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Дороги и транспорт «Простояла на остановке 43 минуты»: пассажиры в Ярославле пожаловались на опаздывающие автобусы

«Простояла на остановке 43 минуты»: пассажиры в Ярославле пожаловались на опаздывающие автобусы

Перевозчики объяснили, почему возникла проблема с задержкой транспорта

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В Ярославле пассажиры пожаловались на опаздывающие автобусы | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле пассажиры пожаловались на опаздывающие автобусы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле пассажиры пожаловались на опаздывающие автобусы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Жители Ярославля пожаловались на опаздывающие автобусы. По словам читателей 76.RU, в последнее время им приходится мерзнуть на остановках больше получаса в ожидании общественного транспорта.

Ярославна Полина рассказала, что вечером 30 января 40 минут не могла дождаться автобуса № 13 «Улица Суздальская — Машприбор» на остановке «Октябрьская площадь».

«Вышла с коллегой из офиса в районе 19 часов в пятницу. В итоге она уехала, а я простояла на остановке 43 минуты. В тёплые солнечные дни ожидание 13-го автобуса хоть и раздражает, но не доставляет физической боли от 20-градусного мороза. Простите, у нас постоянно поднимают цены на проезд, а проблема с этим маршрутом сохраняется со времен раздолбанных ПАЗов и управления городом Владимира Волкова. Кто-то планирует что-то решать с перевозчиком?» — посетовала пассажирка.

Читатель 76.RU Александр рассказал, что утром 2 февраля он замерз, пока ждал автобус № 57 «Фабрика „Красный Перевал“ — Улица Гудованцева».

«Не было рейсов в 7:11, 7:26. Стоял на остановке на Первомайской улице», — прокомментировал ярославец.

Оба маршрута обслуживает перевозчик «Стартранс». В компании дали свои пояснения по поводу задержек рейсов.

«30 января задержки в движении по маршруту № 13 произошли по причине загруженности автотранспортом Московского проспекта и улицы Советской. С 18:50 опоздания по маршруту составляли от 27 минут. Все рейсы выполнялись с опозданием от 20 до 40 минут», — рассказали в «Организаторе перевозок Ярославской области».

В «Стартрансе» также рассказали, что причиной проблемы выхода в рейс автобуса № 57, стали поломка транспорта и температура у водителя.

«2 февраля нарушение графика движения автобусов по маршруту № 57 произошло по причине технической неисправности автобуса гос.№М289ХР76 (в 07:11). Рейс в 07:26 не выполнялся по причине недопуска медицинским инспектором водителя к работе (температура). С диспетчерской службой проведена разъяснительная беседа по вопросам усиления контроля за выпуском и движением автобусов по указанному маршруту и оперативного переключения автобусов, в целях осуществления равномерного движения по маршруту», — добавили в региональном «Организаторе перевозок».

Ранее власти также объясняли, куда пропали электробусы с улиц Ярославля. Как оказалось, на фоне морозов произошла техническая неисправность электротранспорта. Составы пытаются восстановить специалисты завода-изготовителя.

А вам часто приходится ждать опаздывающие автобусы?

Да, и зимой это, действительно, некомфортно!
Бывает, но в основном приезжают по расписанию
Нет, всегда транспорт приезжает вовремя
Своим мнением поделюсь в комментариях
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Расписание Организатор перевозок Опоздание
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