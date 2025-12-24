«Ехали, как селедки в банке»: Ярославль сковали пробки. Причина утреннего коллапса

Ярославль сковали пробки Источник: читатель 76.RU

Утром 24 декабря Ярославль сковали семибалльные пробки. Жители города пожаловались на заторы и давку в общественном транспорте. По словам пассажиров, автобусы приезжали переполненными.

«Из центра в сторону Заволги невозможно было уехать! Автобусы просто пропали. Те, на которых уезжаю обычно, не приехали. В итоге в подошедший автобус набилась целая куча народу, ехали, как селедки в банке», — пожаловалась читательница 76.RU.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожные заторы утром оценивались в семь баллов. Пробки сковали проспект Фрунзе, Тормозное шоссе, участок Московского проспекта, Мостецкую улицу, Дачную, проспект Авиаторов. Заторы также образовались на ЮЗОД.

Движение в Ярославле было затруднено Источник: Яндекс.Карты

Судя по отметкам водителей, в городе произошло сразу несколько ДТП — на Московском проспекте, проспекте Ленина, на Республиканском проезде и на проспекте Авиаторов. Также жители города связывают заторы с утренним снегопадом.