В Ярославле до конца года поставят 29 новых остановок: где именно

В Ярославле до конца 2025 года должны установить 29 новых остановок общественного транспорта. Об этом в ответе на запрос портала 76.RU сообщил заместитель мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.
«Места установки павильонов ожидания определяются, исходя из особенностей дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения и пассажиропотока», — пояснили он.
В мэрии добавили, что подрядчиком по установке новых остановок в Ярославле является столичное ПАО «Вымпелком». По контракту, заключенному с компанией в 2024 году на сумму 68,8 миллиона рублей, в городе было оборудовано 80 новых остановок. После этого в августе 2025 года департамент городского хозяйства мэрии Ярославля заключил еще один контракт с этой же компанией на сумму 44 миллиона рублей на установку еще 29 павильонов. Финансирование на эти цели идет из областного и городского бюджетов.
Власти отметили, что замена остановок проводится во всех районах города. Перечень мест, где появятся новые павильоны в 2026 году, по информации Николая Степанова, еще находится на рассмотрении.
Где появились или появятся новые остановки в Ярославле до конца 2025 года:
две остановки «Площадь Труда» (по направлению из центра и в центр);
две остановки «Площадь Карла Маркса» (у дома № 50 на проспекте Октября);
три остановки «Площадь Богоявления» (у дома № 7 по Комсомольской улице);
две остановки «Проспект Фрунзе» (у дома № 2 по проспекту Фрунзе);
четыре остановки «Октябрьская площадь» (у дома № 16 на улице Республиканской);
остановка улица «Большая Федоровская» (у дома № 13/11 на Московском проспекте);
остановка улица «Большая Федоровская» (у дома № 18 на Московском проспекте);
остановка «Выемка» (у дома № 30/1 на Московском проспекте);
остановка «Арена-2000» (у дома № 151 на Московском проспекте);
остановка «Арена-2000» (у дома № 88а на Московском проспекте);
остановка «ЖК „Ярославль Сити“» (у дома № 74 на Московском проспекте);
остановка «Технический университет» (у дома № 82 на Московском проспекте);
две остановки «Московский вокзал» (у дома № 97 на Московском проспекте);
остановка «Московский вокзал» (у дома № 105 на Московском проспекте по направлению из центра);
остановка «ЯЗДА» (у дома № 81 на проспекте Машиностроителей);
остановка «ЯЗДА» (напротив дома № 81 на проспекте Машиностроителей);
остановка «Улица Саукова» (у дома № 11Б по проспекту Машиностроителей);
две остановки «Улица Сабанеевская» (на проспекте Машиностроителей по направлению из центра и в центр);
остановка «Площадь Волкова» (на площади Волкова).
Напомним, жители Ярославля пожаловались на внешний облик новой остановки, которая появилась на пересечении улицы Свободы и проспекта Толбухина. Раньше здесь стоял основательный павильон с киоском. Потом его убрали и вместо него поставили конструкцию из металла и пластика с дырой на боковой стенке. Власти сказали, что это временный вариант. Но когда здесь появится новый павильон, пока точно не известно.