчас живет.

В конце июня стало известно, что Сабуров продал в России свой элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. Сделкой занималась его супруга Диана, которая позже улетела к мужу в Казахстан. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. У комика также остались загородный коттедж в Подмосковье за 115 миллионов рублей и земельный участок в ЖК «Новорижский».

Сабуров продал свой внедорожник | Источник: SHOT / T.meСабуров продал свой внедорожник | Источник: SHOT / T.me

Сабуров продал свой внедорожник

Источник:

SHOT / T.me

Изначально была информация о том, что на родине Сабурову грозили проблемы из-за того, что он якобы передал десять мотоциклов российским военным из отряда «Вагнер Истра». Однако артист избежал уголовного наказания по статье «Наемничество» в Казахстане: Комитет национальной безопасности не обнаружил признаков правонарушений.

На днях комика заметили в одном из заведений Актау. Он встретился на вечеринке с рэпером MiyaGi и актером Джеки Чаном, который прилетел в Казахстан на съемки фильма «Доспехи Бога 4». Он сфотографировался с артистами и гостями, обнял MiyaGi и затусил под песню I Got Love.

Нурлан Сабуров затусил с Джеки Чаном | Источник: miyagi__1azamatkudzaev / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)Нурлан Сабуров затусил с Джеки Чаном | Источник: miyagi__1azamatkudzaev / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Нурлан Сабуров затусил с Джеки Чаном

Источник:

miyagi__1azamatkudzaev / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Известный актер приехал в Казахстан и станцевал под песню MiyaGi

Источник:

miyagi__1azamatkudzaev / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

На официальном сайте комика до сих пор есть афиша гастрольного тура по городам России, однако купить билеты уже невозможно. Ближайшее выступление Сабурова пройдет в сербской столице Белграде в сентябре.

Сабуров начинал свой творческий путь в Екатеринбурге, где и сформировался его уникальный стиль — дерзкий, провокационный и зачастую на грани фола. Именно благодаря смелым и порой пошлым шуткам он завоевал популярность и смог заработать миллионы.

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Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Нурлан Сабуров Комик Джеки Чан Казахстан
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