Приворожил Седокову? Влад Череватый признался, что колдовал ради знакомства с певицей

Влад Череватый мечтал о знакомстве с Седоковой Источник: «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+), 2023, ТНТ

Победитель шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Влад Череватый сделал неожиданное признание. Он колдовал, чтобы познакомиться с Анной Седоковой. Об этом маг рассказал на программе «Утро на ТНТ» (16+). Оказывается, пообщаться с певицей было его давней мечтой, но первый шаг сам экстрасенс делать не хотел.

«Когда ты понимаешь, что все ее добиваются, все ее хотят, — я подумал, что нужно развернуть события и сделать всё так, чтобы меня добивались. Для того, чтобы творить нужные деяния чужими руками», — заявил Череватый, упомянув колдовство в сторону певицы.

Влад Череватый признался, что применил колдовство против Анны Седоковой Источник: «Утро на ТНТ» (16+), 2026, ТНТ

Влад и Анна вместе участвовали в проекте «Мастер игры» (16+). Однако вопреки надеждам экстрасенса опыт общения с ним для певицы сильно приятным не оказался, хоть и был удивительным.

«Влад прямо с утра приносил всем подклады. Он сразу стал окучивать женщин. Кладбищенскую земельку раздавал, наверное. Ходил, делал подарки, а некоторым срезал волосы», — рассказала Седокова в одном из интервью.

Анна Седокова начала заикаться после участия в шоу с Череватым Источник: annasedokova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)