В Ярославле заметили четырехпалубный немецкий теплоход. Сколько стоят круизы на нем

В Ярославле пришвартовался теплоход «Княжна Анастасия». Судно заметили у речного вокзала утром 22 мая. Круизы на этом теплоходе стоят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

«Княжна Анастасия» курсирует по основным речным маршрутам России — прежде всего по Волге, а также между Москвой и Санкт-Петербургом. Судно выполняет как короткие туры на несколько дней, так и длительные путешествия с заходом в десятки городов.

Одни из самых бюджетных круизов на теплоходе — короткие двух- или трехдневные рейсы. Например, маршрут Москва — Тверь — Хвойный Бор — Москва, запланированный с 31 июля по 2 августа, стоит от 22,8 тысячи рублей с человека.

Самым дорогим предложением среди опубликованных маршрутов стал 15-дневный круиз стоимостью от 219,5 тысячи рублей. Он запланирован на август 2026 года. Путешествие пройдет по маршруту: Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Городец — Нижний Новгород — Чебоксары — Чистополь — Сарапул — Пермь — Чайковский — Елабуга — Казань — Мариинский Посад — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Тутаев — Москва.

Направления, проходившие через Ярославль, стоят от 38 до сотни тысяч рублей с человека. Стоимость зависит от длительности поездки и количества включенных маршрут городов.

«Княжна Анастасия» — теплоход-пансионат, построенный в 1988 году в Германской Демократической Республике. По данным сайта «Теплоход Онлайн», спустя год судно передали советским заказчикам, после чего оно получило название «Николай Бауман».

В 2005 году теплоход частично модернизировали, а в 2009-м переименовали в «Княжну Анастасию» — в честь великой княжны Анастасии Николаевны Романовой. Несколько лет судно использовалось как плавучая гостиница.

После масштабной модернизации в 2017 году теплоход вновь вернули на круизные маршруты. Судно оснастили современным навигационным оборудованием, обновили интерьеры и повысили комфорт кают. Сейчас «Княжна Анастасия» может принимать на борту до 300 пассажиров, а ее максимальная скорость достигает 25,5 км/ч.