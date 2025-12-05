В Ярославле до конца года поставят 29 новых остановок: где именно

На Октябрьской площади для пассажиров автобусов установили сразу три павильона, четвертый расположен неподалеку — на троллейбусной остановке Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле до конца 2025 года должны установить 29 новых остановок общественного транспорта. Об этом в ответе на запрос портала 76.RU сообщил заместитель мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

«Места установки павильонов ожидания определяются, исходя из особенностей дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения и пассажиропотока», — пояснили он.

В мэрии добавили, что подрядчиком по установке новых остановок в Ярославле является столичное ПАО «Вымпелком». По контракту, заключенному с компанией в 2024 году на сумму 68,8 миллиона рублей, в городе было оборудовано 80 новых остановок. После этого в августе 2025 года департамент городского хозяйства мэрии Ярославля заключил еще один контракт с этой же компанией на сумму 44 миллиона рублей на установку еще 29 павильонов. Финансирование на эти цели идет из областного и городского бюджетов.

Власти отметили, что замена остановок проводится во всех районах города. Перечень мест, где появятся новые павильоны в 2026 году, по информации Николая Степанова, еще находится на рассмотрении.

Где появились или появятся новые остановки в Ярославле до конца 2025 года:

две остановки «Площадь Труда» (по направлению из центра и в центр);

две остановки «Площадь Карла Маркса» (у дома № 50 на проспекте Октября);

три остановки «Площадь Богоявления» (у дома № 7 по Комсомольской улице);

две остановки «Проспект Фрунзе» (у дома № 2 по проспекту Фрунзе);

четыре остановки «Октябрьская площадь» (у дома № 16 на улице Республиканской);

остановка улица «Большая Федоровская» (у дома № 13/11 на Московском проспекте);

остановка улица «Большая Федоровская» (у дома № 18 на Московском проспекте);

остановка «Выемка» (у дома № 30/1 на Московском проспекте);

остановка «Арена-2000» (у дома № 151 на Московском проспекте);

остановка «Арена-2000» (у дома № 88а на Московском проспекте);

остановка «ЖК „Ярославль Сити“» (у дома № 74 на Московском проспекте);

остановка «Технический университет» (у дома № 82 на Московском проспекте);

две остановки «Московский вокзал» (у дома № 97 на Московском проспекте);

остановка «Московский вокзал» (у дома № 105 на Московском проспекте по направлению из центра);

остановка «ЯЗДА» (у дома № 81 на проспекте Машиностроителей);

остановка «ЯЗДА» (напротив дома № 81 на проспекте Машиностроителей);

остановка «Улица Саукова» (у дома № 11Б по проспекту Машиностроителей);

две остановки «Улица Сабанеевская» (на проспекте Машиностроителей по направлению из центра и в центр);

остановка «Площадь Волкова» (на площади Волкова).