«Ехали, как селедки в банке»: Ярославль сковали пробки. Причина утреннего коллапса

Утром 24 декабря Ярославль сковали семибалльные пробки. Жители города пожаловались на заторы и давку в общественном транспорте. По словам пассажиров, автобусы приезжали переполненными.
«Из центра в сторону Заволги невозможно было уехать! Автобусы просто пропали. Те, на которых уезжаю обычно, не приехали. В итоге в подошедший автобус набилась целая куча народу, ехали, как селедки в банке», — пожаловалась читательница 76.RU.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожные заторы утром оценивались в семь баллов. Пробки сковали проспект Фрунзе, Тормозное шоссе, участок Московского проспекта, Мостецкую улицу, Дачную, проспект Авиаторов. Заторы также образовались на ЮЗОД.
Судя по отметкам водителей, в городе произошло сразу несколько ДТП — на Московском проспекте, проспекте Ленина, на Республиканском проезде и на проспекте Авиаторов. Также жители города связывают заторы с утренним снегопадом.
А как вы доехали до работы?