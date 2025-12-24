Перепутали название: в центре Ярославля внезапно появилась остановка «Завод „Красный Октябрь“»

В Ярославле неправильно написали название остановки Источник: читатель 76.RU

Ярославцы заметили путаницу с названием остановки в центре города. Вместо надписи «Красный Маяк» на Республиканской улице у Октябрьской площади в электронной информационной строке на остановочном комплексе светится название «Завод Красный Октябрь».

«С одной стороны, смешно. С другой стороны, это вводит в заблуждение людей. Те, кто плохо знает город, или туристы могут легко запутаться», — рассуждают пассажиры.

В мэрии Ярославля признали, что в указании названия остановки допущена ошибка.

«В течение недели будут проведены работы по исправлению ошибочной надписи на остановочном комплексе „Красный Маяк“», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ошибку обещают исправить Источник: читатель 76.RU

Напомним, случай ошибочного написания названия остановки не первый в Ярославле. В ноябре 2024 года ярославцы заметили неправильное указание названия на улице Большой Октябрьской в Кировском районе: вместо «Улица Лисицына» — «Улица Лисицина».