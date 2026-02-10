Дороги и транспорт «Будет ужесточена ответственность»: в Ярославле перевозчиков накажут за проблемы с автобусами

Глава региона рассказал, на что чаще всего жалуются пассажиры

В Ярославле ужесточат наказания для перевозчиков | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Жители Ярославской области стали чаще жаловаться на проблемы с общественным транспортом. Пассажиры возмущены холодом в салоне автобусов и срывами рейсов, в том числе, в часы пик. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

«Подобные ситуации недопустимы. Пассажиры не должны мерзнуть в автобусах и тратить время на длительное ожидание. Профильные службы ведут постоянный мониторинг температурного режима. Только в последний период выявлены 62 факта нарушений. По всем случаям выставлены штрафы», — рассказал глава региона.

Михаил Евраев уточнил, что «действующая мера ответственности для перевозчиков недостаточна».

«Штраф должен быть не символическим, а ощутимым — он должен начисляться за каждую остановку на маршруте, которую проехал холодный или грязный автобус. Также будет ужесточена ответственность за срывы рейсов и невыход транспорта на линию», — рассказал губернатор.

Также Михаил Евраев упомянул о нечищенных остановках. Он рассказал, что на снежные завалы чаще всего жалуются жители Ярославля. И разобраться с проблемой обязаны городские службы.

«По каждой проблемной ситуации и в отношении каждого недобросовестного перевозчика будут приняты конкретные меры вплоть до кадровых решений. Жители области должны иметь качественный, комфортный и работающий в графике общественный транспорт. Это базовая задача, решение которой не требует никаких сверхусилий», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее пассажиры в автобусе жаловались на опаздывающие автобусы. Перевозчики объясняли, в чем причина сбоев в расписании.

Алина Сардекова
Гость
10 февраля, 12:46
Ой, не могу! Сейчас в ДГХ взрыв смеха по поводу не чищенных остановок и наказания за это.
Гость
10 февраля, 15:35
Перевозчики свои, никто и никогда их не будет наказывать. Своих не наказывают.
