Перепутали название: в центре Ярославля внезапно появилась остановка «Завод „Красный Октябрь"»

Перепутали название: в центре Ярославля внезапно появилась остановка «Завод „Красный Октябрь“»

Что сказали в мэрии

В Ярославле неправильно написали название остановки | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле неправильно написали название остановки

Источник:

читатель 76.RU

Ярославцы заметили путаницу с названием остановки в центре города. Вместо надписи «Красный Маяк» на Республиканской улице у Октябрьской площади в электронной информационной строке на остановочном комплексе светится название «Завод Красный Октябрь».

«С одной стороны, смешно. С другой стороны, это вводит в заблуждение людей. Те, кто плохо знает город, или туристы могут легко запутаться», — рассуждают пассажиры.

В мэрии Ярославля признали, что в указании названия остановки допущена ошибка.

«В течение недели будут проведены работы по исправлению ошибочной надписи на остановочном комплексе „Красный Маяк“», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ошибку обещают исправить | Источник: читатель 76.RU

Ошибку обещают исправить

Источник:

читатель 76.RU

Напомним, случай ошибочного написания названия остановки не первый в Ярославле. В ноябре 2024 года ярославцы заметили неправильное указание названия на улице Большой Октябрьской в Кировском районе: вместо «Улица Лисицына» — «Улица Лисицина».

Кстати, мы писали, какие новые остановки установили в Ярославле в 2025 году.

ПО ТЕМЕ
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Остановка Название
Комментарии
2
Гость
6 минут
Так понятно, как Молчанов это заказывал, и где )))
Гость
