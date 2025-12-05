НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 762мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,97
EUR 89,90
Экопроекты российских компаний
ЧП в многоэтажке: видео
«Умные решения»
Ярмарка фермерских продуктов
Что подарить и как отметить Новый год
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
Бесплатные кружки для бабушек
55-летния ярославна — звезда пилона
Когда выпадет снег
Дороги и транспорт В Ярославле до конца года поставят 29 новых остановок: где именно

В Ярославле до конца года поставят 29 новых остановок: где именно

Перечень дали в мэрии города

462
На Октябрьской площади для пассажиров автобусов установили сразу три павильона, четвертый расположен неподалеку&nbsp;— на троллейбусной остановке | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUНа Октябрьской площади для пассажиров автобусов установили сразу три павильона, четвертый расположен неподалеку&nbsp;— на троллейбусной остановке | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

На Октябрьской площади для пассажиров автобусов установили сразу три павильона, четвертый расположен неподалеку — на троллейбусной остановке

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле до конца 2025 года должны установить 29 новых остановок общественного транспорта. Об этом в ответе на запрос портала 76.RU сообщил заместитель мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

«Места установки павильонов ожидания определяются, исходя из особенностей дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения и пассажиропотока», — пояснили он.

В мэрии добавили, что подрядчиком по установке новых остановок в Ярославле является столичное ПАО «Вымпелком». По контракту, заключенному с компанией в 2024 году на сумму 68,8 миллиона рублей, в городе было оборудовано 80 новых остановок. После этого в августе 2025 года департамент городского хозяйства мэрии Ярославля заключил еще один контракт с этой же компанией на сумму 44 миллиона рублей на установку еще 29 павильонов. Финансирование на эти цели идет из областного и городского бюджетов.

Власти отметили, что замена остановок проводится во всех районах города. Перечень мест, где появятся новые павильоны в 2026 году, по информации Николая Степанова, еще находится на рассмотрении.

Где появились или появятся новые остановки в Ярославле до конца 2025 года:

  • две остановки «Площадь Труда» (по направлению из центра и в центр);

  • две остановки «Площадь Карла Маркса» (у дома № 50 на проспекте Октября);

  • три остановки «Площадь Богоявления» (у дома № 7 по Комсомольской улице);

  • две остановки «Проспект Фрунзе» (у дома № 2 по проспекту Фрунзе);

  • четыре остановки «Октябрьская площадь» (у дома № 16 на улице Республиканской);

  • остановка улица «Большая Федоровская» (у дома № 13/11 на Московском проспекте);

  • остановка улица «Большая Федоровская» (у дома № 18 на Московском проспекте);

  • остановка «Выемка» (у дома № 30/1 на Московском проспекте);

  • остановка «Арена-2000» (у дома № 151 на Московском проспекте);

  • остановка «Арена-2000» (у дома № 88а на Московском проспекте);

  • остановка «ЖК „Ярославль Сити“» (у дома № 74 на Московском проспекте);

  • остановка «Технический университет» (у дома № 82 на Московском проспекте);

  • две остановки «Московский вокзал» (у дома № 97 на Московском проспекте);

  • остановка «Московский вокзал» (у дома № 105 на Московском проспекте по направлению из центра);

  • остановка «ЯЗДА» (у дома № 81 на проспекте Машиностроителей);

  • остановка «ЯЗДА» (напротив дома № 81 на проспекте Машиностроителей);

  • остановка «Улица Саукова» (у дома № 11Б по проспекту Машиностроителей);

  • две остановки «Улица Сабанеевская» (на проспекте Машиностроителей по направлению из центра и в центр);

  • остановка «Площадь Волкова» (на площади Волкова).

Напомним, жители Ярославля пожаловались на внешний облик новой остановки, которая появилась на пересечении улицы Свободы и проспекта Толбухина. Раньше здесь стоял основательный павильон с киоском. Потом его убрали и вместо него поставили конструкцию из металла и пластика с дырой на боковой стенке. Власти сказали, что это временный вариант. Но когда здесь появится новый павильон, пока точно не известно.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Остановка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 минут
Такое уродство остановками нельзя назвать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление