Пожар разгорается, число пострадавших выросло: 15 дронов ударили по складу Wildberries в Пензе

Для помощи в тушении пожара ждут авиацию Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Появились новые подробности утренней атаки беспилотников на склад Wildberries в Пензе. Губернатор Олег Мельниченко сообщил о масштабах пожара и увеличении числа пострадавших в своем Telegram-канале.

«15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании Wildberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки. 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы. К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту трое уже отпущены, один человек пока находится в стационаре», — написал Мельниченко.

Изначально губернатор говорил, что пострадал только один человек. Он является сотрудником склада.

С пожаром на складе пока справиться не удалось. Огонь охватил 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовали более 100 сотрудников МЧС и спасателей, более 50 единиц техники и два пожарных железнодорожных поезда. В ближайшее время ожидают прибытие противопожарной авиации МЧС России.