«Надо убирать рамки: он некрасивый, низкий, седой»: как психолог нашла мужа и запустила экспресс-свидания

История Ирины Моториной — в коротком видео Источник: Городские медиа

Психолог Ирина Моторина четыре года назад запустила экспресс-свидания в Иркутске, чтобы одинокие мужчины и женщины могли себе найти пару. Проект родился из ее собственного опыта. История Ирины — в видео выше.

Ирина Моторина в 19 лет стала мамой-одиночкой. Долгое время она искала себе партнера, сходив на 50 свиданий. В итоге и любовь свою нашла, и вместе с будущим мужем запустила быстрые свидания.

В проекте несколько разных форматов: есть вечеринки, игры, выезды на природу. И, конечно же, классические быстрые свидания, когда за один вечер можно познакомиться с 10–15 потенциальными партнерами. Ноухау Ирины — быстрые свидания в карнавальных масках. Это, считает она, помогает участникам сконцентрироваться на общем впечатлении от человека, а не на его внешности.

«Надо убирать эти рамки: он некрасивый, он низкий, он седой. А если ты с ним будешь счастлива и будешь любить до гроба?» — говорит Ирина.