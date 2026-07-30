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Происшествия Атаки БПЛА Пожар разгорается, число пострадавших выросло: 15 дронов ударили по складу Wildberries в Пензе

Пожар разгорается, число пострадавших выросло: 15 дронов ударили по складу Wildberries в Пензе

Огонь распространился на 62 тысячи квадратных метров

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Для помощи в тушении пожара ждут авиацию | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUДля помощи в тушении пожара ждут авиацию | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Для помощи в тушении пожара ждут авиацию

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Появились новые подробности утренней атаки беспилотников на склад Wildberries в Пензе. Губернатор Олег Мельниченко сообщил о масштабах пожара и увеличении числа пострадавших в своем Telegram-канале.

«15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании Wildberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки. 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы. К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту трое уже отпущены, один человек пока находится в стационаре», — написал Мельниченко.

Изначально губернатор говорил, что пострадал только один человек. Он является сотрудником склада.

С пожаром на складе пока справиться не удалось. Огонь охватил 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовали более 100 сотрудников МЧС и спасателей, более 50 единиц техники и два пожарных железнодорожных поезда. В ближайшее время ожидают прибытие противопожарной авиации МЧС России.

Удар по складу нанесли ночью. В связи с этим компании пришлось перестроить логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов сейчас осуществляются на других объектах, уточнили в Wildberries.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Склад Wildberries Атака беспилотника Пенза Олег Мельниченко
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Комментарии
1
Гость
1 минута
...и танки горят ,а где комбат ?
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Гость
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