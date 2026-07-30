Во время пожара в гостиничном доме в Ярославской области пострадал человек — что известно

Пожар произошел в доме в поселке Суринский Источник: Яндекс. карты

В поселке Суринский в Ярославском округе в ночь на 30 июля загорелся дом гостиничного типа. В региональном МЧС сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 23:27 29 июля. На место выезжало четыре пожарные машины и 13 человек личного состава.

«В результате пожара повреждена отделка на первом и втором этажах, закопчены стены и потолок на площади 40 квадратных метров, уничтожена мебель и предметы быта на площади 20 квадратных метров», — рассказали в МЧС.

Также сообщается, что при пожаре пострадал мужчина. По информации 76.RU, он получил ожоги и был госпитализирован.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Само место размещения в сети активно не рекламируется.

Ранее мы рассказывали, что во время пожара на 5-й Тверицкой улице в Заволжском районе Ярославля пострадали две женщины и трое детей. Одну из малышек отправили на вертолете санавиации в Нижегородский ожоговый центр. Сейчас с ней находится бабушка.