Турцию охватили мощные пожары: дорогу до курортов перекрыли

Турция переживает самую сильную вспышку лесных пожаров в этом сезоне Источник: TRT HABER / X

В Турции бушуют лесные пожары. Сотни людей пришлось эвакуировать, огонь уже добрался до жилых домов и туристических городов. Подробнее о ситуации — в нашем материале.

«По всей стране вспыхнули 90 очагов, 59 из которых возникли в нелесных районах. 81 из них полностью взяли под контроль. В настоящее время продолжаются работы в провинциях Мугла, Балыкесир, Анталья и Чанаккале», — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 29 июля, в обращении к нации, которое транслировал телеканал TRT Haber.

Источник: Leyla Kartop / X

Позднее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы уточнил, что по состоянию на утро, 30 июля, общее число возгораний достигло 115, 110 из них удалось потушить. Выступая в координационном центре в Анкаре, он отметил, что 69 случаев начались за пределами лесных массивов.

Наиболее сложная обстановка — в провинции Мугла, где зарегистрировали пять крупных очагов. Пламя перекинулось с сельхозугодий на лес из-за сильного ветра. Власти эвакуировали 408 домов: 703 человека и около сотни животных вывезли в безопасные места, из местной больницы перевезли 45 пациентов. По данным администрации провинции, повреждено 55 строений в шести районах, некоторые сгорели полностью.

Источник: Leyla Kartop / X

В Анталье также продолжаются пожары. В районе Каш огонь бушует второй день, там работают 26 пожарных машин и 155 специалистов. В Кумлудже пламя повредило около 50 гектаров и примерно 15 домов. Из-за сильного задымления временно перекрывали трассу Фетхие — Анталья, ведущую к популярным курортам.

Источник: Leyla Kartop / X

Возгорания зафиксировали также в провинциях Балыкесир, Чанаккале, Измир и Ялова. В Балыкесире эвакуировали 210 домов — около 650 человек.

Юмаклы сообщил, что крупные очаги в Мугле, Каше, Балыкесире и Чанаккале «в основном взяты под контроль». По данным властей, Турция переживает самую сильную вспышку лесных пожаров в этом сезоне.

Источник: TRT HABER / X

Местные жители публикуют кадры поступающего огня. На них небо затянуто дымом, а пожар охватывает не только лес, но и жилые дома.